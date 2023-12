La alusión del Presidente Boric a Francisco Covarrubias: “Un columnista menor”

En el marco del inicio de las obras de la Autopista Vespucio Oriente II (AVO II), que reducirá el tiempo de viaje de 30 a 5 minutos hacia 2028, el Presidente Gabriel Boric resaltó lo importante que es la alianza público-privada para construir una mejor ciudad.

El Mandatario dijo que es “tremendamente motivante saber que grandes proyectos como este se concretan gracias a la colaboración público privada. En su momento peak va a estar entregando cerca de 18 mil empleos directo”.

Fue en ese contexto que hizo referencia a una columna de opinión publicada en El Mercurio el viernes 15 de diciembre, que llevaba como título “Día Horribilis”, escrita por Francisco Covarrubias.

Si bien no mencionó explícitamente al autor, el Mandatario aseguró: “El otro día un columnista menor hacía... o despreciaba la importancia de haber recuperado una plaza en la comuna de Renca en donde antes había un narcomausoleo”, dijo Boric.

En la columna, el ingeniero comercial había criticado que, en medio de hechos como la formalización de Daniel Andrade y Carlos Contreras y la detención de Luis Castillo, el Presidente estuviera “inaugurando la remodelación de una plaza en Renca (un balancín, un par de bancas y unas pocas petunias)” y cuestionara que “la prensa en vez de estar transmitiendo ese importante evento, estaba dando malas noticias”.

El también decano de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez se refería a la inauguración de la plaza Los Curros, a la cual asistió Boric y donde enfatizó en la recuperación de lugares públicos que antes estaban tomados por delincuentes o narcos.

En esa línea, este jueves el Presidente relató que el alcalde de Renca, Claudio Castro “le respondió” a Covarrubias “tratando de darle a entender, yo no sé si esa persona lo habrá entendido, pero yo creo que lo importante es lo que entiende la comunidad, la importancia que tiene para esos vecinos, si no me equivoco era Huamachuco, de poder recuperar ese espacio”.

“Y esto hoy día corre también para Peñalolén, para Macul, para La Reina, para Ñuñoa. Y esperemos que sea así para todas las ciudades”, cerró el Presidente.