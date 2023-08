El difícil reto de liderar en la política

Coherencia en lo que se dice y lo que se hace, encarar los conflictos sin miedo a la reacción en redes sociales y menos a la de los llamados haters, evitar liderazgos populistas y atreverse a ir contra la corriente en momentos claves, tal como lo hizo Gabriel Boric al respaldar el acuerdo constitucional en 2019 -recordó el ministro Segpres, Álvaro Elizalde-.

Estas fueron algunas de las coincidencias, entre varios desacuerdos, de un grupo de dirigentes políticos que, en dos tandas, conversaron en nuestra sala de pauta sobre la difícil tarea de surfear en las agitadas aguas de la política actual en nuestro país.

En los coloquios hubo alusiones a ex y actuales líderes nacionales, como Diego Portales, Jaime Guzmán, Patricio Aylwin, Ricardo Lagos y el actual Presidente.

Y a figuras internacionales, desde los exmandatarios de Estados Unidos, Abraham Lincoln y Ronald Reagan, hasta Nayib Bukele, el polémico gobernante de El Salvador, y Javier Milei, el candidato presidencial argentino que se impuso en las recientes elecciones primarias.

También hubo citas a los Doritos, al Titanic, a Montesquieu y a una canción (Ruido) de Joaquín Sabina.

Tomás Vodanovic (RD): “Lo que sembramos en el gobierno de Piñera, lo estamos cosechando hoy siendo oficialismo”

Tomás Vodanovic: "Estamos exigiéndoles a otros algo que nosotros no fuimos capaces de hacer. Y eso se recuerda todos los días”. Foto: Andrés Pérez.

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (32 años), contó que hace algunos años hizo clases en un liceo público en Huechuraba y el primer día que entró a la sala de clases se dio cuenta de que, a diferencia de cuando era el niño, hoy nadie le iba obedecer y respetar por el solo hecho de ser el profesor.

“Supe que si no era capaz de persuadir y convencer a los chiquillos de que siguiendo ciertas normas, escuchándome y actuando en forma cohesionada, iba a ser beneficioso para ellos, no había liderazgo posible”, recuerda.

A juicio del edil de Revolución Democrática, ése es el gran problema que hoy tiene su sector (Frente Amplio): la falta de credibilidad como gobierno para convencer...

“Durante el gobierno del expresidente Piñera, en el Frente Amplio costó mucho tener liderazgos que fueran en contra de la opinión mayoritaria y contributivos con el desarrollo del país. Lo que sembramos en esa época es lo que estamos cosechando hoy día siendo oficialismo”, sincera el sociólogo.

“No puedes exigirle a otro, algo que tú no fuiste capaz de hacer, porque no eres creíble. Ese es el gran pecado que estamos pagando al ejercer liderazgo político en la conducción del país. Estamos exigiéndoles a otros algo que nosotros no fuimos capaces de hacer. Y eso se recuerda todos los días”.

La paradoja, según Vodanovic, es que la actual oposición está teniendo actitudes muy similares a la que ellos tuvieronhace años atrás, lo que podría transformarse en un círculo vicioso muy malo para el país.

Por ello -afirma el alcalde de Maipú-, el verdadero liderazgo será quién logré romper esa dinámica. Y agrega que en esa línea, él ve hoy a Evelyn Matthe, al exvocero Jaime Bellolio, a su par de Puente Alto, Germán Codina y a Ignacio Briones.

Beatriz Hevia (P. Republicano): “La instantaneidad exige más coherencia y más sentido de responsabilidad”

Beatriz Hevia: “El poder por sí mismo hoy no te entrega un rol de liderazgo". Foto: Juan Farías /La Tercera

La presidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia, confiesa que, para ella, “ha sido todo tan rápido todo”, que hasta ahora no ha podido procesar bien cuál es su tipo de liderazgo o el que le gustaría tener.

Cuenta que instintivamente ella no ha buscado protagonismo desde la testera del actual Consejo Constitucional.

“Mi liderazgo ha sido entender cuándo se requiere que sea mi figura la que intervenga y cuándo es más sano dar un paso al costado por el mejor funcionamiento del Consejo… Porque la presidenta (ella) tiene ideas, visiones y principios, y me parece que todos los delegados deben tener la misma igualdad para expresar sus opiniones”, señala la joven abogada osornina.

Para Hevia, la diferencia de los liderazgos actuales con lo anteriores, es la “instantaneidad” que hoy existe en la publicación de las noticias en los medios de comunicación -en sus respectivas páginas web- y en las redes sociales.

“Esta inmediatez exige mucho más coherencia y un sentido de responsabilidad y ético muy grande. Hay que ser extremadamente cuidadoso en lo que se está diciendo y ser consciente de sus consecuencias...”, comenta.

Y agrega: “Pero cuando estás convencida de que lo que estás haciendo va por el camino correcto, es más fácil resistir las críticas que, generalmente, vienen de un perfil anónimo en las redes sociales”.

Álvaro Elizalde (PS): “Atreverse (como lo hizo en su momento Bortic) a nadar contra la corriente”

Elizalde: “Como los problemas no se solucionan de forma inmediata, eso genera malestar. Y en respuesta a ello, han surgido liderazgos que representan ese enojo a través de la estridencia”. Foto: Andrés Pérez

A juicio de Álvaro Elizalde (53 años), ministro de la Secretaría General de la Presidencia, un líder actual está lejos de aquel “modelo renacentista”, que era una persona que lo sabía todo…

“Hoy se necesitan liderazgos que sepan coordinar, escuchar, solucionar problemas, aunar voluntades y atreverse a nadar contra la corriente, cuando se tiene la convicción de que eso puede ser una solución a un problema de la sociedad chilena”, afirma Elizalde, citando el apoyo de Boric al acuerdo constitucional en pleno estallido.

El ministro socialista recuerda esa larga noche: “En un momento en que las conversaciones estaban trabadas cité una canción de Joaquín Sabina que se llama Ruido. Ella relata el quiebre de una pareja que acude a un terapeuta que le dice ‘entre ustedes hay mucho ruido’… Yo siento que en la política chilena hay mucho ruido, del cual -creo- hay que sustraerse para poder escucharnos y poder avanzar”.

Elizalde advierte que hoy existe “una paradoja” que no se ha podido resolver por ningún gobierno: los díscolos.

“Por un lado, requerimos instituciones para enfrentar el caudillismo. Y por otro lado, tenemos instituciones que generan un incentivo a quienes se salen de la lógica de los acuerdos, de la fila y actúan bajo una lógica cortoplacista”.

El expresidente del Senado, quien se ha convertido en los últimos años en uno de los líderes socialistas que ha reemplazado a los históricos barones que manejaron los hilos del PS en las últimas décadas, agrega: “Quienes se han instalado -y hoy se instalan- desde afuera del sistema, se apartan de los acuerdos, han sido premiados electoralmente en el último tiempo”.

María Pardo (CS): “El poder hoy no existe si no hay alguien que te obedece, que cree y confía en ti”

María Pardo: “No tener miedo a equivocarse, aceptar los errores y nunca subestimar al otro". Foto: Andrés Pérez.

“Debo reconocer que cuando pienso en un líder, pienso en un hombre y hay que cambiar esa imagen prototípica, incorporando a muchas más mujeres y partiendo por hablar de líderes y lideresas”, señala la consejera constitucional María Pardo (37 años).

La abogada del partido del Presidente Boric cuenta que en su Región (Valparaíso), los dos tercios de liderazgos son ejercidos por mujeres, lo que es un ejemplo a seguir en el resto del país.

Para ella, las claves de un liderazgo actual son “no tener miedo a equivocarse, reconocer los errores y nunca subestimar al otro. Ser flexibles y adaptarse a lo que la ciudadanía te está diciendo”.

La doctora en Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso agrega que hoy no sirven los liderazgos autoritarios de antaño, que ordenaban, imponían y tomaba las decisiones solos.

Al revés, dice, un líder hoy debe ser una “persona que inspira confianza, aporta aire fresco y es lo menos beligerante posible, porque lo que hoy necesitamos son acuerdos y no peleas”.

“Hay que tener superpresente que el poder en la actualidad no es algo que se tiene per se, es una relación con otro. El poder hoy no existe si no hay alguien que obedece, que cree y confía en ti”.

Evelyn Matthei (UDI): “Liderazgo es lograr que las cosas que sueñas, sucedan”

Según Matthei, el liderazgo tiene que ver "con fuertes habilidades comunicacionales, entusiasmo, resiliencia y respeto hacia los equipos...”. FOTO: MARIO TÉLLEZ / LA TERCERA

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, no pudo asistir a las conversaciones en LT, ya que la semana pasada viajó a Medellín, para ver en terreno los planes con que esta ciudad colombiana ha reducido las tasas de homicidios y controlado al narcotráfico en sus territorios.

“Siempre siento que nunca tiene sentido inventar la rueda, sino que hay que mirar qué han hecho personas que ya han sido exitosas, y cómo tú lo adaptas -en este caso- a tu comuna, a tu ciudad”, señaló la edil en Diario Puerto Varas ante de partir su periplo.

Desde Medellín, Matthei nos envió su opinión sobre qué es ser líder hoy: “Liderazgo es la capacidad de establecer un objetivo o de crear una visión y de lograr movilizar a otros para que esas cosas pasen”.

Para la exparlamentaria y exministra -quien hoy figura en las encuestas como una de las candidatas presidenciales de su sector-, el ser líder no tiene necesariamente que ver con un cargo o con una investidura.

“Más bien, tiene que ver con fuertes habilidades comunicacionales, entusiasmo, resiliencia, respeto hacia tus equipos y criterio, porque necesita de la confianza de otras persona. Básicamente, liderazgo es lograr que las cosas que uno sueña, sucedan”, agrega.

Rodolfo Carter (Independiente): “Ante un gobierno lleno de contradicciones, la gente busca conducción”

Abraham Lincoln es el líder histórico favorito del alcalde Carter. Foto: Juan Farías.

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, señala que en Chile, durante más de dos décadas, los liderazgos políticos se caracterizaron por agradar a la opinión pública “y el líder, por definición, es lo contrario”.

A diferencia de lo que dijeron otros de los participantes en esta conversación, el edil asegura que nuestro país está volviendo hacia un liderazgo más bien tradicional, “en que la gente valora cada día más la claridad, las certezas y la firmeza de carácter y no necesariamente la sonrisa para la foto y el ponerse del lado de las encuestas. Eso lo vimos en la última elección con José Antonio Kast”.

Y aunque el abogado reconoce que las relaciones son cada vez más horizontales, dice que “conducir implica estar adelante del resto… Ante un gobierno muy desastroso y lleno de contradicciones, la gente busca conducción”.

Sobre su propio liderazgo, a ratos cuestionado por sectores de la oposición y de la propia derecha, Carter -quien figura en las encuestas entre los políticos mejor evaluados de su sector- responde: “A raíz de la demolición de las casas narco (en La Florida), algunos me dijeron que era Nayib Bukele. Una ridiculez, porque no estoy de acuerdo con los liderazgos que rompen con la democracia”.

“Rezo por los haters y no veo las redes sociales”, agrega.

Guillermo Ramírez (UDI): “Hoy en la derecha es más rentable hablarle a tu tribu, pero esos no son los líderes que necesitamos”

Guillermo Ramíez: “Para mí, uno de los liderazgos políticos más impresionantes fue el de Ronald Reagan en EE.UU.”. Foto: Juan Farías.

“Hoy en la derecha es mucho más rentable defender la Constitución actual y hablarle a tu tribu. Pero lo que necesitamos no son esos líderes que actúen en base a la próxima elección, sino que a los que trabajan pensando en lo que Chile necesita en las próximas décadas”, afirma Guillermo Ramírez, jefe de la bancada de diputados de la UDI.

Según el diputado, el liderazgo antiguo “era mucho más vertical” y ofrecía respuestas a los problemas para ganar la simpatía de sus electores. Hoy en cambio -dice- el liderazgo tiene que ver mucho más con la forma en que conduces el debate “y eso, por definición, es horizontalidad”.

“Si un político, por muy excepcional que sea, llega hoy a la bancada de diputados de cualquier partido y dice ‘esto es lo que vamos a hacer’, le van a responder: ‘¿Y por qué tenemos que hacer eso? Discutámoslo y tomemos una decisión entre todos’”, explica Ramírez.

El dirigente gremialista recalca, además, que un líder hoy es quien no rehúye el conflicto, desafía lo establecido con valentía, está dispuesto a estar en una situación incómoda y poco le importan lo que dicen las redes sociales, como Twitter.

“Ejercer liderazgo hoy viene por definición con haters y sería muy preocupante que tú no generaras pasiones... Que ladren es señal de que vamos avanzando”.

Luis Cordero (Independiente): “Hay que rescatar espacios para administrar los legítimos desacuerdos”

Luis Cordero: "Pepe Zalaquett nunca tuvo un cargo, pero siempre ejerció un liderazgo persuasivo que conquistó la cabeza de muchos de nosotros. Esos son los liderazgos que hoy hacen falta". Foto: Andrés Pérez.

Luis Cordero (51 años), quien en los últimos meses se ha posicionado como uno los principales líderes de este gobierno, cuenta que la primera vez que entró (como ministro) al Ministerio de Justicia y DD.HH. se encontró con una placa de mármol donde están los nombres de quienes han encabezado esta cartera.

“El primero era (Diego) Portales y al final vi mi nombre. En ese momento sentí el peso de la República”, cuenta.

Por ello, el abogado propone mirar hoy a los líderes que han conducido nuestro país en lo largo de la historia, más allá de las últimas décadas.

“Hoy llegamos a Ricardo Lagos y no miramos hacia atrás. No vemos lo que pasó en el siglo XIX con Manuel Montt, lo que ocurrió del año 27 en adelante (asume Carlos Ibáñez del Campo), donde, salvo momentos específicos, lo que caracteriza a nuestro país es que ha habido líderes que han sabido encauzar las crisis institucionalmente. Y eso es relevante para evitar futuros liderazgos mesiánicos o populistas”.

A su juicio del abogado, una de las claves para ser un buen líder “es rescatar los espacios para administrar legítimos desacuerdos... Mi profesión legal esencialmente gestiona desacuerdos y la particularidad que uno aprende de los jueces es que cuando se cierra un acuerdo, se acaba la discusión, el enojo y se va a lo siguiente”.

“Para mí, siempre ha estado presente el liderazgo de Pepe Zalaquett, quien nunca tuvo un cargo de autoridad, pero siempre ejerció un liderazgo persuasivo que conquistó la cabeza de muchos de nosotros. Esos son los liderazgos que hoy hacen falta”.

Ignacio Briones (Evópoli): “Ir contra la tribu”

Ignacio Briones: "El Titanic va a chocar con el iceberg y el liderazgo se verá en quién da el primer paso para enmendar el rumbo". Foto: Andrés Pérez.

“El liderazgo en todo orden de cosas, y hoy más nunca en política, es estar dispuesto a pagar costos de corto plazo, en beneficio de largo plazo para el país. Ir en contra de la tribu”, afirma Ignacio Briones (50 años).

El exministro de Hacienda del anterior gobierno de Sebastián Piñera pone como ejemplo el liderazgo actual del expresidente Lagos, quien ha señalado que un presidente no puede estar preocupado de la próxima elección, sino de la próxima generación.

Esa máxima de salirse de la lógica electoral, es más urgente que nunca, señala Briones.

“Hoy, el dilema compartido por todos es que estamos en medio de una crisis, en que el Titanic va a chocar con el iceberg y el liderazgo es quién dará el primer paso para enmendar el rumbo”.

Para ello -agrega el economista- es importante cerrar en diciembre el proceso constitucional y “romper el bloqueo” político que ha caracterizado a nuestro país en el último tiempo.

El economista mira hacia atrás y dice que hoy se requiere un liderazgo como el del expresidente Patricio Aylwin y su equipo -integrado por sus ministros Edgardo Boeninger (Segpres) y Alejandro Foxley (Hacienda), entre otros-, que “arriesgaron su capital político trazando una mirada de largo plazo de hacia dónde debía ir el país...”

“El éxito de la transición no cayó del cielo”, cierra.

Víctor Ramos (CS): “Necesitamos liderazgos que se ocupen de fortalecer la institucionalidad”

Víctor Ramos: “Escuchemos a líderes que están actuando con lucidez, como Alihuén Antileo y Alfredo Moreno”. Foto: Andrés Pérez

“Lo que hoy pasa en La Araucanía es el reflejo de los riesgos que tiene la descomposición institucional en nuestro país y que no es la primera vez que ocurre en nuestra historia”, afirma Víctor Ramos (41), a quien el Presidente le encargó la compleja tarea de liderar la Comisión para la Paz y el Entendimiento en La Araucanía, uno de los planes ambiciosos de su gobierno y con el que busca solucionar el conflicto mapuche.

El psicólogo porteño advierte que hoy el país “está situados sobre una olla a presión que viene acumulando malestar desde hace mucho tiempo, incluido el estallido social, y puede explotar para cualquier parte, lo que hay que tratar de impedir por la vía institucional”.

¿Cómo?, se pregunta Ramos. “Necesitamos liderazgos que se ocupen y preocupen de fortalecer la institucionalidad y cierren el paso a líderes populistas”, responde.

“Quienes más necesitan de instituciones fuertes y sólidas no son las élites del país, son las personas más vulnerables que siempre están más expuestas a los riesgos que el propio sistema puede provocar”, explica.

Pese a su diagnóstico más bien pesimista, el excoordinador nacional de la Fundación para la Superación de la Pobreza dice que hay luces de optimismo, entre ellas, el que todos los partidos del arco político hayan suscrito el acuerdo por la paz en La Araucanía y el que líderes estén hoy trabajando para destrabar el “cuello de botella” que impide avanzar en el conflicto mapuche.

“Escuchemos a Alihuén Antileo -integrante del Consejo Constitucional en representación de los pueblos originarios-, escuchemos a Alfredo Moreno -exministro en los dos gobiernos de Piñera- que propone el diálogo como única forma...”.

Luis Silva (Partido Republicano): “Consecuencia y tomarse algunas cosas con una cuota de humor”

Silva: "Es mucho más sencillo ser minoría, es mucho más fácil necesitar los votos del otro". Foto: Andrés Pérez

Aunque él es un ejemplo de un liderazgo flash (fue el consejero constitucional más votado a nivel nacional, obteniendo casi 710 mil votos en la Región Metropolitana), Luis Silva (45 años) dice que, un verdadero líder político se construye en el tiempo, paso a paso, sin apuro y mostrando con hechos sus capacidades.

Para fundamentar su postura, el “profesor Silva” -como se presentó en la última campaña constituyente- hace una analogía con el tema alimenticio.

“Hoy existe una tentación enorme por comer cosas que liberan calorías de forma muy rápida, el paradigma son los Doritos (tortilla chip). Los alimentos sanos, en cambio, lo hacen lentamente… Con los liderazgos hoy veo algo parecido: una constante tentación de querer ser líder en un muy corto plazo”.

Respecto a su caso en particular, el abogado experto en temas constitucionales revela que su objetivo es construir un liderazgo “poco confrontacional, el cual puede resultar un poco aburrido” para los medios y poco rentable electoralmente.

Pero dice que no le importa y coincide con Tomás Vodanovic en que “el verdadero líder es quien está dispuesto a renunciar a su posición de liderazgo con tal de mantener la dirección de lo que él cree correcto y de sus convicciones”.

Es decir, ser honesto con lo piensas y no dejarse arrastrar por la marea.

Otra de las claves de un buen líder hoy, agrega Silva, es tomarse algunas cosas con una cuota de humor y no todo tan en serio.

Al respecto, cuenta que la semana pasada, luego de que Marcela Said -directora del documental estrenado en 2006 “Opus Dei, una cruzada silenciosa”- dijera en una entrevista en El Mostrador que él (Silva) era “un soldado de la Obra”, le respondió con una cuota de humor a la destacada cineasta .

“En mis redes sociales salí con la canción de Mijares Soldado del amor, con la intención de dar vuelta a una controversia que podría transformarse negativa”.

Respecto a la postura mayoritaria de republicanos en el Consejo, reconoce que los puso, como partido, en una “situación compleja”.

“Es mucho más sencillo ser minoría, es mucho más fácil necesitar los votos del otro...”, reconoce.

* La Tercera invitó a las ministras Carolina Tohá, Camilia Vallejo y Antonia Orellana a participar de esta conversación, pero se excusaron por problemas de agenda.