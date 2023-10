María Pardo (CS), miembro de la comisión mixta sobre el texto para la nueva Carta Magna: “Es peor que la Constitución vigente”

La integrantes de la actual comisión mixta del órgano redactor para la nueva Constitución, María Pardo (CS), se refirió este jueves a la actual etapa del proceso, asegurando que el texto que se está escribiendo “es peor” que la Carta Magna vigente.

La consejera dijo en entrevista con Radio ADN que “el grueso de la Constitución ya está escrito y no hay vuelta atrás”, agregando que “el balance que nosotros hacemos es negativo, por no decir muy negativo”.

En la conversación, Pardo fue inquirida respecto de la comparación que hace del borrador que se está escribiendo y la Constitución vigente.

“Lamentablemente tengo que decir que me quedo con la actual Constitución, no porque me guste, sino porque hay que aplicar criterio de realidad y entender que incluso más allá del origen –y esto es lo terrible que hay que comunicarle a la ciudadanía- que se está escribiendo una Constitución en democracia peor que la actualmente vigente que fue escrita en dictadura, así de mala es, ese es el mensaje que queremos transmitir, fuerte y claro”, respondió.

Y luego explicó su punto: “Porque es una Constitución mucho más identitaria, una Constitución que rigidiza mucho más, que petrifica el futuro, que no permite que las diferentes visiones de la ciudadanía, que es tan plural en Chile, puedan desarrollarse”.

De todas maneras, dijo que “aun cuando vemos que el balance es negativo, y que no hay vuelta atrás en los temas ya aprobados, también es cierto que podemos influir en unos pocos, mientras podamos incidir en este texto que nos parece muy malo, para que sea un poco menos malo, de todas maneras lo vamos a seguir haciendo”.

Consultada sobre la opción por la que se decantará el oficialismo de cara al plebiscito de salida del 17 de diciembre, la abogada señaló: “Nosotros tenemos la intención de hacer un proceso ciudadano, eso quiere decir que primero que todo, vamos a hacer una rendición pública de nuestro trabajo, tanto de los expertos y consejeros, creo que eso es lo primero. Contar cuál es nuestro diagnóstico, nuestro balance, y después tomar las definiciones correspondientes”.

Ante la posibilidad de una tercera vía si en este proceso no se aprueba la nueva Constitución, Pardo dijo que “los mandatos ciudadanos no son rígidos y no se petrifican en un momento del tiempo. Yo creo que efectivamente hay un descontento muy profundo que todavía sigue vigente, hay una frustración y un cansancio con el abuso y creo que hay que encontrar las salidas institucionales a esos problemas”.

“Si eso requiere un proceso constituyente, no creo que sea una decisión que se pueda tomar desde arriba, la ciudadanía está muy cansada (…) y creo que no está el horno para bollos, no está la temperatura para eso. Me da la impresión que no se proyecta para nada la posibilidad de otro proceso”, sentenció.