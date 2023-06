Diputada Pérez descarta renunciar a mesa de la Cámara: “No estoy disponible a aceptar que se busque endosarme actos que cometen terceros”

La diputada y vicepresidenta de la Cámara Baja, Catalina Pérez (RD), descartó renunciar a la mesa directiva de la Cámara tras acusaciones sobre un convenio entre su pareja, Daniel Andrade, y la Seremi de Vivienda de Antofagasta.

La noticia fue publicada por un medio regional de Antofagasta, en el que se detallaban los convenios de la Seremi de Vivienda de la región -encabezada, hasta ese entonces, por el militante de (RD) Carlos Contreras- con la fundación Democracia Viva por $ 426 millones, cuyo representante legal es el también militante RD Daniel Andrade. Hasta hoy, el también ingeniero civil y exdirigente estudiantil se desempeñaba como asesor de la Subsecretaría de Defensa. Durante esta tarde hizo efectiva su renuncia a la repartición.

Desde el Congreso Nacional, Pérez afirmó que “no tengo ninguna injerencia, interés o participación en la firma de los convenios que han suscrito dos hombres”, y que “no estoy disponible a aceptar que se busque endosarme a mí responsabilidades por actos que comenten terceros”.

“Me gustaría aclararle a la ciudadanía que no tengo ninguna injerencia, interés o participación en la firma de los convenios que han suscrito dos hombres, adultos, exfuncionarios de la administración del Estado”, señaló Pérez.

Además agregó que “no me parece bien, no estoy disponible a tolerar, no estoy disponible a aceptar que se busque endosarme a mí responsabilidades por actos que comenten terceros. Yo he construido una carrera política que todos ustedes pueden revisar con mucho esfuerzo, basada en muchas ocasiones en cómo elevamos los estándares de transparencia más allá de lo legal, y eso no cambia cuando se es parte del círculo cercano”

“Yo misma le he pedido a Contraloría que se pronuncie sobre la legalidad e irregularidad de estos convenios”, enfatizó la parlamentaria.

En relación a las voces en la oposición que piden que renuncie a la vicepresidencia de la Cámara, la que motivó la presentación de una solicitud de censura por parte de la UDI contra la mesa, Pérez indicó que “uno renuncia cuando ha cometido un error, uno renuncia cuando no ha obrado bien y creo que en este caso no ocurre ninguna de las dos cosas. Yo no no he cometido ningún error y no tengo ninguna responsabilidad que asumir sobre mis hombros”.

Sobre la moción de censura, que será votada este martes a las 10.00 horas, Pérez la calificó de un “aprovechamiento político”.

“A mí me parece que aquí hay un claro aprovechamiento político, porque no podría comprenderlo de otra manera. Cuando se busca endosarme a mí responsabilidades por actos de terceros, y no solamente hacerme responsable a mí, sino a toda la mesa por actos que no nos involucran en ningún caso, me parece que la única explicación posible es que aquí hay un aprovechamiento político. Yo voy a seguir ocupando mis cargo hasta que mis colegas lo estimen pertinente”, indicó la diputada.

Por otro lado, la vicepresidenta de la Cámara al inicio de investigaciones tanto en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo como en RD.

“Yo saludo que el ministro de Vivienda -Carlos Montes- haya iniciado una investigación en el propio ministerio para esclarecer los antecedentes, creo que también esto no se trata de responsabilidades legales o administrativas, sino que se trata de responsabilidades políticas, aquí hubo un error de criterio político grave. Y los responsables políticos, que son los firmantes del convenio, tendrán que responder políticamente como corresponde”, señaló Pérez.

“Hay un procedimiento abierto al interior de nuestro partido -RD-, se cursaron las responsabilidades políticas en términos de expulsiones de sus cargos dentro de la administración del Estado, eso me parece pertinente”, concluyó la diputada.