El incierto final de “Jesús Santrich”, el buscado líder de las disidencias de las FARC

El gobierno del Presidente Iván Duque intentaba este martes confirmar la muerte en Venezuela durante un enfrentamiento entre grupos armados ilegales de “Jesús Santrich”, uno de los principales líderes de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que rechazaron un acuerdo de paz y decidieron continuar la lucha armada, anunció durante la jornada el ministro de Defensa colombiano, Diego Molano.

“Información de inteligencia señala que en presuntos enfrentamientos ocurridos ayer (lunes) en Venezuela habría muerto alias ‘Santrich’ y otros delincuentes. Información en verificación”, escribió Molano en su cuenta de Twitter. “De confirmarse este hecho, se comprueba que en Venezuela se refugian narcocriminales”, agregó el funcionario.

Según la revista Semana, “altas fuentes venezolanas” -que no identificó- le confirmaron el deceso de Seuxis Paucias Hernández Solarte, de 53 años, en un choque “entre bandas ilegales”. De hecho, a través de una página web atribuida a las disidencias de las FARC, se confirmó la noche de este martes la muerte de “Jesús Santrich”, indicó el medio colombiano. “Informamos a Colombia y el mundo, con dolor en el corazón, la triste noticia de la muerte del comandante Jesús Santrich, integrante de la dirección de las FARC-EP, Segunda Marquetalia, en una emboscada ejecutada por comandos del Ejército de Colombia el 17 de mayo”, señala el texto, que asegura que el hecho ocurrió en la Serranía del Perijá, zona binacional fronteriza entre El Chalet y la vereda Los Laureles, dentro de territorio venezolano.

Frente a esta versión no se conoce todavía la respuesta del gobierno colombiano ni de las autoridades militares, destacó el diario bogotano El Tiempo. Con todo, la publicación aseguró que desde el domingo, a las 18:30, empezó a circular información según la cual el campamento de “Jesús Santrich”, en la Serranía de Machiques, en Venezuela, había sido atacado por un grupo armado. El periódico dijo que tuvo acceso a un informe que se compartió entre altos mandos del Ejército de Venezuela en donde aseguran que un grupo delictivo armado de mercenarios ingresó a la zona del campamento para capturar al guerrillero rebelde y cobrar la recompensa de hasta 3.000 millones de pesos colombianos (US$ 810.000) que Colombia ofrecía por información que permitiera ubicar y capturar al exnegociador de los acuerdos de paz, mientras que la Interpol había expedido una circular roja que ordena su detención en 194 países.

Hace apenas unos días, el Tribunal Supremo de Justicia de Colombia dio luz verde a la extradición de “Jesús Santrich” a Estados Unidos, donde está siendo reclamado por su supuesta participación en varios delitos relacionados con el narcotráfico entre junio de 2017 y abril de 2018.

Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias "Jesús Santrich".

Semana detalló algunas de las hipótesis en torno a los autores de la supuesta muerte de “Jesús Santrich”. La primera es que el líder de la llamada Nueva Marquetalia habría sido dado de baja en un combate entre grupos armados que se disputarían el negocio de la coca. La segunda que lo habría dado de baja la Guardia Venezolana. Y la tercera que habría sido alias Farley y alias Arturo, las fichas clave de Iván Mordisco, cabecilla de las disidencias del Frente Primero de las FARC.

También se maneja la tesis de que el campamento en el cual estaba de “Jesús Santrich” fue atacado por grupos de mercenarios, que después de un duro combate, lo mataron. El disidente colombiano habría estado rodeado de un esquema de seguridad de no más de 20 personas que no pudo contener el ataque. Esta última versión, asegura la revista, estaría contenida en un informe de inteligencia en poder del gobierno colombiano que da cuenta de que el ataque habría sido ejecutado el domingo en horas de la noche.

Las Fuerzas Armadas de Colombia sostienen que “Jesús Santrich” se refugiaba en Venezuela con el apoyo del gobierno del Presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, Semana afirma que desde hace meses se habla de guerras internas entre las propias disidencias y de la anuencia de Caracas, que protegería al grupo liderado por “Iván Márquez”, comandante de la disidencia de las FARC Segunda Marquetalia y jefe negociador de las FARC en La Habana, en desmedro de las otras disidencias.

El “notario” del proceso de paz

“Jesús Santrich” fue no solo el “notario” del proceso de paz por parte de las FARC en los diálogos de La Habana, que desembocaron en la firma del Acuerdo para la Terminación Definitiva del Conflicto en Bogotá el 24 de noviembre de 2016, sino el hombre incómodo para los negociadores del gobierno de Juan Manuel Santos. “Junto a Iván Márquez armaron un binomio indisoluble y de línea dura en el que Santrich decía lo que Márquez no se atrevía o no podía decir por ser negociador principal del proceso”, dijo al diario español El País Marisol Gómez, veterana periodista que cubrió tanto el conflicto armado como la negociación. Washington ofrece una recompensa de hasta US$ 10 millones por Márquez y Santrich.

El buscado líder rebelde perteneció al Bloque Caribe de la guerrilla, y quienes lo conocieron aseguran que perdió la vista a causa de un glaucoma que se agravó al no ser tratado, por ello usaba lentes oscuros. Era oriundo de Sucre, en el Caribe colombiano, y se crió en un hogar de profesores. Estudió Derecho y tenía un posgrado en Historia, según lo que él le contó al periodista Rafael Croda en la revista Proceso. Militó en las juventudes comunistas antes de levantarse en armas a los 21 años. Artista aficionado, escribe, declama poesía y pinta.

Se caracterizaba por su carácter sarcástico y ofensivo. No era parte del Secretariado, la máxima instancia de las FARC, pero tras el desarme de la guerrilla y la creación del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común -recientemente rebautizado como Comunes- logró integrar la directiva, por encima del propio Márquez. “Por eso era impensable que permaneciera en el proceso de paz cuando Márquez se separó del proceso. No fue una sorpresa que se escapara para estar con él”, apunta Gómez.

"Jesús Santrich" era oriundo de Sucre, en el Caribe colombiano.

El 9 de abril de 2018, “Jesús Santrich” fue detenido en Bogotá bajo una orden de arresto internacional emitida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos para ser juzgado por estos supuesto delitos, no obstante, al estar en ese momento sujeto a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), se negó su extradición.

Desapareció a finales de junio de 2019 tras abandonar a sus escoltas en una zona de capacitación y reincorporación para excombatientes en el departamento de Cesar, cerca de la frontera con Venezuela, en lo que fue considerado por el gobierno de Colombia como una burla al acuerdo de paz. A finales de agosto de ese mismo año, apareció en un video junto con “Iván Márquez” y otros combatientes que se habían desmovilizado anunciando su regreso a la lucha armada por considerar que no se honró un acuerdo de paz.

“Jesús Santrich” había asumido como congresista a comienzos de junio de 2019, después de que la Corte Suprema ordenó su libertad luego de que otro tribunal le reconoció su condición de legislador tras haber permanecido más de un año en la cárcel por cargos de narcotráfico. El exnegociador de las FARC tenía uno de los 10 escaños en el Congreso que le otorgó a ese grupo convertido en partido político el acuerdo de paz firmado para acabar un conflicto de más de medio siglo que ha dejado 260.000 muertos.

Según Semana, “Jesús Santrich” había amenazado de muerte al Presidente Iván Duque. El 22 de febrero pasado se vio al disidente de las FARC diciendo “memento mori”, una expresión que significa “recuerda que morirás”. En el video, el líder de la guerrilla habló con desprecio y odio por el mandatario. “Duque, a todo marrano gordo, le llega su diciembre”, aseguró. Hoy, a quien le llegó su turno fue al guerrillero y excongresista, apuntó la revista.