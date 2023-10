“Se impuso la mayoría circunstancial”: Boric dice que en Consejo se repitieron errores del proceso anterior y propuesta se alejó del consenso

En el cierre de su visita de trabajo a la Región del Biobío, el Presidente Gabriel Boric fue consultado este martes por el texto de propuesta de Carta Magna que cerró el Consejo Constitucional y que se someterá a plebiscito el 17 de diciembre.

El gobernante hizo hincapié en que a su administración le corresponde “garantizar el éxito del proceso en sus términos procedimentales”.

“Eso que no les quepa duda que lo vamos a hacer con toda la responsabilidad y el deber que nos cabe como gobierno, tanto de informar la propuesta en todas sus dimensiones como de hacer valer los periodos de campaña y todo lo que corresponde para que el pueblo se pueda expresar de manera informada en el plebiscito de diciembre. Dicho esto, yo por supuesto tengo preocupación porque veo que se cometieron errores que también se cometieron en el proceso anterior y que en ese sentido el aprendizaje no fue integrado como todos hubiésemos esperado”, manifestó.

“Se impuso una mayoría circunstancial tal como en el proceso anterior”

El Mandatario opinó que “acá no hubo una propuesta ni de cerca de ser de consenso, finalmente se impuso la mayoría circunstancial que hubo en el Consejo tal como en el proceso anterior”.

“Las mayorías en temas que tienen que ser de largo plazo no pueden ser solamente circunstanciales, sino que tenemos que pensar más a largo plazo y desgraciadamente aquí eso no fue tomado en cuenta desde nuestro punto de vista”, afirmó.

“Que no les quepa duda que nosotros vamos a tratar de hacer todos los esfuerzos para que el proceso cumpla con el objetivo de que el pueblo se pronuncie de manera informada y reitero, quienes busquen antagonizar con el gobierno y hacer de eso una campaña política, no lo van a lograr, porque a nosotros no nos interesa antagonizar con alguien en esto. Nos interesa que Chile pueda tener reglas que nos representen a todos y en eso vamos a estar trabajando”, recalcó.

En la mañana, la vocera de gobierno, Camila Vallejo, había abordado también la votación del texto por parte del Consejo -que se aprobó con apoyo de la oposición y rechazo del oficialismo-, lamentando la falta de “un acuerdo transversal”.

“No hubo un acuerdo transversal como se esperaba”, dijo la ministra, agregando que “eso lo refleja la votación que tuvo el Consejo, lo reflejan las distintas observaciones y críticas que se han tenido transversalmente en el mundo político respecto al resultado de esto”.

Estado de excepción

“El estado de excepción, en particular en la provincia de Arauco, ha tenido resultados que son auspiciosos y hemos logrado encausar este tema desarticulando a bandas que operaban en el robo de madera o cometían acciones delictuales de manera permanente. Ahora seguimos teniendo. Ayer tuvimos la quema de una iglesia y por lo tanto no podemos estar tranquilos en esto”, dijo también el Presidente Boric en el marco de su gira.

A continuación, agradeció la labor de policías y Fuerzas Armadas en el marco de la medida que rige en La Araucanía y en dos provincias de Biobío, Arauco y Biobío, desde el 16 de mayo de 2022.

“Sabemos que es difícil, sabemos que ha sido complejo, pero se ha hecho un trabajo que ha sido primero respetuoso con los derechos humanos y en segundo lugar un trabajo que ha ayudado a garantizar mayor seguridad en la población”, destacó.

Parafraseando a su ministra de Interior, Carolina Tohá, Boric señaló que “el estado de excepción no se puede transformar en norma regular”.

“Llevamos mucho tiempo, tenemos que pensar en un desescalamiento, pero para eso hay que primero garantizar que estén dando resultados las otras dos ‘patas’ de nuestra estrategia en la zona”, expuso el jefe de Estado, aludiendo en primer lugar al fortalecimiento de las inversiones y al diálogo político, por otro lado.