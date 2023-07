Presidente Boric afirma que convocará a todo el arco político a firmar declaración por los 50 años del golpe de Estado

Una entrevista con Radio Ser de Madrid sostuvo esta mañana -en su segundo día de gira por Europa- el Presidente Gabriel Boric. En la conversación, el Mandatario adelantó que en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, el próximo 11 de septiembre, el gobierno convocará a todos los partidos políticos del país a firmar una declaración conjunta.

Según explicó en jefe de Estado, el texto buscará consensuar dos principios: “que los problemas de la democracia se deben resolver con más democracia y no con menos, por lo tanto, un golpe de Estado es inaceptable” y !que nada, ni las diferencias más agudas justifican las violaciones de derechos humanos”, dijo el Presidente.

“Si logramos esos dos consensos en la sociedad chilena yo me sentiría satisfecho, y eso creo que es lo suficientemente inclusivo, civilizatorio si se quiere (...). Para poder tener una transversalidad que nos permita tener esta conmemoración reflexiva, donde cada uno tenga sus diferentes opiniones, pero con esos dos consensos”, agregó.

Al ser consultado sobre si no existían ya esos consensos mínimos, el Mandatario dijo que “yo diría que desgraciadamente…bueno, está por verse. Nosotros vamos a invitar a todos los partidos político de Chile a firmar una declaración justamente en ese sentido. Siempre hay quienes tratan de buscar justificaciones según el contexto del quiebre de la democracia y yo creo que el quiebre de la democracia en un gobierno legalmente constituido que ejercía democráticamente sus funciones es sencillamente inaceptable”.

El jefe de Estado reiteró que en Chile aún hay heridas abiertas respecto del periodo de la dictadura. “Hay una herida que no está cerrada. En Chile todavía tenemos detenidos desaparecidos, todavía tenemos gente que no sabemos dónde está y que dejó de estar por pensar distinto a la dictadura. Entonces, hay una herida abierta sobre la que es necesario conversar. Hay algunos que han llamado a cerrar el duelo. ¿Cómo uno le puede pedir a una víctima de tal violencia que cierre el duelo si es que en tu país no ha habido Justicia?”, sostuvo.

“Primera minoría” republicana

Asimismo, el Mandatario abordó el asenso de fuerzas como Republicanos en el proceso constitucional chileno. “Todas las fuerzas políticas (…) tienen que comprometerse a respetar las condiciones del juego democrático. Y yo creo que en la medida en que ese respeto se mantenga, por muy contrarias que sean sus posturas, tenemos que debatir de igual a igual. Y no sencillamente intentar negarlas y decirles que solo por que es ultraderecha no debato contigo”, afirmó.

Y agregó: “El ascenso de la ultraderecha no lo vamos a solucionar solamente apuntándolos con el dedo (…), tenemos que ser capaces de convencer (...). En el Consejo Constitucional el Partido Republicano -que es la ultraderecha chilena- obtuvo mayoría. Si yo sencillamente me dedico a apuntarlos con el dedo y decirles ustedes son tal por tal, no le hablo a esa mayoría, o primera minoría, digamos, porque no es una mayoría absoluta, que los eligió. Tengo el deber de tratar de entender cuáles son esos temores, que es lo que está representando sino solamente uno los victimiza y los hace crecer”.

Respecto del proceso constitucional, además, señaló que el nuevo órgano arriesga cometer los mismos errores que la Convención Constitucional y que espera que se logre un equilibrio y una Constitución neutra.

“Hay una línea respecto a las tradiciones, respecto a las inseguridades de la gente que uno tiene que ser capaces de comprender y no juzgar. Me parece que parte de esos errores cometimos en la primera Convención desde los sectores progresistas. Y hoy día se corre el riesgo de que pase lo mismo, pero desde el otro lado. Yo espero que seamos capaces de llegar a un equilibrio y que lleguemos a una Constitución más bien neutra, una Constitución que permita que quepamos todos, que no establezca modelos ideológicos y que eso se le dé al juego de la política y a las elecciones. Para que logremos salir de una vez por todas de este vicio de legitimidad de origen que tiene la Constitución que fue impuesta de manera fraudulenta en 1980 y que después se fue legitimando con una serie de reformas en democracia, pero que no es sentida como una Constitución de todos los chilenos”, sostuvo.

En otros temas, el jefe de Estado abordó el presunto caso de corrupción que involucra al Ministerio de Vivienda y fundaciones sin fines de lucro. En ese sentido, reiteró que en su gobierno habrá dos principios para enfrentar este tipo de casos: “caiga quién caiga y, por otro lado, no meter a todos en el mismo saco”.