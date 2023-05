Luis Silva: el profesor Opus Dei que se convirtió en la primera mayoría de la elección

Luis Silva se convirtió en el consejero constitucional más votado de la elección. El abogado y doctor en derecho de 45 años, miembro del Partido Republicano y numerario del Opus Dei, se hizo del 18% de los sufragios de la Región Metropolitana, poco más de 700 mil votos, pulverizando los vaticinios de algunas encuestas, que en semanas previas le proyectaban un 7% de las preferencias, por detrás de su compañero de lista Jorge Ossandón.

Los bastiones más fuertes de Silva Irarrázaval, donde recolectó parte importante de sus votos, fueron Lo Barnechea, Vitacura y Las Condes. En todos ellos el candidato, hermano del cineasta Sebastián Silva, superó el 30%. Las comunas de la capital donde peor rendimiento tuvo fueron San Joaquín y Puente Alto, donde consiguió un porcentaje, igualmente respetable, cercano al 13%.

Esta no era su primera experiencia electoral. En 2021, como independiente, fue como convencional en la lista de Republicanos por el distrito 13. Pero quedó afuera por 300 votos de diferencia con Rodrigo Rojas Vade.

Con una fuerte campaña en redes sociales, que acentuaba su rol como docente, “El profesor” Silva se mostró muy cercano al fundador de su partido, José Antonio Kast. De hecho, en un video emitido en mayo, el excandidato presidencial lo describía como “el elegido de las fuerzas”, haciendo referencia a la película La guerra de las galaxias. Antes, Silva ya le había manifestado su lealtad a Kast. En entrevista con Ex-Ante dijo: “Si JAK no estuviera en Republicanos, yo tampoco estaría. No fue su único apoyo. Marcela Cubillos (UDI), quien fue su profesora en derecho UC, también llamó a votar por él.

Las posturas de Silva

Frente a los electores se presentó como un candidato muy crítico del proceso constitucional anterior y partidario de una carta fundamental breve. En una entrevista con La Tercera publicada el pasado 24 de marzo, explicó por qué: “Mientras la Constitución más diga, más te limita. Mientras más extensa, más te amarra para el futuro. Las constituciones son una ley difícil de modificar”. Sobre el mismo tema agregó, “he sido muy activo en decir que la Constitución con suerte le va a solucionar a la gente los problemas de sus nietos”.

En la misma conversación detalló cuáles eran los aspectos más relevantes para él. “Yo no tengo nada distinto respecto de lo que dice la Constitución actual sobre los contenidos valóricos. Pero si en la nueva Constitución quedara plasmado el derecho al aborto, yo lo rechazaría. Pero creo que no va a ocurrir. Eutanasia lo mismo. Para mí la vida es desde la concepción hasta la muerte. Me gusta otra cláusula que dice que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Esa frase me importa mucho, porque nos defiende de una concepción individualista de la sociedad”.

Durante la campaña abogó por un texto que, en el tema previsional, le permita a los cotizantes elegir quién admnistra sus fondos y se mostró contrario a los escaños reservados para los pueblos originarios. Lo mismo con el sistema de gobierno: en un principio no es partidario de cambiar ni el régimen de gobierno ni la duración del mandato presidencial.

Cuando su elección ya estaba asegurada, tuiteó: “¡Lo logramos! Gracias al apoyo REunido de todos los chilenos de forma civilizada en la urna, logramos todos juntos un hito en la historia. ¡Vamos a REcuperar Chile!”. Esa misma noche, en la sede de su partido, le preguntaron si venía a reventar el nuevo proceso constitucional. Respondió “definitivamente no. Yo quiero darle la garantía de mi palabra a todos los que nos están escuchando, a todos los chilenos y chilenas. Desde el Partido Republicano estamos lejos de querer boicotearlo y también estamos lejos de renunciar a nuestro ideario, nuestros principios, que nos han caracterizado y que no son una novedad ni una sorpresa para nadie. Definitivamente no vamos a boicotearlo”.

Sobre el ánimo con el que enfrentaran este proceso, dijo: “nosotros vamos a aportar, en primer lugar, la sobriedad de un proceso que nunca hemos deseado, en el que estamos embarcados, porque así lo decidieron los poderes establecidos, la institucionalidad. Y por tanto vamos a partir de un piso, que es la Constitución que tenemos, que creemos que es buena. Y honestamente creemos que el pronunciamiento que esperamos ver del electorado hoy día, confirma precisamente eso. Nosotros nunca nos hemos cerrado a las reformas de la Constitución, nunca hemos desconocido los problemas que aquejan al país. Y definitivamente queremos aprovechar también este proceso, porque nos presenta oportunidades para introducir esas mejoras que nunca, insisto, hemos desconocido”.

El péndulo electoral

La elección de Silva como el candidato más votado es uno de los ejemplos que sirve para ilustrar las marcadas diferencias con el fallido proceso anterior. En esa elección para elegir convencionales, el más votado fue Daniel Stingo: un abogado que había logrado notoriedad en matinales, que compitió como independiente en la lista del Frente Amplio. Entre los candidatos del distrito 8, Stingo sacó el 24.7% de las preferencias: 111.482 votos.

Su paso por la convención tuvo varias controversias. Las más notorias estuvieron marcadas por la severidad con la que calificó las posibilidades de la derecha en ser partícipes de ese proceso.

Por ejemplo, el 24 de mayo de 2021 dijo: “Aquí no ganó la derecha, que iba por el rechazo y como iba por el rechazo ahora tiene una minoría. Nosotros vamos a poner los grandes temas porque nosotros representamos a la gente. Los que ganamos representamos a la gente”.

No fue lo único, pues agregó: “los grandes acuerdos los vamos a poner nosotros y que quede claro, los demás tendrán que sumarse”.

A solo dos años de la elección de la primera convención, Luis Silva, la primera mayoría nacional, se encuentra en las antípodas ideológicas de Daniel Stingo, el convencional más votado en esa oportunidad.