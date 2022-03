Senador Pedro Araya arremete contra Jackson tras suma urgencia a indulto: “El gobierno está apostando a endosarle la responsabilidad del rechazo al Senado”

Molesto. Así estaba el senador Pedro Araya (independiente-PPD), luego de que esta tarde el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, llegara atrasado a un almuerzo que había agendado para las 14 horas con la bancada de ese partido.

Además de retirarse en señal de molestia tras el atraso de una hora del exdiputado, Araya manifestó la incomodidad de los parlamentarios del llamado “Socialismo Democrático” con la suma urgencia que La Moneda ingresó al proyecto que establece el indulto para presos del estallido.

Si ésta ya había sido transparentada por una declaración de los senadores socialistas -que esta mañana plantearon que “así no se hacen las cosas, no basta con ponerle urgencia a un proyecto, más aún si esa decisión no es conversada con las distintas bancadas”-, Araya fue más allá y acusó que “es una irresponsabilidad”.

Respecto del fallido almuerzo, el senador -quien encabeza la comisión de Constitución, donde se radicó la discusión de la iniciativa- acusó que “en política, así como en la vida, las formas importan. Si uno tiene pactada una reunión, que en este caso era el almuerzo con el ministro Jackson a las 14 horas, uno espera un mínimo de deferencia y que el ministro notifique con suficiente antelación que no va a llegar a ese almuerzo”.

Según dijo, Jackson llegó una hora después, cerca de las 3 de la tarde, “lo cual me parece una falta de respeto y una irresponsabilidad”. Araya afirmó que se lo enrostró al ministro y luego se retiró, “y no me quedé a la reunión dado que tenía un compromiso a las 3 de la tarde y no iba a cometer la misma rotería de dejar esperando a la gente con la cual tenía la reunión”.

Consultado luego respecto del objetivo del almuerzo, Araya aseveró que la idea era conversar sobre la agenda legislativa y “obviamente” sobre el proyecto de indulto en cuestión.

“Que el proyecto tenga urgencia me parece correcto porque el Senado no puede seguir eludiendo una discusión que es importante para la sociedad chilena (…) pero dicho eso, me parece que es una irresponsabilidad lo que hizo el gobierno sabiendo que este es un proyecto muy complejo, que probablemente no tienen los votos de toda la centro izquierda”, dijo.

“Lo que uno hubiera esperado es saber si es que aquí existe al menos un compromiso de la centro izquierda de aprobar el proyecto y qué se ha hecho, si se ha conversado con senadores de derecha, que se necesitan para aprobar el proyecto. En ese sentido, si el gobierno está buscando que el proyecto se rechace, se está generando un escenario muy complejo”, agregó.

Araya planteó que, tal como está hoy, “el proyecto es muy complejo que se apruebe dado que buena parte de los senadores de centro izquierda tiene dudas de votarlo a favor. Y aun cuando lograran ese consenso, se necesitan votos de senadores de la derecha”.

Así, acusó que “probablemente el gobierno a lo que está apostando es a endosarle la responsabilidad del rechazo de un proyecto al Senado frente al pueblo, y hoy no han hecho ninguna tramitación para que se apruebe”.

Por último, enfatizó en que “no logro entender la suma urgencia que se le ha colocado a este proyecto, y por su parte no hemos recibido a la ministra de Justicia (Marcela Ríos), que podría haber hecho una serie de planteamientos de cómo mejorar el proyecto de indulto, y que probablemente con el patrocinio del Ejecutivo podría ser aprobado por la sala del Senado”.