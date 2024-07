Netanyahu sobre protestas por su discurso ante el Congreso de EE.UU.: “Son unos tontos útiles de Irán”

“Estados Unidos e Israel deben mantenerse juntos. Porque cuando estamos juntos algo muy simple pasa: nosotros ganamos, ellos (Hamas) pierden. Y les puedo asegurar una cosa: vamos a ganar”, dijo enérgicamente el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, durante su discurso ante el Congreso de Estados Unidos este miércoles.

La intervención, que duró casi una hora, ocurrió mientras cientos de manifestantes protestaban afuera del Congreso exigiendo un alto al fuego y protestando por la visita del premier israelí a Estados Unidos. Dentro del Capitolio, Netanyahu fue ampliamente aplaudido por los legisladores de ambas cámaras. También estuvieron presentes las familias de rehenes de Hamas y soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Según el portal Axios, aproximadamente 100 demócratas de la Cámara de Representantes y 28 del Senado estuvieron presentes para el discurso del primer ministro israelí, lo que significa que alrededor de la mitad estuvieron ausentes.

Asimismo, la vicepresidenta Kamala Harris se negó a presidir el discurso del primer ministro de Israel, dijo a CNN una fuente familiarizada con el asunto. Un asistente de la virtual candidata presidencial demócrata dijo que los dos líderes mundiales se reunirán por separado a finales de esta semana. El asistente de Harris citó un evento previamente programado como la razón por la que no pudo asistir al discurso de este miércoles.

El candidato republicano a la reelección, Donald Trump, se reunirá el viernes con el primer ministro israelí en su mansión de Mar-a-Lago (Florida), anunció este martes el expresidente en su plataforma Truth Social.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, saluda durante su intervención ante el Congreso de EE.UU. en Washington, el 24 de julio de 2024. Foto: Reuters

Netanyahu partió su discurso rememorando el ataque perpetrado por Hamas contra Israel el pasado 7 de octubre y recordando a las familias que vivían en los kibbutz al sur del país, que fueron secuestradas o asesinadas por el grupo radical palestino. “Estos monstruos violan mujeres, maltratan hombres, queman bebés vivos, matan a niños en frente de sus padres y a padres en frente de sus niños”, describió el premier.

También relató las historias de las familias de rehenes presentes en el Congreso. Entre los asistentes se encontraba el padre de Kfir Bibas, el bebé israelí secuestrado por Hamas el 7 de octubre. “La familia completa fue tomada como rehén… Qué monstruos. También tenemos con nosotros a las familias de estadounidenses rehenes. Están aquí. El dolor que estas familias han enfrentado no tiene nombre. Les prometo esto: no descansaré hasta que todos sus seres queridos ya estén en casa”, aseguró Netanyahu.

Elon Musk, director ejecutivo de SpaceX y Tesla, aplaude mientras el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se dirige al Congreso de EE.UU. el 24 de julio de 2024. Foto: Reuters

También agradeció al presidente Joe Biden por su apoyo a Israel y por “sus incansables esfuerzos en bien de los rehenes y de sus familias también. Le agradezco por su apoyo a Israel tras el ataque del 7 de octubre”. “Le agradecemos que vino a visitarnos a Israel en nuestro momento más oscuro. Su presencia nunca será olvidada. Biden y yo nos conocemos hace mas de 40 años. Le quiero agradecer por su amistad de casi medio siglo con Israel”, valoró.

También agradeció a soldados israelíes y oficiales presentes en el Congreso por “su tremenda valentía”. Algunos de los uniformados allí presentes fueron heridos durante los combates, de acuerdo con las palabras del primer ministro. “Estos son los soldados de Israel, inderrotables y sin miedo. Ellos se levantarán como leones, son los leones de Israel”, alabó.

Manifestantes queman una bandera de EE.UU. el día del discurso del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ante el Congreso en Washington, el 24 de julio de 2024. Foto: Reuters

Luego Netanyahu se dirigió a los manifestantes afuera del Capitolio y a los universitarios que han protestado en Estados Unidos contra la guerra en Gaza. “Derrotar a nuestros enemigos requiere coraje y claridad. Claridad es distinguir entre el bien y el mal. Muchos escogen pararse contra el mal, con Hamas, se alinean con violadores y asesinos. Escogen con quienes decidieron asesinar familias y niños y bebés. Estos protestantes se alinean con ellos, debería darles vergüenza”, criticó.

Una transmisión de SkyNews mostró en paralelo al discurso de Netanyahu, a los manifestantes agrupados afuera del Congreso. “No solo los protestantes deberían estar avergonzados, sino también quienes dirigen esas universidades”, continuó. También añadió que “desde hace mucho tiempo Israel ha sido de los judíos. Siempre ha sido nuestro hogar, siempre será nuestro hogar”.

Un manifestante protesta frente a la Corte Internacional de Justicia en La Haya, Países Bajos, el 24 de mayo de 2024. Foto: Reuters

Luego criticó el pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que a través de su presidente Nawaf Salam dijo el viernes pasado que los asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada y Jerusalén Oriental, así como “el régimen asociado a ellos”, fueron establecidos y se mantienen en violación del derecho internacional. La CIJ señaló que Israel debería cesar todas las nuevas actividades de asentamientos y evacuar a los colonos de los territorios palestinos.

“El fiscal de la Corte Internacional de Justicia ha acusado al Estado de Israel de matar gente en Gaza, esto es un sinsentido y es una mentira”, afirmó Netanyahu. También declaró que Israel no está bloqueando la ayuda humanitaria a Gaza, sino que “Hamas se la está robando”. Asimismo, negó que Israel esté cobrando la vida de civiles, algo que denunció la CIJ.

“Para Israel, cada muerte civil es una tragedia, para Hamas es una estrategia”, afirmó en Washington. “Israel ha hecho más para proteger a sus civiles de lo que exige la ley internacional”, aseguró.

Luego criticó a Irán y nuevamente se refirió a los manifestantes fuera del Capitolio, diciendo que éstos son “idiotas útiles de Irán”. Los dichos causaron risas de aprobación y fuertes aplausos en el Congreso. También afirmó que “Israel siempre se va a defender”. Alabó el poder de EE.UU. en el orden internacional y dijo que por eso “Irán está en contra de EE.UU.”.

Un manifestante agita una bandera palestina cerca de oficiales de la policía del Capitolio en Washington, el 24 de julio de 2024. Foto: Reuters

También mencionó a Irán como parte del atentado a Donald Trump. “Para Irán, Israel está primero, y EE.UU. segundo. Por eso cuando peleamos con Hamas, con los hutíes, estamos batallando contra Irán. Cuando los atacamos, no solo nos estamos protegiendo a nosotros, los estamos protegiendo a ustedes. Recuerden esto: nuestros enemigos son sus enemigos, nuestra pelea es su pelea y nuestra victoria es su victoria”, afirmó.

“Israel hará lo que deba hacer para restaurar el orden en la frontera y devolver segura a nuestra gente a su hogar. Deben saber esto: todos los que ataquen a Israel pagarán un precio muy alto. Y mientras nos defendemos en todos los frentes, yo sé que EE.UU. nos respalda. Y les agradezco eso. Por décadas, EE.UU. ha provisto a Israel de generosa asistencia militar. Agradezco profundamente el respaldo estadounidense, incluyendo a todos en esta sala presentes”, dijo Netanyahu.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu saluda, el día que se dirige al Congreso de EE.UU. en Washington, el 24 de julio de 2024. Foto: Reuters

También afirmó que la guerra “podría terminar mañana si Hamas se rinde y devuelve a todos los rehenes. Pero si no lo hacen, Israel peleará hasta destruir las instalaciones de Hamas para devolver a nuestros seres queridos a casa. (...) Gaza debería tener una administración que tenga palestinos que no quieran destruir a Israel, eso no es mucho pedir. Todos los países que estén en paz con Israel, deberían unirse a nuestra alianza”.

Finalmente, hizo un llamado a continuar la cooperación entre Estados Unidos e Israel. “Trabajando juntos, tengo confianza de que nuestras naciones pelearán contra las tiranías y el terrorismo. Defenderemos nuestra tierra, a nuestra gente, pelearemos hasta alcanzar la victoria. Ese es nuestro compromiso sólido. Israel siempre será el aliado indispensable de EE.UU, en las buenas y en las malas. Israel siempre será un amigo fiel y un compañero infalible. Vine aquí a decir gracias Estados Unidos, gracias por su apoyo y solidaridad, por apoyarnos en nuestra hora de necesidad. Que Dios bendiga a Israel, a Estados Unidos, y a la alianza entre Israel y Estados Unidos para siempre”.