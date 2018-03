El delantero, hoy de Talleres de Córdoba, analizó su paso por el equipo estudiantil. Además, dijo que Mario Salas no entendió cuándo era el momento de dejar la banca.

El uruguayo Santiago Silva llegó a Chile el año pasado para jugar por la Universidad Católica con la misión de reemplazar a Nicolás Castillo y con el cartel de goleador de Argentina, donde ha desarrollado gran parte de su carrera. Su rendimiento en el cuadro de Las Condes, eso sí, estuvo lejos de lo que se esperaba. Hoy, un par de meses después de su adiós del país, el Tanque se refirió a su estadía en suelo chileno y al mal torneo que tuvieron la temporada pasada, en especial él y su rendimiento individual que dejó malos recuerdos en la precordillera.

El delantero afirmó que sucedieron una serie de sucesos que influyeron en el bajo rendimiento del equipo durante el último campeonato. “Uno cuando viene con pergaminos, con lo que me ha tocado jugar y ganar, hay que ser claros: no se le puede echar la culpa a nadie. Esto es fútbol, pasaron un conjunto de cosas para que el semestre fuera malo”, dijo, en conversación con radio Agricultura. “Llegué con muchas expectativas, pero las cosas no funcionaron como quería”, agregó.

Además, el ariete charrúa, hoy en Talleres de Córdoba, tuvo palabras para Mario Salas. Según su visión, el Comandante no entendió el momento en el que debía dejar la banca de la UC. “Mario es un gran entrenador, le ha tocado salir campeón, pero hay que entender los momentos de los procesos. Cuando uno gana tiene que entender que los procesos se terminan. Católica venía de ganar su segundo campeonato consecutivo y, por ahí, lo motivó lo que era la Copa Libertadores, que motiva a cualquiera, pero hay que tener frialdad para saber los momentos justos para irse”, indicó.

El calvo atacante, con la camiseta de Universidad Católica, anotó seis goles en 32 partidos y, como no respondió a las expectativas, dejó un amargo recuerdo en el equipo universitario.