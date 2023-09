50 años del golpe: oficialismo cuestiona a oposición por restarse de acto en La Moneda

La presidenta del Partido Socialista (PS) Paulina Vodanovic rechazó las afirmaciones de personeros de oposición que cuestionaron las credenciales democráticas de Salvador Allende a 50 años del Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

“El Presidente Allende dio muestra de su carácter de demócrata durante toda su vida” y “murió en La Moneda defendiendo la democracia, defendiendo la Constitución por la que había sido electo”, destacó la senadora en un homenaje del partido en el monumento al Mandatario en la Plaza de la Constitución.

Consultada por dichos del senador Rojo Edwards del Partido Republicano y el senador y timonel de la Unión Demócrata Independiente (UDI) que responsabilizan a Allende del quiebre democrático, Vodanovic fue crítica.

“Es claro que la democracia fue quebrada en el Palacio de La Moneda por un golpe preparado por las Fuerzas Armadas, con una planificación que consistió no solo en dar un golpe físico a la Moneda, sino también un golpe anímico a los adherentes y simpatizantes de la Unidad Popular, iniciándose a pocas horas una persecución que derivó en la desaparición y muerte de miles de personas”, expuso.

“La historia se ha escrito con mucho dolor, con mucha sangre y, por lo tanto exigimos, respeto, exigimos verdad y justicia y queremos la reconciliación de nuestro país, pero sobre la base del respeto a la democracia, de la valorización de ella, no del negacionismo ni de buscar culpables”, sostuvo.

Diego Ibáñez, diputado y timonel de Convergencia Social, por su parte, calificó como una “mala señal de la política” la negativa de la oposición a sumarse a la declaración que hizo el Presidente Gabriel Boric a propósito de la conmemoración.

“Más allá de que es un fracaso para el gobierno o no, yo diría que es una mala señal de la política de quienes hoy no quieren reconocer vejámenes inhumanos que recibieron miles de compatriotas. Creo que cuando miramos ayer a las familias que todavía buscan a sus familiares desaparecidos hay que ponerse la mano en el corazón y dejar de lado la mezquindad política y tratar de ponernos todos detrás de una gran causa, que es la causa de los derechos humanos”, indicó.

El diputado Tomás Hirsch, en declaraciones a 24 Horas, descartó responsabilidad del Presidente Boric en la ausencia de la oposición en el acto en La Moneda.

“El Presidente Gabriel Boric convocó a todo el país a todos los sectores y yo lamento profundamente que algunos grupos de derecha se hayan restado y que hayan buscado las excusas más increíbles para no estar”, sostuvo.

“El Presidente lo que ha tenido es una actitud de convocar, de invitar, de sumar y no puede un sector político decir que por una otra frase no están acá, porque ojo, no han estado nunca acá”, afirmó.

Claudia Pascual, senadora del Partido Comunista, en tanto, planteó que es “un profundo agravio decir que existió (Augusto) Pinochet porque existió Salvador Allende”.

“La derecha de ayer, la derecha de hoy, lamentablemente no quiere tener un compromiso firme con no más golpes de Estado ni con la democracia”, dijo, asegurando que “no puede ser que a 50 años todavía se busque justificar el golpe de Estado”.