Boric reivindica progreso de últimos 30 años ante empresariado español

Una intensa y calurosa jornada de actividades tuvo en Madrid el Presidente Gabriel Boric este viernes. Tras un vuelo de más de 16 horas -con dos escalas-, el Mandatario llegó la noche del jueves a la base militar Torrejón de Ardoz para iniciar su primera visita oficial en el marco de su gira por Europa.

El Jefe de Estado cenó esa noche con parte de la comitiva empresarial que lo acompaña -entre ellas, la presidenta de la Sofofa, Rosario Navarro, y la vicepresidenta de la CPC, Susana Jiménez-, donde abordaron las expectativas del viaje, cuyo énfasis está puesto en atraer mayor inversión a Chile.

Ayer, a las 11.45 de la mañana (5.45 hora chilena), con 33 grados, el Mandatario arribó al Palacio de La Moncloa para su primera actividad, donde sostuvo una bilateral con el Presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, la que se da a solo días de que el socialista se mida ante su contrincante del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoó, en los comicios del próximo 23 de julio. Y pese a que tanto desde sus equipos como el canciller Alberto van Klaveren habían señalado que el Jefe de Estado no se involucraría en política interna, el Mandatario hizo gestos al socialista en la declaración conjunta que realizaron tras la reunión.

“Me interesa destacar que bajo el liderazgo de Pedro Sánchez las relaciones entre Europa y América Latina se han profundizado, y eso es una muy buena noticia. Porque en un mundo en donde la democracia, el valor universal de los derechos humanos y el respeto al derecho internacional están en riesgo, como hemos visto a propósito de la ilegítima invasión de Rusia a Ucrania, el fortalecer las relaciones entre lugares del mundo, que si bien podemos estar alejados, tenemos valores compartidos, es tremendamente importante. En eso el liderazgo del Presidente de España ha sido, sin lugar a dudas, un aporte”, dijo el Mandatario chileno.

En su alocución, Sánchez también tuvo palabras de valoración hacia Boric, relevando su compromiso con la democracia y los derechos humanos. “Querido Gabriel”, se le escuchó al socialista, destacando, además, que se ha generado “un punto de inflexión para bien” en la profundización de la relación bilateral entre Chile y España.

El Presidente chileno destacó, además, la firma de tres acuerdos de cooperación. Ambos jefes de Estado también abordaron la invasión rusa a Ucrania, destacando los valores comunes entre Chile y España y, asimismo, los temas que marcarán la cumbre Celac-UE, en la que ambos participarán la próxima semana en Bruselas.

Sánchez y Boric tienen una cercanía política e ideológica natural y han estrechado lazos este último año y medio. En septiembre pasado, de hecho, el socialista hizo un gesto a Chile al conmemorar los 50 años del discurso de Salvador Allende en el marco de la 77º Asamblea General de las Naciones Unidas. Con todo, el canciller Van Klaveren descartó tras la cita que los gestos del Presidente hayan tenido algún viso de intervencionismo. “No, la verdad es que obviamente el Presidente se expresa con mucha cordialidad respecto del Presidente del gobierno español, pero la política interna española no está presente en esta visita”, dijo.

Un almuerzo con el rey

Tras el encuentro con Sánchez -donde estuvo acompañado por el canciller y también por su embajador, Javier Velasco-, el Presidente Boric se trasladó al Palacio de la Zarzuela, donde lo esperaba el rey Felipe VI. Pese a que es tradición, el Mandatario no usó corbata para esa cita, aunque vistió un traje negro con detalles satinados y un pañuelo blanco en el bolsillo de la solapa.

Tras reunirse junto a los cancilleres y embajadores de ambos países, Boric y el Monarca compartieron un almuerzo privado.

Según detalló el canciller Van Klaveren, en la cita ampliada con Felipe VI se habló, entre otros asuntos, “de la guerra de Ucrania y de las consecuencias muy lamentables de esta guerra de agresión”. A la vez, descartó que se haya conversado la invitación que intentó Sánchez a Volodímir Zelensky para la Celac-UE. El mandatario ucraniano acusó en junio que países latinoamericanos se habrían opuesto a su presencia en el foro multilateral.

Con la reunión con el rey Felipe VI, Chile dio por superado el impasse que protagonizaron con Boric en marzo de 2022, cuando este acusó al monarca de retrasar la ceremonia de cambio de mando de Chile, generando polémica.

El mensaje a los empresarios

Pasadas las 16.30, el Mandatario intervino en una reunión con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales.

En ese marco, el Presidente dio señales de certidumbre, invitó a los españoles a invertir en Chile y reflexionó sobre el desarrollo del país en los últimos años. Destacó, como es costumbre, que la política chilena logró encauzar los problemas de su democracia con más democracia, relevando el valor del nuevo proceso constitucional.

“Chile, por cierto, tiene problemas, no vengo aquí a venderles un cuento de país perfecto, porque no lo somos. Tenemos un montón de desafíos y muchos dolores, desgarros que florecen, por ejemplo, con la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado (...), heridas que aún no han sido cerradas y una desigualdad profunda que todavía tenemos que hacer mucho por mejorar. Pero somos un país que ha mejorado significativamente en los últimos años, en los últimos 30 años -desde la vuelta a la democracia-, somos un país que hemos disminuido la pobreza, que ha fortalecido sus instituciones, que se ha insertado en el mundo, que ha optado por el multilateralismo, que ha logrado abrir lazos comerciales y culturales con diferentes regiones que hoy día nos enorgullecen”, dijo.

Además, destacó la necesidad de lograr un acuerdo por un pacto fiscal para resolver las necesidades de la población, algo que, señaló, aún no convence a la derecha.