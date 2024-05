Senador Juan Luis Castro (PS) pone en duda su voto para la ley corta de isapres: “Estoy en reflexión”

Tras extensas jornadas de negociaciones por parte de la comisión mixta, el pasado miércoles el proyecto de ley corta que busca dar una salida a la crisis de las isapres logró ser despachado para su siguiente trámite. Esto, no sin divergencias surgidas entre el Senado y la Cámara de Diputados.

Una de las mayores voces en el debate en la comisión mixta fue la del senador Juan Luis Castro (PS), quien ha sido claro en mostrar su descontento ante ciertos aspectos de la normativa durante la tramitación y votación, especialmente en los acuerdos de ampliación de los plazos que se había acordado para el pago de las isapres, y por el congelamiento del Indicador de Costos de la Salud (ICSA).

Consultado la noche de ayer jueves sobre cómo se votará el proyecto de ley en la Sala del Senado el próximo lunes, el parlamentario fue claro en manifestar que desconocía lo que ocurrirá.

“Las dos Cámaras tienen sus particularidades. En el caso del Senado, donde estoy, en términos estrictos de bloques políticos, somos 22 senadores del oficialismo y 27 senadores de la oposición, y un voto que fluctúa de pronto. Esa es la correlación, o sea, es más favorable a la oposición. En el caso de la Cámara, es más incierto, porque ha pasado de todo en la Cámara, está en el voto a voto, en el límite”, explicó en entrevista con Estado Nacional en 24 Horas.

“Entonces, yo no podía aventurar cómo va a ocurrir las cosas en la Cámara. Lo que sí puedo decir es que hasta hoy, lo que he visto en los comentarios de diputados en el oficialismo, hay quejas, hay críticas”, continuó.

Consultado específicamente en cómo votará en la sala, el senador sinceró que no lo tenía claro.

“Estoy en reflexión, porque las cosas son delicadas”, sostuvo. “Hay un equilibrio, hay cosas que yo veo (en la ley corta) muy positivas, otras que no. Tengo que conversar con el comité socialista, con el mundo de la centro izquierda, con el oficialismo. Tenemos cuatro o cinco días por delante, así que tenemos que hablarlo con más profundidad”.

8 MAYO 2024 Sesión de la comisión mixta por ley corta de isapres. FOTO: DEDVI MISSENE

Consultado sobre si hay conflicto de interés en el Senado con esta ley y el apoyo a las isapres, Castro indicó que no. “Yo sé que se han dicho muchas cosas (...) cada uno defiende con pasión su propio punto de vista, y me parece bien, pero no veo que esta ley esté o contaminada op pringada, para decirlo en lenguaje criollo, por una suerte de aprisionamiento de intereses cruzados”.

“Creo que honestamente los senadores de Chile Vamos, los del oficialismo, estamos buscando caminos de solución. Hay cosas que se acordaron, otras que yo veo cuesta arriba, pero sinceramente no veo aquí una dominancia del conflicto de interés por sobre la necesidad de legislar para resolver un problema práctico concreto que tiene Chile, que es cómo armoniza un sistema de seguridad privada que tiene 40 años, que se creó en dictadura militar, que hoy día tiene que reformarse, que hoy día no cumple la satisfacción de la ciudadanía, ni menos de los afiliados, y que tiene necesidad de renovarse en el tiempo”, concluyó.