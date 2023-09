Sin Frei y con Lagos en suspenso: el complejo escenario para el acuerdo entre expresidentes el 11-S

Durante la tarde de este martes el gabinete del Presidente Gabriel Boric comenzó a enviar las invitaciones formales a las actividades de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado a los presidentes de los partidos políticos del oficialismo y de la oposición.

El acto en el que el Presidente Gabriel Boric está concentrando mayores esfuerzos se producirá a las 9:00 del lunes 11 de septiembre en la Plaza de la Constitución y se llamará: “Por la democracia, hoy y siempre”. En él, el Mandatario invitará a las autoridades nacionales e internacionales que acepten la invitación a firmar el “Compromiso de Santiago” (así lo denominó el gobierno) y que, hasta ahora, consta de cuatro ejes, con el cuidado de la democracia y la protección de los derechos humanos como aspectos fundamentales. Luego, la firma del compromiso quedará abierta para todos los asistentes al acto.

Pero si el objetivo inicial era tener a todos los líderes de los partidos políticos, a los expresidentes chilenos y a los mandatarios de todos los países de Sudamérica firmando el documento, ahora, a menos de una semana del hito, las expectativas han disminuido, porque algunos ya han comunicado que no podrán asistir.

La idea era que en el acto tuvieran protagonismo los expresidentes Sebastián Piñera, Michelle Bachelet, Ricardo Lagos y Eduardo Frei, además de las autoridades internacionales. Por ello es que Boric ya recibió en La Moneda a Piñera y Bachelet para conversar sobre el compromiso.

Hasta ahora, la socialista es la única que ha confirmado su asistencia, mientras que Frei y Lagos no podrán ni siquiera asistir a La Moneda para conversar sobre el documento. El expresidente de la Democracia Cristiana no podrá participar porque tenía actividades programadas fuera del país -viajará este jueves a Estados Unidos, y luego a China y Japón-, mientras que Lagos está en una posición delicada debido a que se encuentra en reposo, y con licencia médica, luego de sufrir una caída -y quebrarse un dedo- en Caleu. La tarde del martes, el Presidente visitó a éste último en su casa para conversar sobre el acuerdo, pese a que su presencia en Palacio el lunes peligra por recomendación médica.

Piñera, por último, se encuentra en reflexión luego del rechazo que ha generado la idea en su sector. En los partidos de Chile Vamos -la UDI, RN y Evópoli- ya se han mostrado críticos al compromiso -pese a los insistentes llamados del Presidente para intentar convencerlos- y este miércoles entregarán una postura unitaria sobre su participación en las actividades en La Moneda del 11 de septiembre, además de suscribir un manifiesto propio.

En la oposición son escépticos del tono y el carácter que tenga la jornada en La Moneda y por lo mismo no están dispuestos a arriesgarse a participar sin garantías. El mismo Boric reconoció el lunes que “hemos manifestado nuestra voluntad de generar las condiciones para que el momento de la firma sea cómodo para todos, para que no haya ningún tipo de problemas por cosas de esas características, y yo no me voy a cansar de insistir en que esto es bueno para Chile”.

Bajas internacionales

En el ámbito internacional la expectativa no es mucho más alta. Hasta ahora son cinco las máximas autoridades confirmadas: Alberto Fernández (Argentina), Luis Lacalle Pou (Uruguay), Gustavo Petro (Colombia), Andrés Manuel López Obrador (México) y el primer ministro de Portugal, António Costa.

Pese a que este lunes el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve (PS), aseguró que también asistirían el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y Frank-Walter Steinmeier, de Alemania; se trató de un error, según rectificaron después en el equipo de la Subsecretaría. Mientras que Lula estará en el G20, en India, y es muy difícil que alcance a asistir, en el caso de Alemania todo se trató de una confusión: quien asistirá es Peter Tschentscher, presidente del Bundesrat (Consejo Federal) y no Steinmeier.

Los demás invitados serán expresidentes y ministros actuales de Colombia, Brasil, Costa Rica, Uruguay, Finlandia, Honduras, República Dominicana, Luxemburgo, Rumania, Italia, Canadá, México y España, a quienes Boric les agradecerá por la solidaridad internacional en la ceremonia.

Además, al acto más grande estarán invitados todos los embajadores en Chile y otras autoridades y figuras del mundo de la cultura elegidas por el Mandatario: participará Estela Barnes de Carlotto (Argentina), presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo; la escritora Mariana Enríquez (Argentina); Mónica Baldotano (Nicaragua); la secretaria general de la Internacional Socialista, Benedicta Lasi (Ghana) y los músicos Tom Morello (Estados Unidos), de Rage Against the Machine y Audioslave, y la chilena Mon Laferte.

En la programación oficial de la conmemoración, enviada por la Secom, hay cuatro actividades coordinadas para el lunes. La primera es una “recepción en La Moneda de mandatarios internacionales, exjefes de Estado e invitados extranjeros”. Luego habrá una “actividad de memoria junto a familiares y colaboradores del Presidente Salvador Allende en el Patio de los Cañones”. También, durante la jornada, los ministros leerán los nombres de los detenidos desaparecidos y asesinados que trabajaron en sus carteras durante la Unidad Popular, además del discurso del Presidente en el que anuncie el compromiso.