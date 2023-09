Presidente UDI descarta firmar acuerdo por conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado convocado por Boric

Ad portas de un nuevo 11 de septiembre, donde se cumplirán 50 años del Golpe de Estado encabezado por Augusto Pinochet, uno de los principales hitos conmemorativos que prepara La Moneda para la fecha es el llamado a todos los partidos políticos a suscribir un compromiso por la democracia, en el marco de un acto que recibirá el nombre de “Por la democracia, hoy y siempre”.

El jefe de Estado ya había adelantado la convocatoria a suscribir un compromiso por la democracia cuando, en su gira por Europa -a mediados de julio- aseguró que en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado el gobierno invitaría a todos los partidos políticos del país a firmar una declaración conjunta.

Sin embargo, el presidente de la UDI, el senador Javier Macaya, aseguró este lunes que su partido no participará del hito convocado por el Presidente Boric para conmemorar 50 años del Golpe de Estado.

“No estamos dispuestos a participar en hitos que generen más división y que de alguna manera nos pongan al “servicio” de hechos que no tienen una sola mirada. Nosotros no nos vamos a poner al servicio de una verdad oficial en esta materia. No tenemos disposición para eso, lo hemos conversado con el resto de los partidos de Chile Vamos”, respondió tajante Macaya en conversación con radio Agricultura.

Además, el timonel gremialista apuntó que desde Chile Vamos ha existido “un diálogo y toda la conversación necesaria respecto a lo que significa la valoración de los derechos humanos, la democracia, la condena a la violencia como método y forma de conseguir hitos políticos y lo hemos conversado al interior de Chile Vamos. Pero para miradas unilaterales, verdades históricas, yo recomendaría al gobierno escuchar las palabras del ex Presidente Eduardo Frei que dice que ‘sobre esa fecha es muy difícil encontrar un consenso existiendo distintos análisis y mirada”.

Este lunes, la UDI realizará un acto para celebrar el primer aniversario del triunfo del Rechazo en el plebiscito de 2022 sobre la propuesta de nueva Constitución de la extinta Convención Constitucional. “Nos parece que no es oportuno, siendo un día tan importante de conmemoración el 4 de septiembre estar hablando de hitos que dividen al país. Desde esa lógica nosotros no vamos a participar en hitos que dividen a Chile y que generen visiones unilaterales de la historia”, remarcó Macaya.

El sábado, el mismo Macaya aseguró en entrevista con El Mercurio que estaba disponible para firmar un acuerdo siempre que no se trate de imponer “una verdad histórica”. Sin embargo, pese a los diálogos de las directivas con el Presidente, los parlamentarios de Chile Vamos no veían con buenos ojos la firma de un compromiso de esta naturaleza.

En el resto de los partidos de Chile Vamos -RN y Evópoli- aseguran que recién están conversando su posición y que una de esas oportunidades para reflexionar fue la del viernes con el expresidente Sebastián Piñera, quien asistió a La Moneda para sostener una cita con Boric precisamente para abordar los hitos de cara a las cinco décadas que cumplirá el Golpe de Estado.