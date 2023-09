Boric invita a Piñera a La Moneda y sostienen hoy reunión privada por conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado

Ad portas de un nuevo 11 de septiembre, donde se cumplirán 50 años del Golpe de Estado encabezado por Augusto Pinochet, La Moneda sigue alistando los últimos detalles sobre los hitos conmemorativos que marcarán la fecha, además de los gestos y señales que el gobierno buscará enviar.

En ese marco, el Presidente Gabriel Boric invitó este viernes al exmandatario Sebastián Piñera a La Moneda para sostener una reunión privada, donde -según confirmaron desde el gobierno- abordarán temas de contingencia y la agenda de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado.

Desde el Ejecutivo, además, no descartaron que durante la próxima semana el Presidente Boric sostenga otras reuniones de la misma naturaleza con otros exjefes de Estado.

La invitación de Boric a Piñera se da luego de que el propio Mandatario calificara como “eléctrico” el clima previo de la conmemoración, cuando solo restan días para que se cumplan cinco décadas desde el derrocamiento de Salvador Allende.

Hasta ahora, la antesala del hito ha estado marcada por tensiones entre el gobierno y la oposición que han crispado el ambiente. La última de ellas se generó a raíz de la firma del decreto supremo del Plan Nacional de Búsqueda,iniciativa que presentó este miércoles en la Plaza de la Constitución y que tiene como objetivo establecer las circunstancias en que se hizo desaparecer a víctimas de la dictadura.

En el acto, el Presidente apuntó a los timoneles de los partidos que no asistieron a la ceremonia, pese a que -según él- fueron invitados al acto. “Me permito lamentar esas ausencia que nos duelen tanto, pero también las ausencias a esta ceremonia, porque acá fueron invitados todos los presidentes de los partidos políticos y no vinieron todos”, dijo Boric durante la actividad.

Sin embargo, los presidentes de oposición rápidamente se desmarcaron del emplazamiento de Boric y acusaron que en sus correos personales no habían invitaciones para presenciar la firma del decreto.

“Yo pongo en conocimiento al Presidente Boric. No sé si es una confusión, entiendo que puede estar mal asesorado, no creo que esté mintiendo. Nosotros no fuimos convocados al acto de la mañana. Y al final del día lo que está ocurriendo con la conmemoración de los 50 años es aprovechar cada oportunidad que se tiene para hacer gestos hacia la oposición emplazándolos en cuestiones que terminan dividiendo el país”, dijo el timonel UDI, el senador Javier Macaya.

“Hay otros que mueren de manera cobarde”

Otra de los gestos que le achacó a Boric que crisparon innecesariamente el ambiente a días del 11 de septiembre, fue la frase que profirió en el ex Congreso Nacional, cuando el cuerpo del líder comunista Guillermo Teillier era velado en el Salón de Honor.

Horas antes, también había muerto uno de los condenados por el secuestro y homicidio del cantante Víctor Jara, el exbrigadier del Ejército Hernán Chacón Soto, de 86 años. El otrora militar, sin embargo, se quitó la vida antes de ser detenido por la Policía de Investigaciones, cuyos funcionarios habían llegado a buscarlo a su departamento en Las Condes para hacer efectiva la condena que en la previa había ratificado la Corte Suprema en contra suya y de otros cinco exmilitares.

“Murió como un hombre digno, orgulloso de la vida que había vivido. Hay otros que mueren de manera cobarde para no enfrentar a la justicia. Ahí hay diferencias humanas”, dijo el Presidente tras asumir la guardia de honor del féretro del líder del Partido Comunista.

La alusión al suicidio de Chacón por parte de Boric fue evidente y nadie en La Moneda se molestó en aclarar sus dichos ni menos dar contexto respecto de lo que quiso decir. La frase, dicen en el gobierno, fue lo suficientemente elocuente. Por lo mismo, en la oposición se encendieron de inmediato las alarmas y varios dirigentes del sector salieron a cuestionar duramente al Mandatario por lo que podría considerarse como una nueva salida de libreto.

Desde el gobierno, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, salió a defender las palabras del Mandatario.

“Sus declaraciones tienen que ver con empatizar con quienes han estado más tres, cuatro, cinco décadas buscando justicia sin el respaldo de las instituciones del Estado. Aquellas personas que detuvieron a sus hijos, que desaparecieron y que hasta el día de hoy no saben dónde están. Hay que entender el fondo de lo que dice el Presidente y no solamente enfrascarnos en sobreinterpretaciones de sus dichos y en declaraciones cruzadas, porque aquí lo que se señala es la injusticia y la sensación, y la impunidad en que viven hasta el día de hoy muchos compatriotas”, respondió la secretaria de Estado.