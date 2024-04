Gobernador Orrego responde a Plá: “Un gobernador tiene que trabajar con los 52 alcaldes, le gusten o no, sean o no de su partido”

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, aseguró este domingo que no se declara opositor ni partidario del gobierno del Presidente Gabriel Boric, luego de las críticas vertidas en su contra de cara a las próximas elecciones de octubre.

Sus declaraciones ocurren luego de que la candidata de la UDI a la gobernación, Isabel Plá, señalara en entrevista con La Tercera que Orrego “parece un funcionario del gobierno de Boric más que un contrapeso” y, además, señalara que ganó con los votos de la derecha en la pasada elección.

En entrevista con Influyentes de CNN Chile, Orrego recordó que en la pasada elección la derecha obtuvo los últimos lugares por el cargo y señaló que “¿qué es lo que está detrás de esta crítica? Que a ella le gustaría que una autoridad regional fuera opositora, fuera un líder político que se oponga al gobierno y yo tengo una noción distinta del cargo”.

“Para mí un gobernador es un director de orquesta que tiene que trabajar con los 52 alcaldes, le gusten o no, sean o no de su partido y tiene que trabajar con el gobierno de turno, le guste o no le guste. Yo no estoy llamado a ser opositor a este o al gobierno anterior, yo estoy llamado a hacer que las cosas pasen en Santiago y el proyecto, por ejemplo, de Nueva Alameda, que son 115 mil millones de pesos (…) jamás lo podría hacer una persona que se dedique todo el día a pelear en vez de construir”, agregó la autoridad regional.

“Si para ella falta de carácter es trabajar con el gobierno de turno, bien, espero que ella repiense su manera de entender el cargo de gobernador porque uno tiene que trabajar con todos”, manifestó.

Orrego también abordó la contienda electoral y la recolección de firmas que está realizando para participar como independiente y detalló que la carrera por el Gobierno Regional de la Región Metropolitana “no es una carrera ganada”, debido a la irrupción de los candidatos de las derechas.

“Como soy un veterano de muchas batallas, creo que lo peor que uno puede hacer es dar por ganada una batalla antes de darla. ¿Tiene fuerza la derecha y los Republicanos en la RM? Sí la tienen, entonces yo no doy para nada ganada esta región. Y mientras más divididos vayamos en el progresismo, más riesgos existen”, señaló el gobernador.

Consultado por cómo se considera frente al Ejecutivo, el exmilitante de la Democracia Cristiana (DC) afirmó que “yo no voté por el Presidente Boric en primera vuelta, voté por él en segunda vuelta. He tenido espacios de acuerdo y de público desacuerdo. ¿Me defino como opositor? No. ¿Me defino como oficialista? Tampoco. Me defino como el gobernador de la RM de Santiago que va a ser todo lo necesario para sacar adelante esta región”, detalló.

“Plá considera que soy poco opositor y mis amigos del gobierno considera que soy muy opositor. Es difícil dejarlos contentos a todos. Yo trato de apoyar todo lo que considero bueno (…), pero por otro lado cuando tengo diferencias, también lo he dicho”, argumentó la autoridad.

Relación con el Frente Amplio

Durante la conversación, también abordó cómo ha evolucionado su relación con las autoridades del Frente Amplio.

“Yo me enfrenté a la candidata del FA (Karina Oliva) muy dura (…) me llegaron a acusar hasta de pinochetista. Esta era una generación que venía con un conjunto de cosas. Ellos si que sabían hacer las cosas, ellos si que eran probos, ellos si que iban a hacer las cosas rápido, y mira donde está mi adversaria, metida en la Fiscalía por temas de plata”, sostuvo Orrego.

Sin embargo, aseguró que los distintos alcaldes del bloque en la RM “han visto en el gobierno regional y en mí como gobernador, un aliado que anda en terreno, que hace que las cosas pasen (…)”.

“Yo creo que esta generación que ninguneo a la generación que venía de antes, que la descalificó y le pegó en el suelo, hoy día como cuando el Presidente Boric hace un discurso halagando las cualidades democráticas del presidente Aylwin, a quien en algún momento calificó como lo peor de la transición, creo que revaloriza a los que veníamos de antes”, cerró la autoridad.