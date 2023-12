Plebiscito 2023: alcalde apunta a “desinterés” en el proceso para explicar las mesas que no se instalaron en territorio Rapa Nui

El alcalde Pedro Pablo Edmunds Paoa apuntó al desinterés en el proceso, particularmente de los de menos edad, para explicar las mesas que no se instalaron en territorio Rapa Nui para el plebiscito constitucional de este domingo.

“Acá hay indiferencia de parte de la gente, particularmente de la gente más joven. Precisamente, las mesas que no se pudieron constituir son mesas de jóvenes, entonces hay desinterés, es la sensación que me da leyendo la sociedad”, señaló en declaraciones a radio Cooperativa la autoridad municipal.

El jefe comunal afirmó que “no hay pasión, no hay ánimo, no hay motivación, y eso conlleva al desinterés”.

“Es primera vez desde que volvimos a la democracia en los años 90 que yo observo una ausencia, un desinterés tan grande como en esta oportunidad”, señaló.

David Teao, padre del diputado Hotuiti Teao, no pudo ejercer su derecho a voto debido a que la mesa que aél le correspondía era una de las cuatro mesas de votación que no se constituyeron en Rapa Nui.

“Fui en la mañana después de misa a votar, que eran las 10.10 más o menos, y no estaba mi mesa constituida, y habían seis mesas que todavía no se constituían. Me vine a la casa, tomé desayuno, me devolví a la 13.10 y dijeron que se había cerrado, que me podía retirar no más porque habían varias mesas sin constituirse aquí en Rapa Nui”, relató.

El diputado Hotuiti Teao, anunció que solicitará una fiscalización al Servicio Electoral para que se aclare lo ocurrido.

“Lo que habitantes de mi pueblo denuncian es que los vocales de cuatro mesas en Rapa Nui no llegaron. Y el problema habría comenzado cuando Servel, en vez de hacer valer la ley y disponer de los primeros votantes que llegaron como vocales de esas mesas, las habría cerrado. Estamos hablando de 400 personas por mesa, en una de ellas -de hecho- votaba mi padre. Es decir cerca de mil personas en la isla no podrán ejercer su derecho a voto”, aseguró el legislador de oposición.

En el anterior plebiscito constitucional, Rapa Nui fue una de las ocho comunas del país en las que ganó el Apruebo con una diferencia de 55,57% versus el 44,43% por la opción que se impuso en casi todo Chile en septiembre del año pasado.