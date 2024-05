“Rechazamos esa cultura de extrema izquierda en nuestra comuna…¡Sáquela de aquí”: polémica por obra “octubrista” genera acalorado concejo en Vitacura

Una serie de cuestionamientos son los que ha levantado la obra “Una vida”, la cual a través de diferentes elementos retrata los últimos 50 años de historia del país. Exposición emplazada en el Centro Cultural Casas de Lo Matta de Vitacura en la cual también se hace alusión al 2019, año en el que ocurrió el estallido social.

La frase “esto no prendió” rayada sobre una de las barricadas de la exposición emplazada en el centro cultura de la Avenida Presidente Kennedy, es precisamente la que generó los mayores cuestionamientos de parte de diputados y concejales del Partido Republicano, quienes la han tildado de “octubrista”.

Emplazamientos que este miércoles llegaron al Concejo Municipal de Vitacura, donde se habló de la polémica, la cual incluso terminó en una acalorada discusión.

Las explicaciones de la alcaldesa

Tras presentar los detalles de las últimas actividades que ha desarrollado la municipalidad, la alcaldesa Camila Merino (Evópoli) tomó la palabra para referirse a la obra que pocos días antes habían inaugurado. “Me gustaría precisar ciertas cosas”, comenzó diciendo.

“Esta es una muestra que ganó un concurso abierto y fue elegida por un jurado experto. La muestra es sobre la vida de este artista, sus experiencias personales y cómo ve Chile desde su óptica, de su propia biografía. Arturo Duclos es un artista chileno de gran trayectoria, tanto en Chile como en el extranjero. Yo creo que es importante que como corporación cultural no podemos censurar el arte”, expuso en primer lugar la alcaldesa Merino.

ALCALDESA DE VITACURA, CAMILA MERINO FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Seguido de eso, la autoridad comunal planteó la obra ganó un concurso con reglas, pero sí asumió -según lo conversado con la corporación- “que se pueden precisar los focos, se pueden precisar los ámbitos que abordemos en el futuro. Y es un trabajo de que queremos, donde queremos invertir en arte, donde queremos invertir en cultura, es un trabajo que vamos a hacer con el directorio”. Finalmente, Merino hizo un llamado a los vecinos a que se hagan “su propio juicio sobre esta exposición. No es lo mismo ver imágenes aisladas (...) por último quiero reiterar mi compromiso completo por condenar la violencia y mi apoyo total a Carabineros”.

Después tomó la palabra la presidenta de la Comisión de Cultura del Concejo Municipal de Vitacura, Macarena Bezanilla (RN), quien junto con denunciar que ha recibido amenazas a través de redes sociales, también explicó la forma en la que se eligió la obra.

El emplazamiento a Merino

Pero las palabras de la alcaldesa no fueron bien acogidas por el concejal Felipe Ross (republicanos), quien le advirtió a Merino: “usted resolvió jugarse por una defensa corporativa en lugar de reconocer el error. Y yo le dije ese mismo lunes que no me iba a callar. Yo le dije, y aquí estoy para decirle exactamente lo que le dije que iba a decir, estaba todo avisado, alcaldesa”.

Seguido de aquello, el edil aseguró que el artista de la obra “se está dando el gustito de plantear una visión sesgada y parcial de lo que ocurrió en la historia reciente de Chile”. A su juicio “si el artista quisiera mostrar lo que en verdad pasó los últimos 50 años, y en particular lo que pasó en esa época, mostraría el contexto y mostraría que aquí hubo terrorismo”.

Ross emplazó a la alcaldesa, a quien le dijo que al votar por ella era por “apoyar determinadas formas de cultura”. El concejal, aseguró que “no me parece, en lo más mínimo, la cultura violenta que usted está promocionando en nuestro municipio (...) Mi pregunta, alcaldesa, es cómo esa basura logra la calificación máxima”. Los exaltados comentarios del concejal concluyeron sosteniendo que él y otros vecinos “rechazamos esa forma de cultura egocéntrica, nihilista y de extrema izquierda en nuestra comuna, sáquela de aquí, alcaldesa”.

Después fue el turno de los ediles Tomás Kast (Evópoli) y Max del Real (RN), este último hizo un llamado a la alcaldesa a asumir que se había cometido un error.

“Tu tono es amenazante y violento”

Tras el comentario del concejal de Renovación Nacional, la alcaldesa Merino reiteró que se conversó con la corporación respecto al tema. Sin embargo, las explicaciones de la autoridad comunal fueron interrumpidas por Ross, quien la emplazó preguntando: “¿Esto representa o no la línea editorial de la municipalidad o no? Es super simple y directa la pregunta”.

Ante esa pregunta, la máxima autoridad comunal volvió a reiterar que Duclos ganó el concurso, momento en el que nuevamente fue interrumpida por el edil del Partido Republicano. “Estamos invitando a los vecinos a consumir esta versión de la cultura. ¿Vamos a abalar esa exposición? ¿Vamos a promocionar esa exposición?”. Elevando el tono de su voz, Ross también emplazó, en medio de su comentario, a la concejala Bezanilla a quien le dijo que “no sé por qué se siente la víctima de todo este asunto”. Ante lo que su colega respondió “porque me atacaron personalmente”.

Pese a eso, el concejal continuó, esta vez apuntando a Merino “usted es la presidenta”. Sin embargo, las palabras del edil fueron interrumpidas por Bezanilla quien le dijo “tu tono amenazan, que fome, te fijai que Max (del Real) habló super tranquilo y de corazón. Tu tono es super amenazante y violento, bajemos un poco. Tu actitud es violenta, estás atacando a la alcaldesa”.

Revisa el momento de la discusión:

Ross, quien intentó en medio de ese intercambio seguir con su exposición, sostuvo que “parece que estamos todos de acuerdo que esto es un error” e insistió “¿O esto representa la línea editorial de la municipalidad? ¿Es un error, cierto? Ante lo cual la alcaldesa Merino respondió “obviamente lo que se expone ahí no me interpreta, pero ganó en un concurso”.

El concejal, la interrumpió y nuevamente apuntó “¿qué va a pasar con ese error entonces? Hay que tener humildad, hasta el Presidente (Gabriel) Boric está dispuesto a comerse el costo político de desabalar los símbolos del octubrismo y en Vitacura no estamos dispuestos?”

“Es que ahí yo discrepo con usted. Para mí no es un símbolo del octubrismo”, respondió la alcaldesa Merino respecto a la obra. Ante lo cual Ross concluyó “ahí sí que estamos en diferencia de fondo entonces”.

Concluyendo la acalorada discusión, el concejal del Real preguntó a la alcaldesa: “¿Hay cabida para artistas de derecha en comunas de izquierda?”. Posición que fue interrumpida por Bezanilla quien le dijo “las comunas no son de derecha de izquierda o de derecha, caben todos”.

Pese a que el tono de la conversación disminuyó con las opiniones del resto de los ediles, los concejales y Merino acordaron continuar revisando el tema. Antes de que cerrara el Concejo Municipal, sin embargo, hubo otra opinión de Ross quien pidió perdón a los vecinos “de su vereda política y religioso” por la cuestionada exposición.

“Le pido que vaya a ver la exposición”, le respondió directamente la alcaldesa Camila Merino antes de terminar la acalorada sesión en la que la palabra más repetida fue: “octubrismo”.