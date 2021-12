Alejandro Fernández, economista de Gemines: “La inflación se transformó en un problema mucho más grave de lo que se esperaba”

El economista de Gemines Consultores, Alejandro Fernández, comparte el alza que realizó el Banco Central (BC) de 125 puntos en la reunión de Política Monetaria de diciembre, situándola en 4%. Esto porque las presiones inflacionarias siguen fuertes y no cederán hasta por lo menos el primer semestre de 2022.

“El alza tiene que ser rápida y concentrada en el primer semestre, porque debe evitar que las expectativas de inflación se sigan desanclando. Hay sólo cuatro reuniones en el primer semestre”.

El Banco Central subió nuevamente la tasa de interés en 125 puntos base para situarla en 4%, ¿qué lectura hace del escenario actual?

El alza que realizó el Banco Central estaba internalizada por el mercado. Ahí hubo un consenso bastante amplio. Lo que el BC está planteando es que la economía sigue creciendo rápido, más allá de lo que se esperaba en septiembre. Por ello, es probable que corrija al alza su proyección de 2021. La inflación también está muy por sobre lo que esperan el BC y, por lo tanto, lo que se viene hacia adelante son nuevas alzas.

¿Y todas ellas estarán concentradas en el primer semestre?

En la próxima reunión de enero es probable que haya otro incremento. Ya tenemos la TPM en el nivel que el BC esperaba tener a en el primer semestre del 2022. Todo esto hace confirmar que el crecimiento ha sido mayor al esperado, y que la inflación se transformó en un problema mucho más grave de lo que se esperaba.

Dado este contexto, ¿en qué nivel ve la tasa de interés en 2022?

Considerando la fuerte presión inflacionaria que parece difícil que se acabe pronto la tasa perfectamente puede estar llegando a 7% a mediados de año, este sería uno de los niveles más altos desde 2008. El alza tiene que ser rápida y concentrada en el primer semestre, porque debe evitar que las expectativas de inflación se sigan desanclando. Hay sólo cuatro reuniones en el primer semestre. Además, es probable que los registros de inflación se ubiquen sobre 6% durante todo el primer semestre de 2022.

¿Y hacia la segunda parte del próximo año se podría empezar a controlar los niveles de precios?

En el segundo semestre por los altos registros que ha mostrado la inflación este año podría caer bastante rápido y cerrar en niveles más cercanos a 5%. Esto además impulsado por la desaceleración que tendrá la economía en la segunda parte del año.

En cuanto a las expectativas de crecimiento, ¿cuál es su previsión para este año y el próximo?

Para este año es factible que el BC deje su proyección de crecimiento en un nivel cercano a 12%. Para el próximo año la situación cambiará, sin embargo, no hay una sola lectura. Por ejemplo, si se mantiene el Imacec actual hasta fines de 2022 con cero crecimientos (desestacionalizado) la economía puede crecer incluso en torno a 4%. Pero lo que lleva a que las proyecciones estén más cerca de 2% es porque se esperan caídas en la actividad en algunos meses. Hoy el rango está entre 1,5% a 2,5%, pero no me sorprendería que la suba un poco a un rango entre 2% a 3% por el tema de impulso de arrastre que se mantendrá en la primera parte del año.