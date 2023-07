Diputados RD se reúnen con Latorre para analizar crisis por lío de platas y posible expulsión de Catalina Pérez

Bajo total hermetismo, los parlamentarios de Revolución Democrática (RD) se preparan para volver este lunes al Congreso Nacional, luego de una semana distrital que les permitió estar alejados de las cámaras en medio del escándalo que sacude al oficialismo y que encabeza a su par, Catalina Pérez. Todo esto provocado por los traspasos de dinero entre exmilitantes de RD -y cercanos a la parlamentaria- desde el Ministerio de Vivienda a la fundación Democracia Viva.

El regreso al Congreso, sin embargo, podría tener una gran ausente. De acuerdo a distintos integrantes de la bancada de diputados de RD, Pérez habría transmitido que no asistirá al Parlamento, al menos durante unos días. Sin embargo, al tener poca (o nula) comunicación con ella, dicen algunos de los diputados, prefieren no asegurar nada.

Más allá de si Pérez va al Congreso o no, entre algunos legisladores de Revolución Democrática hay molestia por las declaraciones que realizó la parlamentaria el sábado, a través de un video difundido en sus redes sociales. Ese registro, dicen algunos, motivó que se agendara este domingo una reunión telemática entre la bancada y la directiva del partido, la cual se iniciaba al cierre de esta edición. El objetivo del encuentro es para analizar la crisis que los golpea.

En el registro al que hacen alusión en la colectividad, la diputada por Antofagasta señaló que “como una muestra de su falta de talento político y de liderazgo, el presidente del partido, senador (Juan Ignacio) Latorre, ha sido errático, cambiante y, además, ha faltado a la verdad. No fue él, sino yo quien pidió un pronunciamiento a Contraloría, sobre este y todos los convenios entre fundaciones y la Seremi de Vivienda de Antofagasta”.

Asimismo, aseguró que “jamás he faltado a la probidad y nunca he ocupado mi cargo para favorecer a nadie. No he infringido norma alguna ni he tenido conductas que traicionen los principios que han guiado mi actuar personal y político desde que empecé a militar a los 12 años”.

En el partido varios consideraron que los dichos de Pérez solo contribuyeron a profundizar la crisis en RD, el partido más longevo del Frente Amplio. Esto, por haber criticado en duros términos el liderazgo de Latorre, quien si bien está siendo cuestionado hace días, creen que la forma solo agrava la situación de la tienda.

Algunos diputados de la bancada también resintieron que en su video la diputada los criticara, y que no solo se limitara a hacerse cargo de las acusaciones en su contra. Como sea, las mismas fuentes transparentaron que, como bancada, decidieron que no responderán al video a través de los medios, para evitar que la polémica siga escalando.

Por lo mismo, uno de los puntos a conversar en la cita, según comentan fuentes del partido, es el futuro de la diputada Catalina Pérez en RD. En la colectividad, más de un diputado cree que se debería optar por el mismo camino que los otros dos militantes vinculados al caso: Daniel Andrade y Carlos Contreras, quienes fueron expulsados de la tienda.

En la colectividad algunos dirigentes transmiten que varios militantes de base han pedido -en privado- que se le solicite al tribunal constitucional la expulsión de Pérez. Si bien hay algunos que creen que es el mejor camino, otros reconocen que sería una medida muy dura y que los “golpearía en lo humano”.

Declaración conjunta FA

Otra materia que se discutió durante el fin de semana, según reconocen en RD, es la posibilidad de realizar un punto de prensa como Frente Amplio para enfrentar las críticas que han recibido desde que el caso estalló.

Así, la idea es hacer este lunes una puesta en escena común, donde estén los parlamentarios de RD, Convergencia Social y de Comunes. Según precisan quienes han participado de esas coordinaciones, el punto se acordó el jueves de la semana pasada.

Además de hacer frente a las críticas por el caso Democracia Viva, en la instancia se espera que el senador Latorre haga frente a los cuestionamientos que ha recibido por su desempeño ante la crisis que provocó el caso en el oficialismo. Y es que, a medida que los días pasan, dentro del partido se suman voces -aún minoritarias- que consideran que su permanencia al mando del partido es inviable.

El viernes pasado, tras la reunión de alianza que reúne a los partidos del oficialismo, Latorre fue consultado por la prensa en reiteradas oportunidades sobre el tema, pero guardó silencio.

Catalina Pérez, diputada.

Por ahora, la permanencia de Latorre a la cabeza de RD es un misterio. Si bien hay militantes que derechamente creen que debiese dar un paso al costado -junto a otros integrantes de la directiva que él preside-, otros enfatizan que sacarlo en un momento de crisis solo provocaría mayor inestabilidad. Además, en caso de que él salga, son varios los que admiten que no hay cuadros para ocupar su lugar, puesto que las “buenas cartas” del partido desempeñan cargos en el gobierno o son alcaldes.

27 de junio del 2023 / SANTIAGO El presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, junto a la directiva del partido, presentan una querella en el Ministerio Público. FRANCISCO PAREDES / AGENCIA UNO

Dada la magnitud de la crisis, los encuentros telemáticos entre militantes han sido frecuentes. Sin embargo, según transparentan algunos, en esas instancia no se ha pedido la salida de Latorre.

La arremetida parlamentaria

En paralelo a la crisis al interior de RD, dentro del Congreso son distintas las iniciativas que han tomado fuerza en medio de la crisis y que buscan justamente responder a la falta de probidad que se identificó en el caso Democracia Viva.

Por ejemplo, los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini presentarán una moción de transparencia total de las fundaciones. Para eso, ambos se reunirán este lunes con el ministro de Justicia, Luis Cordero, y solicitarán el patrocinio del Ejecutivo al proyecto, denominado Fundaciones Transparentes.

La idea, adelantaron a través de un comunicado, es “generar nuevas obligaciones de transparencia a las fundaciones”, junto con “regular la asignación de recursos estatales y privados e impone drásticas sanciones a su incumplimiento”, todo en el marco de las irregularidades denunciadas en el caso Democracia Viva.

En la imagen los diputados PS Daniella Cicardini (al centro) y Daniel Manouchehri (al fondo).

En concreto, lo que se propone en esta iniciativa, según detalló Cicardini, es que “el Registro Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro sea de total dominio y acceso público”. También, sugiere que debiese existir la “obligación de publicar remuneraciones, contrato, monto, origen y destino de los aportes. En caso de incumplir, dice la parlamentaria, tendría que devolverse el dinero, además de recibir una sanción de cinco años sin poder recibir recursos.

En tanto, el senador Juan Luis Castro (PS) sostuvo que “nosotros vamos a estar presentando (el lunes) dos iniciativas que buscan transparentar mejor las cosas. Uno es que la Contraloría tome razón no solo de los contratos por trato directo de cinco mil UTM para arriba, que son 300 millones de pesos, sino que revise aquellos contratos que son por debajo de las cinco mil UTM, porque ahí está la pillería”.

Por su parte, el diputado comunista Luis Cuello consideró que, si bien aún no es una conversación formal de la bancada -puesto que la última semana fue distrital-, es “necesario avanzar en una agenda de probidad, no solo respecto de las fundaciones , sino también abordando otras situaciones, como las subvenciones municipales a organizaciones privadas que cumplen funciones públicas, esquema usado en el fraude en Vitacura”.

En ese sentido, Cuello, quien es jefe de bancada de los comunistas, afirmó que “lo que ocurre hoy también hace necesaria una revisión de las políticas de transferencias a privados, pues la subsidiaridad se ha llevado a un extremo. Acá estamos en presencia de tareas delegadas a privados que perfectamente podrían asumir organismos públicos”.

22 de Diciembre del 2022 Retrato al diputado Luis Cuello en los pasillos del Congreso Nacional. Foto: Dedvi Missene

Desde Renovación Nacional, adelantan que esta semana definirán si impulsarán un proyecto que ya está en trámite o si presentarán otro, el cual, dicen, ya está avanzado. En esa línea, el diputado Andrés Longton (RN) sostuvo que “debemos instalar una agenda de probidad que profundice controles, muchos de ellos vulnerados y otros inexistentes, incluyendo mayores niveles de fiscalización y transparencia, extendiendo además las inhabilidades para ser autoridades como los seremis, a propósito del de Vivienda del Maule, que previamente trabajó muchos años en una fundación que se adjudicaba recursos públicos actuando también como lobbista de esta”.

En tanto, desde el Partido Republicano, el jefe de bancada de los diputados, Benjamín Moreno, dijo que evalúan si presentarán o no un proyecto por su cuenta.