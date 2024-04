Karol Cariola: “Espero ser juzgada por mis actos y mis palabras, y no por las de otros u otras”

Un primer encuentro cara a cara con las bancadas de RN, la UDI y Evópoli sostuvo el martes pasado la presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas, Karol Cariola (PC).

A pesar de la contracampaña que hicieron estos comités ante la postulación de una carta comunista a la mesa de la corporación y al apoyo que dieron a dos solicitudes de destitución, a 24 horas de haber asumido, la reunión sirvió para comenzar a bajar la crispación que dejó el proceso de renovación de autoridades de esta rama del Congreso.

Cerrado el capítulo, Cariola comenta que espera dar garantías a todos, que dará prioridad a la agenda de seguridad y también que pidió encuentros con las bancadas republicana, socialcristiana y de independientes que lidera Pamela Jiles.

¿Habrá una tregua o como se dice en la jerga política -no sé si es incorrecto ahora- “la luna de miel”?

No sé (sonríe), nunca he tenido una luna de miel, porque hasta ahora no me he casado, más que con mi trabajo y con las distintas responsabilidades que me ha tocado asumir. Pero bueno, yo lo que espero, más allá de cómo se pueda calificar, es que tengamos una buena convivencia. Mi intención es contribuir a que la convivencia democrática se establezca por sobre cualquier diferencia política.

¿Y ellos entienden eso también? El trabajo legislativo se facilita mucho en la medida en que ellos también pongan de su parte. ¿Ellos se comprometieron?

Creo que es algo que hay que preguntarle a ellos, sin embargo, a mí me quedó la impresión, al menos en la reunión que tuve con Chile Vamos, de que hay una buena disposición a conversar, a poder encontrar algunos puntos comunes. Les he planteado que más allá de la diversidad, de la posición política que yo pueda tener en torno a algunos proyectos, me interesa, como presidenta de la Cámara, entregar garantías a todos los sectores que están democráticamente representados en el Congreso, de que sus posiciones van a ser escuchadas, de que sus puntos reglamentarios van a ser atendidos, de que sus prioridades legislativas también van a ser recogidas. Por ejemplo, quiero poner mucho énfasis a los proyectos de fácil despacho. Son proyectos que, en general, tienen acuerdo. Habitualmente, además, son mociones parlamentarias. Sé lo que significa proponer un proyecto y que no tenga espacio en la tabla legislativa. Es algo que queremos resolver y queremos darles espacio a los parlamentarios y parlamentarias.

El asesinato de tres carabineros incidirá en la agenda de seguridad. El diputado Juan Antonio Coloma, jefe de bancada UDI, había dicho que exigirá poner prioridad a estas iniciativas y le reprochaban un freno de parte del Partido Comunista. ¿Tiene problema con esos proyectos?

No, al contrario. El asesinato de tres carabineros en Cañete es un hecho horroroso e inaceptable. Como presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas viajé junto al Presidente y representantes de todos los Poderes del Estado a la comuna de Los Álamos para acompañar y entregarle mis más sentidas condolencias a la familia de los tres mártires y a la institución. Es una situación que sin duda conmociona a todo el país. Detrás de los tres funcionarios hay familias y amigos que están sufriendo.

Desde la Cámara estamos tomando todas las medidas necesarias para adelantar y agilizar todos los procesos legislativos que están pendientes o que se han demorado más de la cuenta. Es muy importante sacar adelante distintas tareas y es por eso que hemos recibido las propuestas de distintas bancadas que nos plantearon su voluntad expresa de suspender nuestra semana distrital y citar a aquellas comisiones que pueden avanzar la tramitación a estos proyectos de ley pendientes. Por ejemplo, la Ley de inteligencia, la creación del Ministerio de Seguridad, las reglas del uso de la fuerza, entre otras iniciativas legislativas que creemos son importantes para avanzar y contribuir desde el espacio que nos corresponde para mejorar las condiciones de seguridad de nuestro país. Incluso hemos decidido, que si alguna de estos proyectos es despachado de las comisiones esta semana, citaremos una sesión especial el día jueves para votarlas en sala.

Esta es la forma que tenemos de poder contribuir. Por lo tanto, no se podría acusar a ninguna fuerza del oficialismo de estar retrasando la tramitación de esta agenda. Muy por el contrario, hemos facilitado acuerdos. Y el propio presidente Boric nos hizo un llamado a dejar de lado las diferencias.

Quiero ser muy clara en decir que los problemas de seguridad que enfrenta nuestro país son una prioridad para los chilenos y chilenas, y por lo tanto son una prioridad para nosotros. Y en eso, yo no me voy a perder ni un solo segundo. Las prioridades de los chilenos y chilenas van a ser también mis prioridades como presidenta de la Cámara.

Pero desde la derecha cuestionan que desde el PC hay resistencia a dar atribuciones a Carabineros y a las FA.AA. cuando se requieran en labores de orden público.

La bancada del PC ha manifestado sus opiniones en distintas ocasiones, votando los proyectos, con discursos en la sala, y creo que son los voceros de la bancada del PC a quienes les correspondería responder las alusiones particulares a su comportamiento. Pero una cosa son las diferencias de opinión y otra cosa es frenar los procesos legislativos. Yo voy a garantizar que los procesos legislativos se agilicen y se prioricen las necesidades ciudadanas.

Dijo que asumirá una voz institucional. ¿Ya no representa a la voz de su partido?

Yo soy militante ante el Servel y fui electa por el Partido Comunista de Chile como diputada de la República. Eso es algo que es público. Sin embargo, también es importante que sea público que cuando uno asume, independiente de su militancia política, la representación o la primera autoridad de una institución del Estado, tiene que hacerse cargo de esa representación. Tengo plena convicción de que en este momento mi rol es ser presidenta de la Cámara. No soy vocera ni de mi bancada ni del PC, que también tiene sus propias vocerías. A mí me corresponde representar una institución con 155 diputados y diputadas de más de 20 partidos y también a independientes.

Cuando fue elegida usted dijo que había caído un veto atávico. Algunos, como el diputado Marcos Ilabaca (PS), consideraron poco transversal ese discurso.

Es importante mirar el discurso completo, porque hago un llamado amplio a todos los sectores a trabajar en conjunto y a poner las prioridades de la ciudadanía como una prioridad colectiva. Respecto del veto, creo que es muy importante decir que ninguna fuerza política, que haya sido habilitada por el pueblo de Chile, puede ser vetada. Ni el PC ni ninguna fuerza política.

Desde su partido, ¿nunca han tenido un veto contra los republicanos, por ejemplo?

No conozco de ninguna situación en la cual se haya hecho un veto. No sé si usted conoce alguna situación…

Es que hay pocos entendimientos del PC con los republicanos.

Una cosa es tener diferencias políticas y otra cosa distinta es vetar a quienes están habilitados por la democracia para asumir roles en la institucionalidad pública.

Cuando mencionó que iba a asumir una vocería más institucional, usted no se plegó públicamente a la declaración del PC sobre el impedimento del alcalde Jadue para viajar a Venezuela. ¿En lo personal, no comparte esa declaración?

La pregunta se responde por sí sola. Hoy día asumo un rol y una tarea institucional, la vocería a nombre de la Cámara y nosotros, como Cámara, respetamos el rol de las distintas instituciones, sobre todo desde el punto de vista de su autonomía.

¿Y en el PC lo entienden así? ¿No se interpretará como que usted no quiere respaldar al alcalde Jadue?

El PC tiene sus propios voceros y voceras, por lo tanto, podrán ser ellos quienes respondan cuáles son sus apreciaciones sobre el rol institucional que tenga que jugar una militante. Pero creo que (en el partido) hay bastante comprensión. Tenemos a la vocera de gobierno, también es militante del PC, pero es vocera de una institución.

La comisión política del PC le dio una suerte de consentimiento para que usted asuma un discurso distinto. Al mismo alcalde Jadue se le dio un espacio similar cuando era precandidato presidencial.

El PC es un partido que ha demostrado ser muy respetuoso de las instituciones. Yo he sentido el total respaldo del partido. Una de las primeras llamadas telefónicas que recibí fue del presidente del partido, Lautaro Carmona, además de mi mamá.

En el pasado, varias veces discrepó del alcalde Jadue, sobre todo en sus críticas al gobierno. ¿Que ahora no se pliegue a la declaración del PC por su situación no genera un ruido en el entorno del alcalde?

Eso no me corresponde responderlo. He hecho, lo que me corresponde es asumir la vocería de una institución del Estado.

Usted dijo que “se puede caminar y mascar chicle” frente a la vinculación que hizo el Presidente de la reforma política con las reformas sociales y tributarias. ¿No fue un poco brusca esa frase?

Creo que el Presidente en Enade dejó muy en claro que su intención política jamás fue vetar un debate. Yo siempre lo entendí que el Presidente priorizó una agenda, sin embargo, no negó que se pudiera estar discutiendo otra.

Ahora, ¿usted constata también un exceso de fragmentación en la Cámara?

O sea, es una realidad que la Cámara ha ido cambiando su composición. Partimos con bancadas que tenían ocho o nueve diputados y que se han ido fragmentando.

Se ha hecho harta crítica respecto a la actual composición de la Cámara. ¿Es esta la peor Cámara que ha integrado?

No, decir eso me parece sumamente injusto. Cada período legislativo ha tenido sus propias características.

¿Pero usted comparte las críticas de que el rol que juegan ciertas minorías puede ser perjudicial para cualquier programa?

Bueno, en democracia nunca es bueno que las mayorías finalmente queden presas de minorías particulares. Cuando existe tal nivel de fragmentación tenemos que tratar de buscar acuerdos y potenciar la mirada en aquello que coincidimos, más que en aquello en que diferimos.

El dirigente del PC Juan Andrés Lagos hace poco dijo que estaba de acuerdo con avanzar en la reforma al sistema político, pero con más participación, porque el Senado y la Cámara podrían transformarse en un dique a las reformas.

Yo puedo darle mi opinión, más que basarme en la opinión de otra persona. A mí me parece que la Cámara durante los últimos años ha hecho esfuerzos por sacar adelante proyectos que han sido importantes para cambiar la vida de las personas. Avanzamos, en un proceso muy ágil, la reforma de pensiones, a pesar de las diferencias. Finalmente, esta reforma fue despachada. Si bien con algunos puntos particulares rechazados, al menos con las definiciones gruesas aprobadas. Eso también es importante, porque le entrega un pie de conversación al Senado. Hay otros proyectos que han salido, por ejemplo, el fortalecimiento de la Policía Marítima, que contribuye a buscar caminos para frenar al crimen organizado. Así podría seguir destacando una serie de otros proyectos. La reforma a las isapres, por ejemplo. Hicimos todos nuestros esfuerzos, desde la Comisión de Salud hasta la sala.

¿A usted le incomodan declaraciones altisonantes de algunos dirigentes del PC? Por ejemplo, el mismo Lagos, cuando dijo que el impedimento de Jadue para salir del país le recordaba un tiempo autoritario, o las mismas declaraciones de Jadue. Inevitablemente estas declaraciones se convierten en municiones para la derecha, en una eventual estrategia para derribar la mesa de la Cámara o emplazarla.

Bueno, yo espero ser juzgada por mis actos, por mis declaraciones y por mis palabras, y no por las de otros u otras. Desde mi rol como representante de la Cámara de Diputados y Diputadas, me interesa, y así lo he manifestado privada y públicamente a todos los sectores políticos, dar garantía a todos. Me interesa llevar adelante un rol de representación institucional. Quienes tienen que hacerse cargo o responsables de las palabras de militantes de un partido, sea cual sea, incluso en el cual yo milito, me parece que cada uno tiene que asumir sus palabras. No corresponde que me juzguen por el comportamiento de otros u otras.