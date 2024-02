“Show político” y “oposicionismo preocupante”: Socialismo Democrático sale en defensa de Boric y su “mea culpa” ante duras críticas del PC y el FA

Tras dos semanas sin verse las caras con los ministros, este lunes, desde las 11.30, los timoneles de partidos oficialistas volverán a La Moneda para participar de un nuevo comité político ampliado, que estará marcado por la muerte del exjefe de Estado Sebastián Piñera, el mea culpa realizado por el Presidente Gabriel Boric respecto de la gestión de su antecesor, la emergencia por los incendios en Valparaíso y la crisis de seguridad.

Lo que hoy es objeto de discusión al interior de la alianza de gobierno es la autocrítica que realizó el Presidente Boric respecto del comportamiento que tuvo el sector durante la segunda administración de Piñera. “Como oposición, durante su gobierno, las querellas y recriminaciones fueron más allá de lo justo y lo razonable”, indicó el Mandatario durante el último día del funeral de Estado que organizó en memoria de su antecesor.

Tras la frase de Boric, fue el propio timonel del PC, Lautaro Carmona, quien entró al debate. “En el marco del estallido y la rebelión popular, hubo gravísimas violaciones a los derechos humanos en Chile. Lo concluyeron todos los organismos defensores de los derechos humanos reconocidos por la ONU. El Presidente Piñera tuvo una responsabilidad indesmentible en esa situación. Tanto por las medidas concretas que ordenó, tanto porque él declaró que en Chile había ‘una guerra’. Esas violaciones a los derechos humanos no pueden, ni deben, quedar impunes”, manifestó el presidente comunista elevando el tono de las críticas desde el propio oficialismo.

“El descontento social profundo, que se expresaron ya en la rebelión pingüina en el 2011, bajo su primer gobierno; en paros nacionales y protestas de todo tipo desde mediados de la década de los 90 del siglo pasado. Y que fueron creciendo. Criminalizar y caricaturizar esas protestas, es no reconocer lo que viven las mayorías nacionales en su lucha diaria por la pervivencia”, agregó Carmona.

Los reproches no solo llegaron desde la directiva del PC. Seis de los 12 diputados comunistas se desmarcaron de la postura que planteó el Presidente -cuya alocución se consideró “cargada de negacionismo”-, entre ellos las integrantes de la comisión política de la colectividad, Lorena Pizarro y Daniela Serrano, además de los parlamentarios Matías Ramírez, Alejandra Placencia, Carmen Hertz y Nathalie Castillo. A estas voces se sumó la senadora Claudia Pascual.

La situación llevó a que este domingo la ministra Camila Vallejo defendiera a Boric desde Viña del Mar y tomara distancia de los cuestionamiento de su partido. “A veces en estas contingencias se sobreinterpreta o se sobrerreacciona frente a las palabras o los discursos, pero el Presidente jamás ha desconocido y negado lo que sucedió en Chile en materia de violación a los derechos humanos y la importante labor que tiene la justicia en eso, en el marco del estallido social”, aseguró la vocera.

En la Región de Valparaíso también se refirió al tema la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), quien planteó que “como bien lo dijo el Presidente, ya vendrán los momentos de balances político y análisis, sin embargo, hoy lo fundamental es plantear condolencias. La historia está ahí y habrá momentos para opinar todo lo que ha sucedido en nuestro país”. “El Presidente pudo aportar en este proceso con un funeral de Estado, que era lo que correspondía, y creo, principalmente que el balance vamos a tener que hacerlo con todas las opiniones políticas necesarias”, agregó la jefa comunal, quien no participó de la guardia de honor que le hicieron alcaldes oficialistas -Tomás Vodanovic (Maipú) o Emilia Ríos (Ñuñoa)- al difunto exmandatario.

El tema, además, será puesto sobre la mesa del comité político ampliado, ya que esta semana le toca al PC asistir.

También es el turno de Revolución Democrática (RD), el Partido Liberal (PL) y el Partido Socialista (PS). La senadora y timonel de esta última colectividad, Paulina Vodanovic, aseguró a La Tercera que “creo que será uno de los temas que se va a tener que plantear en el comité político, con mayor razón porque asiste el PC. Yo lo voy a plantear en la reunión de presidentes de partido y, si es menester, en el comité político”.

Vodanovic agregó a este medio que “veo una constante en algunos parlamentarios del PC de ir contra la línea política del Presidente Boric y eso como presidenta de partido me preocupa porque es el PC el que ha debido salir a rectificar esto. Lo vimos hace unos días con la declaración que sacaron por el tema del Cosena y lo vemos ahora por el discurso, entonces veo un oposicionismo preocupante”.

Su par del PL, Juan Carlos Urzúa -quien también acudirá a La Moneda este lunes-, manifestó que le parecen “absurdas las acusaciones de negacionismo, no corresponde porque todas las causas están en tribunales y caminando por la vía institucional. Tildar que las declaraciones de Gabriel Boric son negacionistas es pasarse 75 pueblos antes de mirar las cosas con objetividad. Es parte del show político al que estamos acostumbrados”.

Además, también añadió que la polémica es una “incomodidad muy de barra brava la que tienen, pero si lo analizan fríamente tendrían que matizar mucho sus dichos. Creo que a los partidos de gobierno nos corresponde alinearnos a la figura a la que estamos acompañando en el gobierno, el resto es hacer olas en donde no tiene ningún sentido hacerlas”.

Otro presidente del Socialismo Democrático que habló sobre el tema fue Jaime Quintana, del PPD, quien aseguró que “esa (la oposición a Piñera) no fue la única oposición dura en la última década, pero sí fue intensa y a ratos beligerante. El Presidente Boric tiene todo el derecho a decir lo que dijo”, advirtiendo que las críticas al Mandatario desde su propia coalición son ”totalmente fuera de lugar”.

En tanto, Leonardo Cubillos, del Partido Radical, dijo que “lamentablemente el Presidente Boric siempre ha sido criticado por algunos sectores cuando el espíritu que lo embarga ha señalado situaciones que están muy por sobre el estándar ético y político de un Jefe de Estado. (...) Él muestra una actitud de diálogo y puentes de unión que para algunos es muy valorada, y, para otros, muy criticada”.

Los partidos del oficialismo también podrán discutir este tema en la reunión que sostendrán de forma híbrida -algunos presencial y otros telemáticos- en la sede del PS, desde las 9.30 h.

¿Y el Frente Amplio?

El PC no fue el único partido en lanzarse contra el Mandatario, ya que también surgieron recriminaciones en el mundo parlamentario frenteamplista -coalición base del Presidente Boric- contra la postura que se marcó desde el Ejecutivo en el funeral de Piñera.

“A Camilo Catrillanca lo asesinó una bala disparada por un policía que ejerció su poder ‘más allá de lo justo y lo razonable’ en el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Respetar un duelo y tener empatía con el dolor ajeno no significa negar a nuestros muertos y mutilados. No olvidamos, no perdonamos”, posteó en X la jefa del comité de RD en la Cámara, Ericka Ñanco.

En tanto, Andrés Giordano, quien entró a militar a RD hace unos días, planteó que “una cosa es respetar el duelo de una familia y otra muy distinta es que aquello desdibuje responsabilidades políticas de quien, como Presidente de la República, ‘más allá de lo justo y razonable’ declaró una guerra en Chile que dio pie a gravísimas violaciones a los derechos humanos”. Su partido estará representado en el comité político de este lunes por Diego Vela, timonel de la colectividad.

Por ahora, en Convergencia Social, partido en el que milita Boric, han optado por guardar silencio respecto del tema. Si bien en los sectores más duros de la colectividad son críticos de la voz que presentó el Presidente, en el resto de espacios se han limitado a señalar que fue una expresión “innecesaria”.

Uno de los espacios formales que se ha desarrollado tras la muerte de Piñera fue un comité central de CS, que se realizó este sábado. Allí, concuerdan en el partido, la frase de Boric no habría sido objeto de debate, ya que los temas a abordar fueron sobre la revisión de principios del nuevo partido del Frente Amplio y el calendario para el plebiscito. De hecho, también recuerdan otra ocasión en la que el ahora Jefe de Estado se desprendió de la postura de su partido, cuando firmó a título personal el “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución” -15 de noviembre de 2019- que dio pie al proceso constitucional.

En el Frente Amplio no hubo un total consenso, a diferencia de lo que ahora ha mostrado el PC, respecto de la polémica. De hecho, en la interna hay algunas voces que dan cuenta de que lo que hizo Boric fue un gesto bien valorado por la derecha, sobre todo en momentos en los que dicho sector acaba de perder a su máximo exponente y no queda claro cuánto puede afectar a la relación entre el Ejecutivo y la oposición, pensando en sacar adelante las reformas clave de este gobierno como los temas tributarios, de pensiones y la agenda de seguridad.

Por eso no pasó inadvertida otra frase que entregó el Presidente Boric durante el funeral de Piñera: “Reivindicar el legado de Sebastián Piñera es reivindicar los acuerdos, abrazar los entendimientos”.