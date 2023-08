Ministra Vallejo afirma que cambio de gabinete “no obedece a un cambio de rumbo”

Hace 1 hora Tiempo de lectura: 3 minutos

Ministra Camila Vallejo. Foto: Sebastián Beltrán / Agencia Uno.

En una entrevista radial, la ministra vocera enfatizó en que el gobierno no actúa "bajo la lógica del premio y el castigo" y que los cambios efectuados ayer "no son cosméticos". "Uno puede entender las críticas de la oposición, pero la verdad es que nosotros somos distintos, hay como una necesidad de que el rumbo cambie con lo que ellos quieren, pero este gobierno es del Presidente Boric, no de la oposición”.