Dos cargos vacantes en el TDLC: el Banco Central busca sus reemplazantes

En los últimos cinco meses, dos ministras del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) dejaron sus cargos. La abogada Daniela Gorab, nombrada en 2018, renunció a partir del 1 de enero de 2024 a su posición, mientras el domingo pasado terminó el segundo período de la economista María de la Luz Domper. Con ello, el tribunal colegiado de cinco integrantes tiene actualmente tres ministros titulares.

De los cinco integrantes del TDLC, tres son abogados y dos son economistas. El abogado que ejerce la presidencia es elegido por el Presidente de la Republica a propuesta de la Corte Suprema, que debe escoger una quina de cinco postulantes. Los otros integrantes, que son dos abogados y dos economistas, uno y uno son escogidos por el mandatario, a propuesta del Banco Central. Los restantes son designados por el Consejo del ente rector.

En el caso actual, los reemplazantes de la abogada Daniela Gorab y la economista María de la Luz Domper deben ser escogidos por el consejo del Banco Central. Los ministros duran seis años en el cargo y se pueden reelegir por un periodo más.

Un el adecuado funcionamiento del TDLC, las renovaciones de sus integrantes son en distintos momentos, para evitar que todos cambien en un mismo momento. Actualmente, no existe una decisión por parte del Banco Central y se espera que esto ocurra en el trascurso de las próximas semanas. Lo que sí podría estar ocurriendo es que exista una lista corta de economistas y abogados que pudieran ocupar el cargo.

Daniela Gorab no estaba interesada en renovar su permanencia en el cargo, ya que se iría a vivir a Países Bajos, mientras María de la Luz Domper ya cumplió sus dos periodos máximos como ministra.

La ingeniera comercial de la Pontificia Universidad Católica (PUC) realizó, en el marco de la celebración de los 20 años de tribunal, un emotivo discurso en el Aula Magna Manuel José Irarrázabal de su casa de estudios, este lunes, un día después de terminar su labor en el TDLC.

“No le exijamos a la institucionalidad y ecosistema de la libre competencia roles que no tiene, por muy nobles y valiosos que sean. Un objetivo: una política pública, eso aprendió en el Instituto de Economía de esta universidad hace muchos años. No podemos con un instrumento lograr dos objetivos de política pública, porque estos se terminan contraponiendo”, señaló Domper. “Estamos en un momento histórico en que todas las instituciones se han visto cuestionadas por la probidad de sus miembros. No dejemos que ese virus que tanto daño le ha hecho a Chile entre la institucionalidad dela libre competencia”, concluyó.

Ampliación de plazo

Para completar ambas vacantes, el Banco Central convocó a un concurso público y estableció inicialmente que la recepción de antecedentes vencía a las 18:00 horas del 1 de abril. Posteriormente, extendió ese plazo hasta el 15 de abril de 2024.

Desde el Banco Central explicaron que el estado de avance del concurso es confidencial.

Según las bases de postulación, los postulantes deben tener el título de abogado otorgado por la Corte Suprema para el cargo de ministro abogado; o, en su caso, acreditar la condición de licenciado o post graduado en ciencias económicas para el cargo de ministro economista, además de acreditar la calidad de experto en materias de libre competencia.

También deben manifestar su disposición a observar lo previsto por el DL 211 en materia de inhabilidades e incompatibilidades legales respecto del cargo y cumplir con las condiciones y requisitos generales establecidos por la Constitución Política de la República y las leyes para el ejercicio de funciones o cargos públicos.

“El proceso va de acuerdo con los plazos estimados para un concurso de esta naturaleza. En cuanto se tenga una resolución, el Banco dará a conocer los nuevos integrantes del TDLC designados por el Consejo del Banco”, señaló el Banco Central.