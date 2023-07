Tras acusación del PDG: Gore Metropolitano descarta contrato con fundación vinculada a hermana del ministro Jackson

El Gobierno Regional Metropolitano descartó esta tarde que exista un contrato entre el organismo y la Fundación Educacional Programa Presente, vinculada con la hermana del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson.

Esto, luego de que esta jornada desde la bancada de diputados del Partido de la Gente (PDG) se oficiara al Gore metropolitano para indagar un convenio que, acusan en el oficio, existe entre dicha entidad con la citada fundación.

Desde el PDG, la diputada Karen Medina indicó que “dentro de esta fundación tiene el cargo de directora de administración y proyectos Carmen Gloria Jackson Drago, hermana del ministro, entonces estamos pidiendo todos los antecedentes, si este convenio se hizo con trato directo, quiénes fueron las personas en autorizar estos convenios, si hay seguimiento de todo lo que ha hecho la fundación”.

Esto hizo que, desde la propia fundación, mediante un comunicado, se señalara que su directorio está conformado por 5 personas que no militan en partidos políticos y que Programa Presente “no tiene ninguna relación contractual o convenio con ningún ministerio de Gobierno”.

En este sentido, el propio ministro Jackson enfatizó que “el ministerio no tiene absolutamente nada que ver. Tengo entendido que tanto la gobernación regional como también la fundación ya hicieron propias aclaraciones al respecto. De tal manera de que no quede absolutamente ninguna duda de que no existe vínculo ni tampoco existe nada relacionado con el poder Ejecutivo, en este caso el gobierno, ni ninguno de sus ministerios en dichos contratos”.

En esta misma línea, desde el Gore metropolitano enfatizaron en que “no existe ningún contrato entre el Gobierno de Santiago y la Fundación Educacional Programa Presente. Cualquier otra afirmación es completamente falsa”.

Sobre el vínculo con la citada fundación, explican que Programa Presente presta servicios a otra fundación que si tiene convenio con el Gore Metropolitano.

“El Gobierno de Santiago tiene un innovador Programa de Retención Escolar con la Fundación San Carlos de Maipo, institución con más de 26 años de experiencia. Este proyecto se desarrolla en estrecha colaboración con la Seremía de Educación de la región”, señalan desde el Gore.

Agregan que “el Programa de Retención Escolar de la Fundación San Carlos de Maipo, asciende a un monto de $ 799 millones, de los cuales el Gobierno de Santiago aportó $ 160 millones a través de un convenio. Los $ 639 millones restantes son de financiamiento privado”.

En este sentido, explican que “para concretar el proyecto, la Fundación San Carlos de Maipo seleccionó a Fundación Educacional Programa Presente, por tener los mejores resultados en materia de reinserción escolar, entre 20 instituciones expertas en la materia”.

Finalmente, concluyen señalando que “nos parece lamentable que se juegue con la credibilidad de autoridades, instituciones del Estado y también de Fundaciones de larga trayectoria, con afirmaciones falsas”.