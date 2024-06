Cámara de Diputados aprueba integrantes del Consejo Consultivo que asesorará en aplicación de ley corta de isapres

Con 87 votos a favor, 7 en contra y 33 abstenciones, esta jornada la Sala de la Cámara de Diputados aprobó la propuesta del Ejecutivo para el nombramiento de los consejeros del Consejo Consultivo, el cual estará a cargo de asesorar al gobierno para aplicar la ley corta de isapres.

La nomina propuesta y aprobada consiste en la economista Paula Benavides; el médico César Cárcamo; el economista Claudio Sapelli y el abogado Patricio Fernández.

Tras este trámite, la nómina también deberá ser aprobada por el Senado, lo cual está programado para esta tarde.

Posterior a que el legislativo apruebe esta nómina, el quinto y último integrante de la comisión será designado directamente por el Presidente Gabriel Boric.

Tras esto, el Mandatario deberá comunicar todos los integrantes al Superintendente de Salud, Víctor Torres, quien deberá convocar la primera sesión del Consejo Consultivo dentro de los veinte días siguientes desde que se le comunica su conformación.

Los cuestionamientos previos a la votación

Si bien el nombramiento fue aprobado por la mayoría en la Sala, lo cierto es que de manera previa a la votación hubieron cuestionamientos al tema por parte de tres diputados.

El primero en intervenir fue el diputado Ricardo Cifuentes (DC). “De acuerdo al artículo sexto del nombramiento y promoción de autoridades, el artículo 328 bis establece un procedimiento que la Cámara debe seguir para el nombramiento de autoridades, especialmente de consejos. Entonces, mi preocupación es si ese procedimiento, en este caso que vamos a votar ahora, se cumplió”, dijo.

Para responder a su duda, el secretario general de la Cámara, Miguel Landeros, explicó que " a diferencia de otros nombramientos, este tiene plazo de siete días. Las comités, en virtud de eso, acordaron votarlo sin informe de ninguna comisión”.

En una línea similar, el diputado René Alinco (Ind.) planteó: “Me extraña que en las reuniones de comité no se respeta el reglamento y acá quedó clarísimo por lo que dijo el señor secretario. O sea, si el comité no respeta el reglamento, ¿qué nos queda a nosotros?”.

Esta vez fue la presidenta de la Cámara, Karol Cariola, quien contestó que “el reglamento también contempla que por el acuerdo de la unanimidad de los comités, o por el acuerdo de la unanimidad de la Sala, hay acuerdos que pueden dejar sin efecto una norma. De todas maneras, me parece bien atendida su observación. Y acá están presentes todos los jefes de comité para que en una próxima ocasión se pueda tener en consideración”.

Por último, el diputado Marcos Ilabaca (PS) consultó: “¿De qué manera vamos a llevar adelante una votación de personas que no conocemos hoy día? No tenemos ningún informe. No sabemos por quién estamos votando para un consejo consultivo importante. Yo creo que no nos corresponde llevar adelante una votación en estas condiciones”.

Así las cosas, frente a la interrogante, Landeros le señaló que “esto tiene una regulación legal, no reglamentaria. La regulación legal dice que el Presidente presenta el oficio de las personas, no los podemos tocar, podemos aprobar o rechazar, y lo que están haciendo los comités es proceder a la votación de esto y que luego va a llegar al Senado”.

Dicho eso, se dio paso a la votación, la cual solo contó con los votos en contra deRené Alinco (Ind), Viviana Delgado (Ind), Rubén Oyarzo (Ind), Monica Arce (Ind), Pamela Jiles (Partido Humanista), Gaspar Rivas (Partido de la Gente), y Gonzalo de la Carrera (Ind).