Isabel Plá (UDI): “Claudio Orrego parece un funcionario del gobierno de Boric más que un contrapeso”

Fue una decisión que venía meditando hace tiempo, pero finalmente la exministra de la Mujer Isabel Plá (UDI) se decidió a ser la candidata gremialista para la Gobernación de la Región Metropolitana, en la cual enfrentaría, hasta ahora, a Claudio Orrego y a la republicana Macarena Santelices.

La arremetida marca el regreso de Plá a la primera línea de la política luego de una difícil salida del gobierno de Sebastián Piñera, agobiada por las críticas de grupos feministas, pero también se da en un contexto en que la negociación electoral ha tensionado a Chile Vamos.

¿Por qué acepta la candidatura?

Me tocó mucho la muerte del Presidente Piñera, más allá de lo afectivo y la cercanía que muchos teníamos con él. A partir de esos días, venía pensando qué estaba dispuesta a hacer, cuál iba a ser mi aporte para que el país recupere la esperanza.

¿Es la candidata de Chile Vamos?

Soy la candidata de la UDI, y en los próximos días Chile Vamos va a tomar una decisión. Confío en que se valoren mi trayectoria, mis capacidades y me gustaría mucho ser la abanderada de Chile Vamos.

¿Qué tan difícil fue volver a la primera línea? Su salida del gobierno fue compleja.

La vocación pública no se extingue nunca. Siento el orgullo y el honor de haber salido del gabinete del Presidente Piñera en marzo de 2020 como una de las ministras mejor evaluadas. Durante estos años he estado dedicada a otras cosas, básicamente a la opinión pública. Lo que estoy haciendo hoy es cambiar mi espacio de opinión por un espacio de acción. Estaba esperando el momento más oportuno, sentirme yo lista. Y me entusiasma mucho, me moviliza internamente, y me hace estar dispuesta a pasar por incomodidades, que obviamente tiene el estar en primera línea, para sumarme a un proyecto político con el deber de recuperar al país.

Isabel Plá, exministra de la Mujer y la Equidad de Género. Foto: Luis Sevilla

Su nombramiento estuvo marcado por tensiones entre la UDI y RN por la negociación municipal.

Entiendo que mi nombre fue muy bien recibido. He formado parte de comités electorales en el pasado, todas las negociaciones son siempre muy difíciles y tensionadas. Hoy día es más difícil, porque la política está más difícil. Antes la disputa era entre la UDI y RN. Hoy somos una coalición más amplia, pero, además, estamos con responsabilidad, coordinándonos con otras fuerzas políticas con republicanos, con Amarillos, con Demócratas. Si realmente queremos enfrentar a la izquierda y desafiarla tenemos que tener claridad de que la negociación va a ser difícil, pero además hay que tener coordinación inteligente y generosa con el resto de las fuerzas.

Usted citó en redes sociales una columna de Max Colodro en que señalaba que la derecha tiene el deber moral de resolver lo antes posible sus definiciones electorales.

Siempre la política tiene un deber moral, pero hoy la oposición tiene un deber moral con Chile, con cada una de las regiones para transitar esta negociación difícil. En los últimos días en Chile Vamos se están destrabando aquellos nudos. Lo que importa, más que la negociación, es lo que les van a decir los chilenos al país el 27 de octubre. Ahí es donde se demuestra si esta negociación fue correcta, generosa, inteligente o no.

Pero la negociación termina afectando a los propios candidatos...

Creo sinceramente que la inmensa mayoría de los chilenos no está preocupado de las negociaciones de los partidos políticos. La gente está haciendo su vida, está enfrentando inseguridad, desempleo. Lo que sí es muy importante es que desde fines de julio, cuando se inscriba cada uno de los candidatos, tenemos que estar todos detrás de esas personas.

¿Qué tan importantes son estas elecciones para la presidencial?

Desde luego que tiene una incidencia. No sé si tiene la misma incidencia que tenía antes, porque hoy día la política es diferente. Tenemos un sistema político que polariza, donde hay muchas fuerzas políticas y partidos. Es importante que la derecha asuma ese deber moral con los mejores hombres y mujeres para enfrentar aquellos lugares donde la derecha puede hacer un cambio muy significativo, y dar una señal, pensando en el desafío presidencial, que tenemos la capacidad y los equipos para sumarnos a un desafío de gobierno y tenemos también capacidad de gobernabilidad. Yo estoy segura de que eso va a ser así.

Se critican las indefiniciones y que los candidatos no quieren competir en zonas difíciles... que solo apuestan a “sandías caladas”...

La política hoy está muy difícil y cuesta mucho. Entiendo la dificultad que tienen las personas que tienen vocación pública. Pero estoy segura de que en las próximas semanas puede haber muchas personas conocidas por la ciudadanía que se sumen a desafíos importantes. Hago un llamado a todas las personas que tienen vocación política, pública y que quieren servir al país, los llamo a pensar, a evaluar la posibilidad de dar un paso al frente.

Isabel Plá, exministra de la Mujer y la Equidad de Género. Foto: Luis Sevilla

¿La UDI está perdiendo frente a RN la negociación municipal?

Lo que he visto en esta directiva, y particularmente en Javier Macaya, es que le ha tocado conducir a la UDI en los tiempos más difíciles de la política. El sello de Macaya es tomar decisiones difíciles y estar disponible a asumir costos. Lo que veo es una disposición y una capacidad de poner todos los elementos sobre la mesa para que la negociación de Chile Vamos en su conjunto sea una buena negociación, que ponga a disposición de todas las comunas y de todas las regiones a los mejores candidatos para disputarle a la izquierda esos espacios. Los resultados de la negociación, de la UDI en particular, los vamos a ver el 27 de octubre.

Pero ya han surgido críticas internas...

Me gustaría mucho ver a algunas personas que están hablando por los medios a ir a la sede de la UDI, ponerse a disposición de la directiva, ofrecer ayuda y llevar sus propuestas. Así se hace un partido, así se construye coalición y así vamos aportando cada uno. No me parece sano ni correcto criticar a la directiva de tu partido por los diarios.

Orrego parece correr con ventaja. ¿Su candidatura busca posicionarla para futuras elecciones?

Hoy todas las gobernaciones, pero particularmente la de la RM, no son carreras corridas. Están muy abiertas. Orrego ganó la segunda vuelta de gobernadores con votos de derecha. Pero a partir del día siguiente de esa elección, el gobernador se plegó a la izquierda. Uno lo ve más bien condescendiente con ese gobierno, como una extensión de ese gobierno en la RM y no como un contrapeso. Se ha plegado a las posiciones del gobierno de Gabriel Boric y parece más bien un funcionario del gobierno central.

¿Y cuáles son sus propuestas?

Los ejes de esta propuesta tienen que estar puestos primero en seguridad, el concepto de ciudad, cómo vamos a pasar de ser una capital del crimen organizado a una capital que ofrece seguridad, oportunidades económicas y de empleo.