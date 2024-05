“Hemos aprobado esta ley, aunque hay muchas cosas que no nos gustan”: las reacciones tras despacho de la ley corta de isapres

Divergentes opiniones han surgido tras la aprobación este lunes, por 122 votos a favor, de la ley corta de isapres, por la Cámara de Diputadas y Diputados, proyecto que previamente fue visado por el Senado y que surge tras el informe emitido por la comisión mixta, respecto a las indicaciones presentadas por el Ejecutivo, que apuntan a darle viabilidad al fallo de la Corte Suprema que mandata a las aseguradoras a devolver los cobros en exceso y a utilizar la nueva tabla de factores.

Al respecto, la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara, Ana María Gazmuri, reconoció que ha sido una “discusión difícil, larga y ardua”, asegurando que “hemos puesto en el centro a las personas, a los más de 2.800.000 afiliados que aún están en isapres, pero también a los 16 millones de personas que están en Fonasa”.

En este sentido, resaltó que el corazón de la iniciativa tiene como fin el fortalecimiento del Fondo de Salud Público (Fonasa), como también a la creación de la modalidad de cobertura complementaria, que permitiría a quienes migren a Fonasa mantener sus mismas prestaciones y prestadores privados, aspectos que serían “los primeros pasos en dirección justamente de la reforma a la salud que queremos”.

“Estamos dando una respuesta, que no vamos a dejar caer, ni a dejar sin atención, ni continuidad de tratamiento a las 300.000 personas que están hoy día con sus GES activados, con tratamientos de enfermedades y condiciones severas, pero tampoco a los 2.800.000 que aún quedan en isapres”, indicó.

En torno al plazo máximo para la devolución de la deuda de las aseguradoras de salud, que aumenta de 10 a 13 años, la diputada sostuvo que “por cierto, que nos ha dolido. Nos dolió que hubiera un alza extraordinaria, pero logramos que el techo fuera de un 10% y no un 15%. Pero valoramos sin duda que no puedan retirar utilidades hasta que terminen de pagar toda la deuda. Eso es muy importante”.

“Ha sido difícil, ha sido duro, por cierto que sí. Y desde nuestro sector, desde el principio hemos marcado la preocupación y hecho los puntos en todo aquello que no nos ha parecido. Pero bueno, no estamos en una mayoría que nos haya permitido ganar todos esos puntos. Hoy día podemos decirle con transparencia a Chile que responsablemente hemos aprobado esta ley, aunque hay muchas cosas que no nos gustan (…) Es difícil decir estamos conformes, porque para llegar a este acuerdo todos tuvimos que ceder y hay aspectos que, por supuesto, que no estamos conformes”, acotó.

En tanto, el vicepresidente de la Cámara, el diputado Eric Aedo (DC), señaló que la aprobación no representa un “salvataje” a las aseguradoras, sino que “es darle una respuesta certera a la gente que es parte del sistema de salud privado”.

“Había sectores políticos que lo que querían era eliminar el sistema privado de salud. Pero la realidad se impone. En la salud privada están hoy día participando más de 3 millones de chilenos y chilenas y a ellos había que entregar una respuesta muy concreta, no podían seguir en esta situación, en que no sabían qué iba a suceder con sus planes de salud”, añadió.

A su vez, el diputado Tomás Lagomarsino (IND), quien integró la comisión mixta, calificó la votación como “un gran acuerdo para Chile”, destacando la modalidad de cobertura complementaria “que va a terminar beneficiando el 80% de la población que está en Fonasa, ampliando obviamente cobertura a prestaciones no aranceladas, cubriendo copago y a partir del tercer año un seguro catastrófico de salud”.

“Esto es una muy buena noticia y también logramos un acuerdo en materia de isapres, donde finalmente logramos equilibrar, por un lado, que el fallo de la Corte Suprema se cumpliera en los tiempos y en las características mandatadas por este máximo órgano jurisdiccional, que se devuelvan los montos cobrados en exceso a los afiliados y que a la vez el sistema no tenga una debacle que perjudique al conjunto de los pacientes que están en el sistema de salud, tanto del sector privado como del sector público”, subrayó.

Por su parte, el diputado Stephan Schubert (IND-Rep) opinó que “esta ley no satisface a nadie, pero era necesaria. Era un acto republicano para permitir que el sistema no cayera y que otorgara ciertas facilidades para que tuviera continuidad. Tenemos un sistema mixto, público-privado, y era necesario mantener el sistema actual”.

En la misma línea, el diputado Jorge Guzmán (Evópoli), declaró que “primó la sensatez y el sentido común. Era necesario dar cumplimiento a los fallos judiciales, sin poner en riesgo el funcionamiento del sistema privado de salud. Se puso a los chilenos como única prioridad”.

Finalmente, la diputada Karen Medina (PDG) criticó al gobierno “por la tardanza de legislar sobre estos temas importantes, teniendo todos los antecedentes en la mesa”, afirmando que el Ejecutivo “prefirió esperar a última hora, andar corriendo y tener que aprobar este proyecto”.