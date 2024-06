Patricio Fernández, miembro del Consejo Consultivo por isapres: “Es relevante que todas estas medidas de la ley corta comiencen conjuntamente a regir”

Este miércoles el exsuperintendente de Salud, Patricio Fernández, se refirió al trabajo que realizará ahora que es integrante del Consejo Consultivo, organismo que deberá asesorar al gobierno para aplicar la ley corta de isapres.

En conversación con Radio Pauta, y consultado sobre el tema y cuán complejo es el momento que se está viviendo, Fernández expresó que a su parecer la ley corta “le da un respiro” a las isapres, sin embargo indicó, “hay que hacer algo antes para estabilizar el sistema”.

“Lo peor es que, aun cuando siga el sistema así como está, es decir, que las isapres funcionen -no terminen, pero funcionen- pensemos que estamos hablando de que esto funciona como un mercado o una industria donde no hay competencia, no hay incentivo, porque antiguamente las isapres competían por precios, competían por calidad de las redes. Ahora les interesa sobrevivir y eso es muy malo”, expresó.

Este problema se dio, indicó, por la falta de una reforma al sistema.

“Cuando yo no reformo un sistema, se produce una cadena inflacionaria. Es decir, tengo aumento de precios, los mecanismos de pago entre las isapres y los prestadores no son los adecuados. Todo eso se debe reformar. Como no se hizo, todo lo que significa un incremento de precios en la salud es traspasado directamente al bolsillo de las personas”, expresó..

Consultado sobre a cuántas personas le va a subir el plan, señaló que esto “aún es aventurado decirlo”, sin embargo sí uno puede hablar de grupos de personas”

“Hay cálculos que hay que revisar, pero sí uno podría hablar de grupos: es decir a las personas jóvenes, hombres fundamentalmente es posible que les suba el precio del plan”, indicó.

Al contrario, las mujeres en edad fértil “van a tener una disminución, porque la nueva tabla (de factores) trae un factor mucho más bajo que el que traen los planes más antiguos (...) las personas mayores de 65 años también, porque la nueva tabla también tiene un factor mucho más bajo que el que traen actualmente”, expresó.

“Es relevante para el sistema que todas estas medidas de la ley corta comiencen conjuntamente a regir”

En cuanto al trabajo que realizarán, Fernández expresó que lo que se busca es “respaldar al superintendente de Salud en las definiciones que hagan”.

“Es decir acá van a haber devoluciones de dinero que se van a determinar, formas de pago, hay situaciones de isapres que van a quedar probablemente muy complejos y que necesitan un respaldo técnico”, explicó. “El rol específicamente está entregado en la ley, que es asesor en todos estos aspectos, pero después en el funcionamiento nosotros tendremos que ir poniéndonos de acuerdo respecto a qué información vamos a requerir. Aquí se requiere un apoyo técnico fuerte de la Superintendencia (de Salud)”, indicó.

“La información está, los criterios ya se establecieron (...) es relevante yo creo para el sistema que todas estas medidas de la ley corta comiencen conjuntamente a regir”, sostuvo.

Es decir, continuó. “Si la primera circular de la Superintendencia de Salud dijo que en septiembre las isapres tenían que ajustar los planes a la nueva tabla, si el plan de pago no está en esa fecha va a haber una disminución de ingresos del sistema de isapres y el resto de las medidas si no comienzan a regir coetáneamente, las isapres pueden estar en una situación muy compleja”.

En cuanto a las devoluciones para los afiliados, el exsuperintendente sostuvo que a su parecer para las personas “lo mejor es que sea una devolución, ojalá, en un pago único o bien un pago parcial. Y puede ser con un mix de pago, digamos, con excedente, que las personas también los ocupan, los utilizan”.

“El tema es que 13 años parece un plazo muy largo para cualquier persona, y yo siento que, si es que alguna isapre tienen la posibilidad de salir de este problema luego, pueden precisamente acelerar esto”, añadió.