Macron destaca la “elocuente” posición de Boric sobre invasión rusa a Ucrania

El Presidente de Francia Emmanuel Macron destacó la posición de su par chileno Gabriel Boric en relación a la invasión rusa a Ucrania.

Esto, luego de que el martes, en la cumbre Celac-UE, el mandatario nacional emitiera un duro emplazamiento a sus pares de la región a condenar la invasión de Rusia en Ucrania.

“Entiendo que la declaración conjunta está trabada hoy día porque algunos no quieren decir que la guerra es contra Ucrania. Estimados colegas: hoy día es Ucrania, pero mañana podría ser cualquiera de nosotros. En esto no dudemos por complacencias que se puedan tener en uno u otro momento con cualquier líder. Da lo mismo si cae bien o cae mal el Presidente de un país. Lo importante es el respeto al derecho internacional y acá se ha violado claramente, no por las dos partes, por una parte que es invasora y que es Rusia. Y creo que es importante que lo digamos claramente para poder avanzar en acuerdos”, dijo el Jefe de Estado ese día.

“En este lugar ha estado en debate la situación en Ucrania. Creo que es importante que desde América Latina lo digamos con claridad: lo que sucede en Ucrania es una guerra de agresión imperial inaceptable donde se viola el derecho internacional”, agregó Boric en la ocasión.

En ese contexto, Macron, en una vocería en conjunto a Boric en el Palacio del Elíseo, en París, señaló: “Le agradezco su postura inequívoca sobre la guerra lanzada por Rusia en Ucrania. Es algo que usted reiteró de forma muy elocuente en la cumbre de la Celac-UE. Por lo mismo, hoy hablaremos sobre las iniciativas internacionales que se tomarán para atenuar las consecuencias de esta guerra en los países más vulnerables”.

Macron adelantó cuáles serían los temas que tocaría junto a Boric en la reunión que sostendrían tras las alocuciones. En particular, de dos países de nuestro continente. “Vamos a hablar de distintas crisis regionales, en particular la situación en Venezuela y Haití, que será objeto de nuestra máxima atención para encontrar un proceso para salir esas crisis”.

A eso de las 13.30 en Francia, 7.30 en Chile, Boric abordó lo que han sido sus primeras horas en tierras galas.

“Estamos hoy día finalizando esta visita oficial a Francia que ha sido tremendamente beneficiosa en el ámbito multilateral y también bilateral, que vamos ha reforzar hoy día con la reunión que vamos a sostener con el Presidente Macron”, comenzó diciendo Boric, en su última jornada de actividades oficiales, antes de volver a Santiago el sábado.

“Nuestros países, como usted ha dicho en su declaración, comparten valores. El valor del respeto a la democracia, del apego al estado de derecho, de la fortaleza institucional y también del respeto al derecho internacional”, comentó Boric.

En ese sentido, dijo “esto ha estado muy patentes en estos días, en todos los lugares que hemos visitado y en las conversaciones que hemos tenido. Y como usted bien dice, hemos coincidido en estos puntos en la Cumbre Celac UE, en donde tenemos muchas coincidencias”.

Por último, Boric agradeció a Macron la recepción de Francia a chilenos exiliados por la dictadura. “Esto da cuenta de lo robusta y diversa que es la relación entre nuestros países lo que es motivo de gran satisfacción para Chile. Como usted dice, esto se ha forjado a lo largo de los años, pero tiene un lazo indestructible que es la solidaridad que Francia tuvo con nuestra patria en sus momentos más duros con el golpe de Estado, cuya conmemoración este año se cumplen 50 años. Aprovecho de agradecerle esa generación que tuvieron, en particular a la embajada francesa en Chile, pero también al Estado y la sociedad francesa que recibieron a miles de compatriotas que hasta el día de hoy realizan una labor importante”.