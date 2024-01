Matthei apunta al Servicio de Impuestos Internos por delincuencia: “No entiendo qué es lo que está haciendo el director”

En sus primeros al mando del país, el Presidente Gabriel Boric removió a Fernando Barraza del cargo de director del Servicio de Impuestos Internos (SII). Barraza había asumido en 2015, en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, por el Sistema de Alta Dirección Pública y había sido ratificado el 2018 por Sebastián Piñera.

El 1 de abril de 2022 asumió el socialista Hernán Frigolett Córdova, economista cercano al ministro de Hacienda, Mario Marcel.

La gestión de Frigolett viene siendo criticada de hace un tiempo por parte de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei.

Este miércoles, Matthei reiteró sus cuestionamientos al accionar del organismo ante la delincuencia cuando el debate por la seguridad en el país es prioritario en la agenda del Congreso y del Ejecutivo, con la ministra del Interior, Carolina Tohá, a la cabeza.

“Falta sentido de urgencia”

“Hay instituciones que nunca he visto, por ejemplo, Impuestos Internos, el Servicio Nacional de Aduanas. Yo creo que esto no es solamente la tarea de una ministra, es una tarea de toda una sociedad. Y yo creo que falta sentido de urgencia en muchas instituciones que están tomando palco, mirando como la ministra del Interior y otros se desloman sacando adelante una agenda que es muy difícil”, señaló la alcaldesa de Providencia en La Moneda, tras asistir a la reunión del directorio del Proyecto Eje Alameda-Providencia.

Matthei señaló que “la Unidad de Análisis Financiero no tiene gente y efectivamente hay varias instituciones en todo lo que es control de fronteras, no está ocurriendo, y todo lo que significa el expulsar a extranjeros que están cometiendo delitos en Chile tampoco está funcionando, así que efectivamente hay muchas entidades que no están funcionando”.

“No tenemos ningún mecanismo de inteligencia financiera. Uno no ve al Servicio de Impuestos Internos haciendo gestión alguna en materia del seguimiento del dinero, nosotros tenemos que tener claro que el objetivo del crimen organizado es el dinero y en ese sentido ni la Unidad de Análisis Financiero ni el Servicio de Impuestos Internos uno ve que esté haciendo absolutamente ningún esfuerzo”, agregó.

En esa línea, afirmó que el “Servicio de Impuestos Internos no está haciendo nada”.

“Yo realmente no entiendo qué es lo que está haciendo el director”, comentó.

Por otro lado, la alcaldesa se refirió a la postura de militantes del Partido Comunista que rechazan las revocaciones de pensiones de gracia a personas con antecedentes penales y sostuvo que el avalar la violencia contra Carabineros en el estallido de octubre de 2019 se relaciona con la crisis de seguridad actual.

“Esto refuerza la idea que tienen muchos chilenos de que efectivamente acá se alentó la violencia en Chile y eso la verdad es que desgraciadamente ha traído consecuencias, creo que todo lo que hubo de ataques sistemáticos al actuar de Carabineros también tiene consecuencias en la ola de delincuencia que estamos viviendo”, expuso.