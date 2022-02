¿Cómo fue la última votación del Comité de Ministros? Energía y Medio Ambiente discreparon por central térmica

A las 8:30 horas de este miércoles 23 de febrero, por medio de una videoconferencia, se reunió el Comité de Ministros para votar los recursos de reclamación ingresados en contra de los proyectos: Línea 7 Metro de Santiago; Central Ciclo Combinado Los Rulos y Proyecto Blanco.

La entidad colegiada, la máxima instancia administrativa del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), desestimó casi por unanimidad las presentaciones de organizaciones sociales y particulares que habían manifestado en contra de las iniciativas.

Sólo hubo una discrepancia en la votación, en el proyecto Central Ciclo Combinado Los Rulos, propiedad de Inkia Energy, empresa con sede en Perú, pero de capitales israelitas, que considera una inversión de US$594 millones.

El presidente del Comité de Ministros, el titular de Medio Ambiente, Javier Naranjo, votó en contra de la central térmica debido a que consideraba que estaba mal realizada su modelación de aire y su impacto no sería el que se ponderó en los antecedentes presentados, sino que habría emisiones de gases nocivos.

A su parecer, la zona de Limache, ubicada en la comuna de la Región de Valparaíso, donde se pretende instalar la central térmica, requiere un cuidado especial, y de hecho, el 18 de febrero el ministerio había iniciado la consulta pública del anteproyecto de Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica de Catemu, Panquehue, Llay LLay y la provincia de Quillota.

Otro de los argumentos que entregó el secretario de Estado, que considera la central como “una complicación”, es que en la evaluación no se considera un efecto sinérgico en una zona donde actualmente operan tres central térmicas: Nehuenco (Colbún); San Isidro (ENEL) y Los Vientos (AES Gener).

La central ciclo combinado Los Rulos contaba con su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable desde el 10 de marzo de 2017, durante la segunda administración de Michelle Bachelet. Posteriormente, parte de la comunidad de Marga Marga presentó 15 reclamaciones en contra del permiso ambiental otorgado, alegando deficiencias técnicas en la evaluación del proyecto y su eventual impacto a la Reserva de la Biosfera Campana Peñuelas.

La conversación en la sesión del Comité de Ministros subió de tono cuando el ministro Naranjo afirmó que una resolución a favor de la central térmica no estaría en línea con los acuerdos sostenidos por Chile en materia de cambio climático, dicen quienes conocieron detalles de la sesión. En respuesta, el biministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet, planteó que “cuando uno libera metano y lo combustiona, en realidad eso no genera el daño de gas de efecto invernadero”, explicaron fuentes del comité. “Tienes razón, pero en el fondo lo que me preocupa son las emisiones al aire que son compuestos orgánicos volátiles”, habría respondido Naranjo.

En la sesión del Comité de Ministros no estuvo presente el ministro de Salud, Enrique Paris, ni tampoco el subsecretario de Redes Asistenciales Alberto Dougnac ni la subsecretaria de Salud Pública, Teresa Valenzuela, quienes se excusaron de participar de la reunión. Consultado el Ministerio de Salud por las ausencias, no hubo respuesta al cierre de este artículo.

Además de Naranjo y Jobet, en la sesión participaron el subsecretario de Agricultura, José Ignacio Pinochet; y el subsecretario de Economía, Julio Pertuzé.

El artículo 7 de la Resolución Exenta N°466 del 27 de julio de 2011 del Servicio de Evaluación Ambiental establece que “el quórum para sesionar será de cuatro ministros”.

Jobet: “No se aprobó hoy”

Por la tarde, Jobet reaccionó. “La central Los Rulos no se aprobó hoy día, la central Los Rulos se aprobó el año 2017 en el gobierno anterior, y por lo tanto, es una central que tiene una RCA desde el año 2017, lo que se sometió a consideración del Comité hoy día fue la posibilidad de revertir esa aprobación que se dio el año 2017″, dijo el ministro al término de la reunión de traspaso de información entre las autoridades del actual y futuro gobierno. Su sucesor, Claudio Huepe, declinó comentar el caso. “No tengo nada que comentar, esto es una cosa que ocurrió en este gobierno”, dijo.

Jobet dijo además que “el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que es el organismo técnico que lleva estos temas, recomendó al comité no acoger esas reclamaciones y mantener la autorización”. El SEA es el organismo técnico dependiente del ministerio del Medio Ambiente.

En el Ministerio explican que una central de ciclo combinado utiliza, para producir electricidad, gas y diésel versus una de carbón, reduciendo con ello a la mitad la emisión de gases de efecto invernadero. Por lo mismo, el ministro sostuvo que la iniciativa permitiría acelerar el retiro de las centrales a carbón que están en la zona de Quintero, Puchuncavi y Ventanas.

El visto bueno de Los Rulos provocó el rechazo de la alcadesa, de Quilpué, Valeria Melipillán (CS), quien calificó en Twitter la votación como “una verguenza nacional. US$594 millones valen nuestras vidas y derecho a respirar. Priorizado por Piñera, Comité de Ministros aprueba Termoeléctrica Los Rulos en nuestro Valle del Marga Marga. ¡No descansaremos hasta agotar todas las instancias durante el nuevo Gobierno!”.

Jobet respondió por la tarde las críticas. “Muchas veces cuando hacemos proyectos de desarrollo, las comunidades locales se oponen a esos proyectos. pero obviamente lo que tenemos que hacer, y es lo que hace la institucionalidad, es asegurarse que los proyectos, cuando se desarrollan, cumplan con la normativa, mitiguen los efectos adversos en las comunidades locales”, afirmó.