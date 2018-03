Valdivia ironiza con la participación alba en Copa Libertadores: “Afuera hay que poner el bus del Pelado Acosta y ratonear”

Jorge Valdivia es una de las piezas clave en el esquema de Pablo Guede en Colo Colo. Por lo mismo, el buen rendimiento del 10 albo resulta fundamental para que el equipo pueda lograr el objetivo de superar la fase de grupos de la Copa Libertadores, instancia que no superan hace once años, y que se han trazado como objetivo principal de cara al certamen continental.

Ante esto, el Mago destacó la importancia de sumar puntos en la competición: “No sé si hay que jugar la Libertadores ‘como perros’, pero los partidos hay que ganarlos sí o sí, son muy tácticos”, dijo. “Hay que ser equilibrados, y afuera hay que poner el bus del Pelado Acosta y ratonear”, agregó el volante, ironizando, en diálogo con radio ADN, sobre los encuentros que disputarán en condición de visitante.

El futbolista de 34 años, además de sus buenos deseos de cara el torneo continental, tampoco esconde sus deseos de seguir jugando por la Selección: “Espero seguir estando a la altura del nivel de la Selección. Me gusta que mis hijos me vean jugar, ellos se ponen contentos. No quiero parar aún. Quiero seguir jugando por tres años más”, anticipó.

Uno de los aspectos que más se la ha criticado al volante en su estadía en el cuadro albo es su excesiva tendencia al reclamo ante los árbitros. Él, sin embargo, se defiende: “Conversar con el árbitro no es malo. Con algunos acá puedes conversar, pero otros son altaneros. Lo que más me molesta es cuando me sacan amarilla por reclamar, cuando todos reclaman”.

De paso, aprovechó de mandar un recado a la ANFP sobre la programación de los partidos, teniendo en cuenta que los albos competirán en dos frentes durante este primer semestre: “Los equipos que competimos en torneos internacionales debemos tener margen en la programación para competir de buena manera en ambas competencias”, pidió.

Finalmente, alabó a sus compañeros, destacando el buen nivel del plantel y de la competencia interna que se está desarrollando en el equipo, en la lucha por una camiseta de titular. “Cuando Baeza y Carmona se vayan entendiendo mejor, se los van a comer a todos”, anticipó. “Ahí el recorrido que haga en el campo será menor”, sentenció.