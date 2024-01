Lautaro Carmona y pensiones de gracia: “Si alguien perdió un ojo yo no entendería que ahí hubiera una revocación”

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, abordó este viernes la discusión que se ha generado sobre la revocación de pensiones de gracia luego de que un informe presentado por la Contraloría General de la República, diera cuenta de que, de las 419 personas beneficiadas, 58 tienen antecedentes penales, mientras que otras 10 ni siquiera presentaron sus antecedentes médicos a la hora de su solicitud.

En conversación con Radio Infinita, el presidente del PC sostuvo que a su parecer, vincular el hecho de que a una persona se le asignen pensión de gracia o no, y no si le atropellaron los derechos humanos y si tenía prontuario, “es estar instalando una nueva categoría”. En ese sentido, expresó, discutir esta materia sería lo mismo que instaurar el debate sobre “si un delincuente por alguna razón sufre violación a los derechos humanos y pierde un ojo, no tiene derecho a reclamar”, lo que finalmente “rebaja mucho al Estado de Chile”

Esto, indicó, sobre la base de que si fue victimario, debe recibir las sanciones que correspondan. “No tiene por qué esto asociarse a que queda inmune de los delitos que ha cometido”, afirmó.

Consultado sobre por qué cree que se instaló este debate, Carmona expresó que hay varios factores, pero que a su parecer, “hay interés de parte de un sector de la política, y personalmente de la derecha, de tratar de borrar todo lo que huela a lo que ellos llaman el octubrismo”. Esto, indicó, ya que desde la oposición no quieren ver que existió el estallido social.

Junto con esto, el presidente del PC indicó que el gobierno puede revocar aquellas pensiones de quienes no sufrieron violación a los derechos humanos, pero que no entendería que lo realizara en casos donde sí hubo

“Yo no tengo la expectativa que el gobierno del cual yo participo va a soslayar el respeto irrestricto a los derechos humanos. Y que quede claro, que eso no significa que no se puedan revocar en tal caso no sean meritorios de esa pensión de gracia, dado que no sufrieron atropellos a los derechos humanos”, afirmó.

En esta línea, indicó, “aquí nadie pretende pasar gato por libre, porque eso sería una falta de respeto y esa es mi preocupación, a los que realmente fueron víctimas”, sostuvo. “Si alguien alteró documentación, hizo presentaciones que no corresponden, etcétera, ahí hay un espacio que tiene administrativamente la autoridad para revocar, pero no entendería que si hay demostraciones desde el punto de vista jurídico, sanitario, con testigos, que alguien -por ejemplo- perdió un ojo, yo no entendería que ahí hubiera una revocación”.