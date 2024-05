Senado aprueba ley corta de isapres y diputados tienen la última palabra sobre el proyecto

Tras el acuerdo que permitió zanjar la discusión en la comisión mixta que trabajó entre el 2 y el 8 de mayo, el texto con las modificaciones al proyecto de ley corta de isapres respaldado por la instancia debía ser votado este lunes por la Sala del Senado.

El informe de la comisión mixta fue aprobado 39 votos a favor, tres votos en contra y dos abstenciones, despachándose a la Cámara de Diputados.

Por la negativa se pronunciaron Alfonso de Urresti del Partido Socialista (PS), Esteban Velásquez de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y el independiente por Magallanes Karim Bianchi.

La sesión especial en el Senado fue citada entre las 14.00 y las 16.30 horas para analizar el informe resultante de la comisión mixta que resolvió las diferencias entre ambas cámaras sobre el proyecto que crea un nuevo modelo de atención de Fonasa, otorga facultades y atribuciones a la Superintendencia de Salud y modifica normas relativas a las instituciones de salud previsional

La reunión partió con 20 minutos de retraso.

Según un acuerdo de los comités partidarios, se otorgaron tres minutos a cada senador para que fundamentara su voto tras las exposiciones del informe de la comisión mixta y del Ejecutivo.

El senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Javier Macaya rindió el informe de la comisión mixta que él presidió.

Entre las materias que se abordaron en la instancia están las características del nuevo Consejo Consultivo. Esta entidad cumplirá una función asesora a la Superintendencia de Salud en el proceso de pago de las isapres.

Otro aspecto es el plazo para cumplir la sentencia judicial que les impuso la devolución de cobros en exceso a sus afiliados. En términos generales, se definen 13 años para el pago de la deuda. Sin embargo, se presentan tiempos más acotados para adultos mayores: cinco años, para personas entre 65 y 80 años; y de dos años, para los mayores de 80.

También se establecieron sanciones a las isapres por retiro de utilidades mientras se ejecuta el plan de pago.

Sesión del Senado por ley corta de isapres. Foto: Sebastián Cisternas / Aton Chile.

Igualmente se acordó que la adecuación de los planes de la nueva tabla de factores debe ocurrir simultáneamente con el ajuste de los planes vigentes al 7% y el cálculo de las devoluciones no debe considerar los montos ya restituidos mediante el régimen de excedentes.

Finalmente, entre otros aspectos, se perfecciona la nueva Modalidad de Cobertura Complementaria de Fonasa y el cálculo del ICSA.

Macaya informó que, en el marco de este debate, el Ministerio de Salud se comprometió a presentar en octubre una “ley larga” de reforma a la salud.

“El artículo 11 transitorio del proyecto que se está presentando establece que en octubre de este año se deberá presentar la ley larga, una discusión de reforma a la salud, donde algunos de los puntos que quedaron establecidos respecto de dicha ley, de esa discusión que se tiene que hacer cuando se presente el proyecto en octubre de este año, es la eliminación de las preexistencias y discriminaciones por edad y sexo”, destacó,

Ministra de Salud apunta a responsabilidad de la industria

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, resaltó que el proyecto es necesario para mantener el funcionamiento todo el sistema.

“En un estado de derecho las sentencias de los tribunales se cumplen y este ha sido el principio orientador para el gobierno en general y para este proyecto de ley en particular. Al mismo tiempo, nuestro deber como autoridades es garantizar el derecho constitucional del acceso a la salud. Este deber también ha orientado las decisiones del Ejecutivo”, aseguró.

Aguilera dijo que se llegó “a esta situación también por responsabilidad de la industria y de la inacción legislativa que ha ocurrido en todos estos años, lo que ha llevado a una judicialización creciente en el sistema privado”.

“Ante la evidencia de los efectos que podría tener en el sistema de salud las sentencias de la Corte Suprema sobre tabla de factores, el Ejecutivo ha actuado con responsabilidad y ha presentado un proyecto de ley para crear las condiciones bajo las cuales se pudiesen cumplir las sentencias, dando estabilidad al sistema”, afirmó la titular del Minsal.

La secretaria de Estado expuso que la deuda de las aseguradoras “es cuantiosa, dada esta magnitud sin las medidas que contempla este proyecto, la deuda afectaría sensiblemente los indicadores legales de todas las isapres, cuestión que obligaría a la Superintendencia de Salud a intervenirlas”.

Explicando que “la deuda no es el principal impacto de las sentencias, sino el flujo de ingresos de la industria”, Aguilera sostuvo que “con los nuevos precios de los planes, el sistema registra una disminución de ingresos cercana al 20%, lo que arriesga seriamente la posibilidad de que las aseguradoras puedan continuar cumpliendo su función y pagar las prestaciones médicas de sus afiliados”.

“Una insolvencia masiva de la industria desde luego dejaría a los afiliados sin recibir devolución alguna de las isapres, incumpliéndose los fallos de la Corte Suprema, pero más grave aún, la insolvencia arrastraría a prestadores privados, pues casi un 60% de su presupuesto proviene de estas aseguradoras, y los prestadores privados son fundamentales para cubrir las necesidades de salud de toda la población. Es decir, este proyecto de ley es necesario para garantizar la continuidad de los tratamientos, tanto de los afiliados a isapres como a Fonasa. En conclusión, la aprobación de este proyecto de ley resulta imperioso para la estabilidad del sistema de salud en su conjunto”, señaló, llamando a aprobar la iniciativa.

Juan Luis Castro: “Deuda la terminarán pagando las personas”

En la votación destacó la abstención del senador PS y miembro de la comisión mixta Juan Luis Castro, legislador oficialista que había manifestado durante la semana pasada que su voto estaba “en reflexión”.

“No puedo acompañar una solución que solo le deja la carga a los propios usuarios. No puedo pensar ni imaginar cómo los 1.200 millones de deuda -que están ahí, que la justicia dijo que sí- la terminarán pagando las personas mes a mes, en un flujo creciente de migraciones que van a continuar en el sistema. Esto requiere una solución, esto todavía está en suspenso, no está hecho el dilema final que debiera ser la solución a la integración a la seguridad social sobre la base de un rescate privisorio a la industria para ganar un poquito de tiempo, pero a costa de esos 2 millones 700 mil afiliados. Por eso yo me abstendré de acompañar en esas condiciones, pero mi voluntad de lucha para continuar buscando soluciones está intacta”, afirmó.

Legisladores de la oposición lamentaron el fracaso de la mutualización que fue llevada al Tribunal Constitucional y cuestionaron al Poder Judicial asegurando que la Corte Suprema “se extralimitó” con su fallo contra las aseguradoras.

El UDI Juan Antonio Coloma, dijo que aprobaba “sin entusiasmo, con resignación”.

Aludiendo ese comentario, el PPD Ricardo Lagos Weber indicó que él votaba a favor por “responsabilidad”.

La senadora PS Isabel Allende, en tanto, coincidió en el planteamiento que hizo la ministra Aguilera, apuntando a que la situación que forzó el proyecto “no es la responsabilidad de este gobierno” .

En esa línea, dijo que “aquí hubo un actor irresponsable, que se llaman las isapres”.

“A mí no me interesa que me vengan a decir que quiero salvar las isapres, a mí lo que me interesa es que aquí se cumpla un fallo, pero sobre todo pensemos en las personas y en los pacientes”, aseguró

Junto con esto, la senadora manifestó que a su parecer con esta ley, se da “un gran paso al fortalecer” a Fonasa.

“Hoy estamos dándole certeza a esos casi 3 millones de personas que hoy cuentan con el seguro de la isapre, pero no solo aquello, como ya se ha dicho, estamos dando la alternativa de que continúen aquellos de Fonasa, que ahora se ve fortalecido a través de la Modalidad de Cobertura Complementaria, para que puedan seguir atendiéndose en los hospitales y clínicas”, destacó.

Texto podría ser despachado este lunes

Al ser aprobado por los senadores, este mismo lunes el texto debe ser también votado por Cámara Baja. En caso de que los diputados entreguen su respaldo al documento, la norma iniciada en mensaje quedará en condiciones de ser promulgada como ley.