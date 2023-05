María Pardo, consejera electa (CS): “Hay que apuntar a un texto breve y que le haga sentido a la ciudadanía”

La abogada y profesora de derecho constitucional María Pardo (34) obtuvo la segunda mayoría en la Región de Valparaíso, con 108.529 votos, superada por el republicano Antonio Barchiesi. Representando a Convergencia Social, la colectividad del Presidente Gabriel Boric, la consejera electa afirma que una de las lecciones del proceso anterior es que los partidos deben “tratar de encontrar un balance o un camino medio”.

Así, apunta a encontrar un texto que incorpore “lo mejor de nuestra tradición constitucional”, junto con “los elementos de transformación necesarios”.

¿Cómo explica el resultado obtenido por el Partido Republicano?

Tiene que ver con hartos factores. Uno de ellos, por ejemplo, es la agenda de seguridad. El Partido Republicano supo usar, incluso algunas veces instrumentalizar, diría yo, el miedo de la ciudadanía frente a la situación de seguridad. Otro punto importante tiene que ver con que el Partido Republicano, al menos hasta hoy, no había tenido un rol de liderazgo en los procesos políticos anteriores, y hay también hay algo de que la ciudadanía escoge a la fuerza política nueva.

¿Por qué cree que el mensaje de los republicanos tomo más fuerza que el de ustedes?

Tiene que ver con el factor de novedad, con la instalación de la agenda de seguridad y también con que nosotros como izquierda no nos supimos alinear. Si podemos sacar un aprendizaje, yo creo que el gran aprendizaje es el de la unidad.

¿Cree que el Estado social está en riesgo luego de las declaraciones del diputado Kaiser?

El diputado Kaiser es diputado, no es consejero. Yo me preocuparía de lo que digan o dejen de decir los consejeros. Veo que el Partido Republicano se comprometió al diálogo, a la deliberación y espero que la palabra que empeñaron valga. Respecto al Estado social, es una discusión que sigue vigente, que a la ciudadanía sí le importa y que se da en un contexto determinado.

¿Cree que la votación terminó siendo un test para el gobierno?

La ciudadanía sí entiende la diferencia entre lo que es el gobierno y lo que es el proceso constituyente. Decir sin más, de manera simplista, que la votación del 7 de mayo es un test para el gobierno creo que es confundir las cosas y sobre todo imputarle a la ciudadanía un desconocimiento que no creo que tengan. Sí creo que evidentemente jugó el factor novedad para el Partido Republicano.

¿Cómo van a a enfrentar un Consejo en el que serán minoría?

Es una pregunta que estamos trabajando arduamente por contestar, pero la hipótesis principal es que debemos profundizar el diálogo, el piso mínimo es el de fortalecer la democracia. Lo que la ciudadanía espera de este proceso es que podamos llegar a consensos mínimos, al terreno común que compartimos y que nos permite seguir construyendo en adelante el Chile que merecemos y que queremos.

¿Qué rol cree que debiera cumplir el gobierno en este proceso?

Yo no soy quién para decir qué rol debe cumplir. Es importante que desde la institucionalidad se acompañe este proceso, pero también hay que recordar que hay una orgánica que acompaña el proceso.

¿Qué autocrítica hacen del proceso anterior? El Frente Amplio fue una de las principales fuerzas de la Convención y ese proceso terminó fracasado y con el texto rechazado.

Un gran aprendizaje dice relación con la conexión con la ciudadanía. En algún momento parece ser que la Convención sufrió de cierta desconexión con la ciudadanía, ese es un aprendizaje que nos llevamos del proceso anterior. También nos llevamos el aprendizaje de que el texto constitucional tiene que hacerle sentido a la ciudadanía y por eso es tan importante que a nivel de la discusión constitucional realmente nos preocupemos de discutir aquellas cuestiones que son más importantes para la ciudadanía. Hay otras cuestiones que fueron aciertos, por ejemplo la paridad, que es un tema que está instalado y que desde luego, dentro de las cosas que rescatamos, para mí es una de las más importantes.

¿Van a insistir en la paridad sabiendo que son minoría y la derecha tiene reparos?

Sin perjuicio de que no tengamos quórums, la democracia no solamente se trata de votar, sino también se trata de discutir. Entonces a la hora de discutir, es necesario esgrimir todos los argumentos, porque no estamos dialogando entre cuatro paredes en el Consejo Constitucional. No vamos a dialogar entre cuatro paredes, vamos a dialogar en un diálogo público, abierto, de cara a la ciudadanía.

¿Qué lecciones toma de la experiencia fallida de la Convención para enfrentar este proceso?

Las lecciones dicen relación con dónde apuntamos. Hay que apuntar a un texto breve, a un texto que le haga sentido a la ciudadanía. Hay que tratar de encontrar un balance o un camino medio entre rescatar lo mejor de nuestra tradición constitucional e incorporar los elementos de transformación necesarios que también la ciudadanía ha identificado como relevantes.

Republicanos será la primera fuerza del consejo. ¿Qué espera de ellos en términos de conducción del proceso?

Yo espero que cumplan con su compromiso con el diálogo, que tengan la apertura suficiente, que todos en realidad tengamos la apertura y flexibilidad suficiente para llegar a los acuerdos que sean más ventajosos para el país.

Todo indica que la izquierda podrá optar a uno de los dos cargos de la mesa directiva. ¿Usted quiere disputar uno de esos puestos?

Esa decisión no es personal, las decisiones acerca de quiénes ejerzan los liderazgos en estos cargos dice relación con quien pueda desarrollar una mejor tarea. Si es que en su momento en la discusión se considera que yo soy esa persona, lo voy a considerar desde luego que sí, pero yo por mí misma como interés personal, no voy a estar a los codazos.

¿Cree que republicanos debería ceder la presidencia para dar un señal política?

Sería una buena señal política. Lo más importante de esa mesa directiva es que podamos tener reflejados los distintos intereses, las distintas fuerzas políticas.