Valencia, el gobierno y parlamentarios contra Matthei: piden que entregue antecedentes tras asegurar que “hay políticos que se financian con platas del narco”

Desde el gobierno, el Parlamento y el Ministerio Público reaccionaron emplazando a la alcaldesa de Providencia y candidata presidencial de la UDI, Evelyn Matthei, luego de que afirmara, en el marco de un seminario sobre “Crimen Organizado y la amenaza a la región”, en el contexto del homenaje internacional al expresidente Sebastián Piñera, que “hay políticos que se financian con platas del narco”.

El primero en abordar las palabras de Matthei fue el ministro de Justicia, Luis Cordero, quien las calificó de “osadas y muy graves”.

“Ella es funcionaria pública y sobre ella pesan deberes de denuncia”, señaló el secretario de Estado, solicitando “menos cuñas y más antecedentes”.

Además, el ministro emplazó a Matthei: “Si ella tiene antecedentes específicos, su obligación como funcionaria pública es entregarlos a los tribunales de justicia”.

Posteriormente, vino el turno del fiscal nacional, Ángel Valencia, quien, al igual que Cordero, conminó a Matthei a entregar antecedentes a la justicia.

“Cualquier persona que tenga información acerca de hechos como los que ella señala, de posibles pagos o amenazas, lo que esperamos es que nos aporte a la justicia, porque serían situaciones graves y que, por supuesto, tenemos que investigar. Cualquier ciudadano que tenga información sobre el particular, lo que esperamos es que aporte esos antecedentes a la justicia para que lo investiguemos como corresponde”, afirmó el jefe del Ministerio Público.

Sumado a las presiones desde el Ejecutivo y el ente persecutor, desde el Congreso Nacional también aprovecharon de cuestionar a Matthei.

El jefe de bancada de diputados del Partido Socialista, Daniel Melo, señaló que lo expuesto por la jefa comunal “son denuncias que si no tienen fundamento, dañan la legitimidad del sistema democrático”.

“Lo serio y lo que corresponde es que efectivamente ella ponga los antecedentes donde corresponde, que es el Ministerio Público, para que esto se investigue”, complementó Melo.

Desde el Partido Comunista, los dos jefes de bancada en el Parlamento de esa tienda -el senador Daniel Núñez y el diputado Luis Cuello- solicitaron al fiscal Valencia que cite a declarar a Matthei.

“La frase en cuestión da cuenta de hechos constitutivos de delitos graves, lo que debiera ser formalmente denunciado por la alcaldesa conforme al deber que pesa sobre todo funcionario público, según el artículo 175 Código Procesal Penal”, indica una carta que le enviaron los parlamentarios al jefe del ente persecutor.

La misiva continúa señalando que “la Fiscalía Nacional se encuentra plenamente facultada y obligada por ley, en virtud del principio de oficialidad y legalidad, a iniciar de oficio una investigación. Es deber del Ministerio Público requerir a la alcaldesa la entrega de la información que tiene y citarla a declarar como testigo”.

Desde el PPD, quien arremetió contra la figura de la UDI fue el jefe de bancada de los diputados, Jaime Araya.

“Yo espero que la alcaldesa Matthei primero vaya a la Fiscalía. Ella es funcionaria pública y tiene el deber de hacer esa denuncia gravísima, porque si ella tiene antecedentes de que hay políticos financiados por el narcotráfico, ella está jugando con la seguridad de nuestro país”, expuso Araya en su cuenta de X.

Más tarde, Matthei profundizó en el asunto en radio Romántica y ahí no solo habló de políticos en general, sino que también habló de actuales candidatos vinculados al narco. Eso sí, sin entregar ningún antecedente.

“Hay un ex alcalde que está en juicio. El exalcalde de San Ramón. El año 2019, Osvaldo Andrade admitió que había militantes ligados al narcotráfico. La alcaldesa Pizarro lo mismo, con concejales. Se dijo que no terminaba el tema con el alcalde de San Ramón. Si uno empieza a escarbar un poco, lo va a encontrar. Hay signos como por ejemplo, personas que viven de manera muy cómoda y que no sabemos de qué trabajan. Algunos son candidatos incluso. Hay mucha gente que puede dar muchos datos. Llamen a la alcaldesa Claudia Pizarro. Por hablar de esto, tiene que andar con protección policial. Estigmatizar a la gente que vive en La Pintana no es lo que quiero. Hay narco, y hay muchísimo. El narco se está metiendo en todo. Es importante reaccionar muy rápido y de manera firme”, dijo.

Explicación en redes sociales

Luego de la ola de críticas, la jefa comunal eligió su cuenta de X para explicar sus dichos.

“Lamentablemente, nuestras instituciones no son ajenas a los problemas de Latinoamérica y la política chilena no ha sido impermeable a la intervención del narco. El caso más llamativo es el de San Ramón. Espero que el gobierno escuche y lea las denuncias que han realizado los alcaldes de La Granja y La Pintana. No pretendan tapar el sol con un dedo!”, publicó, adjuntando la noticia, publicada por este medio, de la postergación del juicio contra el exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, a petición de su defensa.

Desde el equipo de la alcaldesa recalcan que lo expresado por ella fue en el contexto de un foro latinoamericano, y que Matthei “fue muy clara” en señalar que la vinculación de la política con el narco afectaba a la región. Y agregan que, producto de la relación que se hizo con casos en Chile, la jefa comunal publicó la suspensión del inicio del juicio en contra del exalcalde Aguilera.