Emilia Ríos gana una batalla en la Corte: justicia rechaza recurso de emblemático liceo de Ñuñoa en disputa por terreno

El 15 de junio del 2023 el Concejo Municipal de Ñuñoa revisó y votó el futuro de parte del terreno en el que está emplazado el Liceo Bicentenario Carmen Silva Donoso, un histórico internado de niñas en la comuna. La propuesta de la alcaldesa Emilia Ríos (RD) era que una parte del espacio del emblemático liceo ñuñoíno fuera utilizado para la construcción de un nuevo Cesfam, lo que generó la molestia de los apoderados del establecimiento.

Un mes después de que el concejo visara la propuesta de Ríos en esa sesión de junio, los apoderados del liceo recurrieron a la Corte de Apelaciones de Santiago para presentar un recurso de protección en contra de la alcaldesa por la fracción del terreno que la municipalidad busca traspasar al Ministerio de Bienes Nacionales para la construcción del nuevo Cesfam Rosita Renard.

El recurso de protección ingresado por el centro de padres y apoderados del Liceo Bicentenario Carmen Silva Donoso sin embargo, fue rechazado por el tribunal de alzada, que no visó la reclamación y le dio la razón a la administración de Ríos para la donación del espacio que ocupa el establecimiento ubicado en la Avenida Pedro de Valdivia 4862.

El origen de la disputa

El terreno donde se encuentra el liceo emblemático de niñas, además de otros recintos educacionales municipales, es en 60% de propiedad del Ministerio de Educación, el porcentaje restante es del municipio. Esa fracción busca ser entregada Bienes Nacionales para la construcción del nuevo recinto de salud. La decisión del municipio se fundó en el alto costo del metro cuadrado en Ñuñoa que encarecía la búsqueda de una alternativa y en el amplio espacio disponible en el establecimiento educacional.

Los apoderados optaron por recurrir a la justicia asegurando que la decisión del municipio y del concejo municipal vulnera una serie de derechos.

La acusación también argumentaba que el municipio desinformó deliberadamente a la comunidad. Además, sostenía que el municipio tomó una decisión arbitraria e ilegal, ya que la autoridad comunal ha dicho que el terreno sería para construir un edificio de reemplazo para el Cesfam Rosita Renard, siendo que este “existe y no hay fecha de demolición ni nada que lleve a concluir que sus instalaciones están en desuso”.

Por otro lado, apuntaron que la decisión de Ríos iría en contra de la Ley de Desmunicipalización, ya que la Municipalidad de Ñuñoa estaría enajenando un terreno antes de que se pase al Servicio Local el 2025, haciéndose parte de “una triangulación para conservar unos 5.000 metros cuadrados”, pudiendo usarlo para otros fines. Finalmente, los apoderados del liceo emblemático también apuntaron a que la votación del concejo municipal era ilegal, ya que la Contraloría aún no se pronunciaba pidiendo dejarlo sin efecto.

“No se configura un acto ilegal”

La posición del municipio, dirigido por Emilia Ríos, no sólo explicó los fines legales por los cuales entregaban su parte de la propiedad del terreno, sino que también sostuvieron que la idea de crear un nuevo Cesfam surgió de una solicitud de la comunidad. También basándose en términos legales aseguran que la entrega al Fisco del terreno se ajusta a derecho y no contraviene la desmunicipalización.

En su fallo la Corte sostiene que no hay un problema de participación ciudadana en la decisión, sino más bien que el municipio no ha informado de aquello. En esa línea, y ante la denuncia de que supuestamente participaron sólo personas afines al proyecto, el tribunal de alzada asegura que sí se escuchó a la comunidad “cosa muy distinta es que se haya adoptado una decisión contraria a sus intereses, lo que no vuelve, por sí sólo, el acto en ilegal o arbitrario”.

Emilia Ríos, alcaldesa de Ñuñoa

Respecto a la supuesta ilegalidad en la votación del Concejo Municipal de Ñuñoa la Corte de Apelaciones de Santiago asegura que el ente fiscalizador informó que ni siquiera le correspondía intervenir en una decisión de este tipo.

Por último, la Corte sostiene que aún no existe una decisión del Ministerio de Bienes Nacionales sobre aceptar o no el traspaso de la parte del terreno que es de propiedad del municipio, por lo cual determina que “mientras no exista un pronunciamiento definitivo en cuanto a la legalidad de la aprobación objetada, tal acto carece de la aptitud necesaria para conculcar cualquier garantía constitucional”, motivo por el cual rechazó el recurso.

“No se configura un acto u omisión ilegal y arbitraria, por lo que corresponde rechazar el recurso, sin que sea necesario pronunciarse sobre las garantías constitucionales presuntamente transgredidas”, concluyó el tribunal de alzada.

Consultado al respecto, desde la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa sostuvieron que el Cesfam Rosita Renard “tiene más de 40 años, fue diseñado para atender a 20 mil personas y estamos a punto de duplicar esa cifra. Las nuevas dependencias utilizarán solo el 13% del establecimiento que en su totalidad cuenta con más de 3 hectáreas de superficie”.

Por lo mismo, apuntaron a que el fallo de la Corte “va en línea de una demanda histórica de las vecinas y vecinos del sector poniente de la comuna porque nos permitirá desarrollar un proyecto, a largo plazo, para brindar una mejor salud, entregando todas las prestaciones en un solo lugar y mejorado los tiempos de atención a los usuarios de la comuna. Este proyecto no afecta a la educación de Liceo Bicentenario Carmela Silva Donoso. La Municipalidad ha estado mejorando las condiciones de todos los establecimientos (...) en el caso particular del liceo se realizaron intervenciones en la infraestructura del recinto, en las salas de clases de nivel prebásica, primer ciclo básico y educación media. Además de trabajos en luminarias baños, techumbres, reparaciones eléctricas y sanitarias”.