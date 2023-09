La resistencia de Chile Vamos a una declaración por el 11-S con el Presidente y cómo Piñera enredó a la derecha

Era un día en que Chile Vamos no quería hablar del 11 de septiembre, pero inevitablemente el tema se tomó la agenda. Concentrados en conmemorar un año del Rechazo que se impuso en el plebiscito de Chile Vamos, los dirigentes de la UDI, RN y Evópoli tuvieron que abordar el llamado del Presidente Gabriel Boric respecto de firmar un compromiso en el aniversario número 50 del Golpe de Estado.

Ha sido así que en los últimos días ha tomado fuerza la idea de no firmar la convocatoria del Presidente Boric, algo que desde los partidos ya tendrían definido. Así lo transmitió de hecho el timonel de la UDI, Javier Macaya, la mañana de este lunes en la radio Agricultura. “No estamos dispuestos a participar en hitos que generen más división y que de alguna manera nos pongan al ‘servicio’ de hechos que no tienen una sola mirada. Nosotros no nos vamos a poner al servicio de una verdad oficial en esta materia. No tenemos disposición para eso, lo hemos conversado con el resto de los partidos de Chile Vamos”, dijo el senador.

Una postura que ha sido compartida entre los dirigentes de Chile Vamos, que consideran como un error sumarse al tema que convoca el gobierno. El análisis que se hace en la coalición, es que el asunto ha sido usado por el gobierno para subir en aprobación, y que la oposición no debería prestarse para ello. También hay resquemor respecto de cómo tomará el electorado duro de cada partido el hecho de que se sumen a una actividad de La Moneda, en circunstancias que el gobierno ha criticado a la oposición duramente por la agenda de derechos humanos. Por lo mismo, varios han emplazado al Ejecutivo a tener un cambio de tono.

En la misma línea, otros creen que no están dadas las condiciones para un hito de esa naturaleza, y que a la ciudadanía le interesan otros asuntos como la seguridad o la economía. En esa línea, en el sector creen que el Ejecutivo no está dando las garantías necesarias para la conmemoración del 11-S en relación al acto que se pretende hacer en La Moneda y al tono que use el Presidente Boric.

La decisión fue analizada ayer en un encuentro por Zoom que tuvieron los dirigentes de Chile Vamos.

Según ha trascendido, los partidos transmitirán la postura de forma oficial el miércoles, pero ya cada uno ha ido poniendo sus condiciones que hacen difícil para los sectores de izquierda adherir a ellos. Por ejemplo, las colectividades han exigido que la firma de dicho compromiso venga incluido temas como el respeto irrestricto por la democracia, los derechos humanos y también por condenar la violencia como método de acción política. Esto último en referencia al estallido social del 18 de octubre del 2019.

Además, durante los últimos días los partidos han puesto sobre la mesa temas que son difíciles de adherir para La Moneda, lo que provoquen que se caiga un posible acuerdo. Así por ejemplo, el secretario general de RN, Diego Schalper, emplazó al gobierno a incluir el tema de condenar el terrorismo, una materia que probablemente dividirá al oficialismo.

“Si no hay un cambio de tono, no hay un acuerdo que involucre cuestiones de fondo e implique cambios para los chilenos, yo al menos para una cuestión cosmética y una puesta en escena difícilmente estaría disponible”, dijo el diputado.

En RN el candidato a presidir el partido, el senador Rodrigo Galilea, indicó que “nosotros no vamos a firmar una declaración conjunta. Ya hemos sido muy claros en nuestra defensa de la democracia, del Estado de Derecho y en la condena de las violaciones de los derechos humanos. En cambio, el Presidente Boric se ha mostrado equivoco e inconsistente, generando nuevamente división entre los chilenos. El gobierno desaprovechó hace varias semanas la posibilidad de una reflexión constructiva”.

Mientras que la otra candidata a liderar la colectividad, la senadora Paulina Núñez, sostuvo: “No estamos dispuestos a blanquear la actitud divisionista del Gobierno. No voy a firmar ningún acuerdo unilateral y sesgado de la historia. Lamentablemente el Presidente Boric sigue farreándose oportunidades de unir a Chile”.

El expresidente Sebastián Piñera y el Presidente Gabriel Boric, en la reunión del pasado viernes.

La tensión interna

Anoche, previo al encuentro por Zoom, Schalper envió un mensaje al grupo de WhatsApp de las directivas en el que enfatizaba la molestia de que el debate por el 11 de septiembre opacara lo que en el sector querían que fuera la noticia del día: la conmemoración de un año del triunfo del Rechazo el 4 de septiembre del 2022. Además, el diputado promovía que cualquier suscripción de un compromiso estuviera amarrada a un cambio del tono del gobierno.

Horas después del encuentro telemático, las diferencias se hicieron ver en la interna de RN. En el chat de la directiva del partido, Schalper criticó a Chahuán, a quien cuestionaron por mostrarse completamente abierto a firmar el compromiso y dialogante con el gobierno, pese a que el senador ha dicho públicamente los puntos que espera. “RN se declara en noticia en desarrollo. Así se lo hicimos ver ayer al presidente del partido”, dijo el diputado en la radio Duna.

Las diferencias también escalaron al punto de que en las directivas de los partidos molestó que el expresidente Sebastián Piñera interviniera en el debate. El viernes pasado, tras una reunión con el Presidente Boric, Piñera se abrió a firmar el compromiso. “Si hacemos una declaración que signifique renovar nuestro total y absoluto compromiso con la democracia, con el respeto a la Constitución y las leyes, con respecto al Estado de derecho; también nuestro total y absoluto compromiso con el respeto a los DD.HH, nuestro total y absoluto compromiso con condenar la violencia (...) Esos cuatro compromisos yo los comparto absolutamente”, dijo en la oportunidad.

Tras ese llamado, Piñera convocó a Chile Vamos ese viernes a un encuentro en la tarde, al cual se restaron algunos de los dirigentes, como Macaya y Schalper. En la cita les comentó cómo era parte del compromiso que Boric tenía planeado.

Sin embargo, luego los dirigentes expresaron su molestia por la intervención del Mandatario. “Quiero ser súper claro. El Presidente Piñera no es el que manda la coalición. Es por supuesto una persona muy importante, pero yo en lo personal ayer cuando se conversó sobre este tema, yo dije que no podemos prestarnos para un acuerdo cosmético”, dijo Schalper en la radio Universo.

Mientras que la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, recalcó: “No es un coordinador de Chile Vamos. Es mi exjefe, y le tengo mucho cariño y respeto, pero los partidos tenemos nuestra autonomía. Lo que él está tratando de hacer es tender puentes y me parece legítimo que lo haga, pero las decisiones las tenemos que tomar al interior de cada partido”.