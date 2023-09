Expresidenta Bachelet y conmemoración de los 50 años del Golpe: “Los partidos políticos de derecha no han estado a la altura”

La expresidenta Michelle Bachelet fue una de las invitadas que, pasadas las 8.00 horas de este lunes, llegó hasta La Moneda para participar de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado que significó el derrocamiento del gobierno del Presidente Salvador Allende.

Bachelet y Ricardo Lagos Escobar fueron los dos exmandatarios que participaron del acto en la Plaza de la Ciudadanía, en La Moneda. El expresidente llegó hasta la actividad pese a que en los días previos sufrió una fuerte caída, lo que había puesto en duda su asistencia.

Antes del inicio del acto oficial preparado por el Ejecutivo, la exmandataria se refirió al ambiente político que se produjo ad portas del cincuentenario del quiebre de la democracia y en especial a la negativa de las fuerzas políticas de derecha de ser parte del compromiso impulsado por el Presidente Gabriel Boric -titulado ¿Por la Democracia, siempre’- y que fue firmado por el jefe de Estado y todos sus antecesores: Lagos, Bachelet, Eduardo Frei y Sebastián Piñera.

“Quizás se desnuda lo que han pensado siempre”

Sobre la decisión de las colectividades de no firmar el acuerdo, Bachelet planteó: “Creo que es probable que no se haya querido darle un reconocimiento al Presidente Boric al lograr este acuerdo (...) o que a lo mejor se desnuda lo que realmente han pensado siempre”.

“Creo que es un conjunto de factores -yo estoy tratando de entender- por un lado, la sociedad chilena, y creo que los partidos políticos de derecha no han estado a la altura de lo que hubiéramos querido todos: ponernos de acuerdo en ciertos conceptos básicos, como que los problemas de la democracia se corrigen con más democracia siempre”, apuntó la expresidenta desde la casa de gobierno, en entrevista telefónica con Radio Cooperativa.

“A los 30 años y a los 40 años había más consenso en condenar lo que había pasado”, recordó.

Respecto a las razones para justificar el Golpe de parte de ciertos sectores, señaló: “Quienes todavía justifican lo injustificable, buscan excusas para decir que el golpe de Estado fue necesario, que no hubo nunca violaciones de derechos humanos, que no hubo violencia sexual contra las mujeres presas, aprendan una lección”.

En esa misma línea, Bachelet manifestó que “para atrás puede que no nos pongamos de acuerdo, algunos estaban en un lado y otros en otro, pero para adelante, para el futuro del país, democracia siempre, y eso depende de todos nosotros”.

“Como país necesitamos seguir reflexionando y aprender de las lecciones del pasado, porque uno se teme que cuando hay un grado de polarización importante -como ya lo he dicho, la política está un poquito tóxica-, el riesgo de mirar de manera cortoplacista y mezquina no nos hace bien”, dijo.

La exjefa de Estado lamentó que finalmente no se produjera un compromiso transversal, que incluyera a todos los partidos políticos, “porque a mí me parece que a los 50 años deberíamos haber llegado con una mirada de Estado, con una mirada estratégica, pensando en el país, pensando lo importante que es la unidad de todos los chilenos, y no justamente pensando razones, excusas para dividirnos”.

En tanto, los exmandatarios Piñera y Frei Ruiz-Tagle no participaron del acto de este lunes. El primero prefirió restarse, aduciendo a la división y ambiente crispado que hubo ad portas del 11-S, mientras que el segundo se encuentra fuera del país por compromisos adquiridos con anterioridad.

De todas maneras, todos los exmandatarios firmaron el acuerdo por la democracia impulsado por el Presidente Boric.