Orden público y DD.HH.: las definiciones de Rozas y Blumel

Gonzalo Blumel, ministro del Interior. “La crisis de Carabineros es un problema del Estado”

Valoración de Carabineros

“Carabineros es una institución de larga trayectoria, que la mayor parte del tiempo ha tenido un importantísimo apoyo ciudadano”.

Reforma a la policía uniformada

“Es deber de todos nosotros hacer todos los esfuerzos para dotar a Carabineros de la máxima eficacia y legitimidad en el cumplimiento de sus funciones”.

Orden público

“El orden público se transformó en una mala palabra, como si se tratase solo del afán de restringir o reprimir los derechos de las personas”.

Actos delictuales

“Hay grupos que están organizados para cometer delitos violentos muy graves. Es una obligación contenerlos. Vamos a cumplir esa misión”.

Actuación de Carabineros y DD.HH.

“Vamos a tomar todas las medidas necesarias para asegurar que la misión de las instituciones policiales se hará con pleno respeto por los DD.HH.”.

Violaciones a los derechos humanos

“Todos los casos en donde han ocurrido violaciones a los derechos humanos, son situaciones profundamente lamentables, dolorosas”.

Mario Rozas, general director de Carabineros: “Hacemos un trabajo prudente, pero no inhibidos”

Funciones tras estallido

“Estamos haciendo todo lo posible y lo que está a nuestro alcance para recuperar la paz social”.

Actuación de Carabineros

“Cómo lograr el equilibrio entre una actuación legítima de Carabineros. Para nosotros resulta tremendamente complejo”.

Complejidades

“(Nuestra actuación) se desarrolla dentro de un ámbito en que en muchas de las acciones vandálicas tienen un origen o se mezclan con manifestaciones pacíficas”.

Atribuciones

“Hemos hecho un uso de la fuerza legítima, que nos confiere el Estado para hacer cumplir la ley por medio de elementos que el Estado nos ha entregado”.

Uso de la fuerza

“Carabineros hace uso de la fuerza solo cuando se han agotado todas las instancias previstas en nuestros protocolos. Intentamos el diálogo, la contención”.

Casos Gatica y Campillai

“(Carabineros involucrados) están trabajando, porque todavía no hay ninguna acusación. Seguimos aportando y cooperando con la fiscalía”.

Sergio Micco, director INDH: “Nos estamos constituyendo en una pequeña fiscalía”

Querellas del INDH

“Hemos presentado 1.318 querellas, nos estamos constituyendo en una pequeña fiscalía, nos preocupa que, como Estado, tomemos todas las medidas”.

Necesidad de paz social

“Así como no va a haber paz si no hay verdad, justicia y reparación, tampoco va a haber verdad, justicia y reparación sin paz”.

Violencia en Chile

“Nos preocupa sobremanera la violencia que estamos observando”.

Rol de la justicia

“Si los 10.000 recursos de amparo no son recogidos, eso no significa que no se violaron los derechos humanos, sino que eso habla muy mal de los tribunales”.

Medidas de reparación

“Nos preocupa que el Estado realice los mayores esfuerzos para verdad, justicia y reparación, si queremos paz, estos son los pilares fundamentales”.

Consejo de Defensa del Estado

“Nos preocupa el CDE, necesitamos una mayor coordinación de todos los actores del sistema judicial para que haya verdad, justicia y reparación”.