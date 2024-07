Quién es Gonzalo Durán, el nuevo delegado presidencial de la Región Metropolitana que desató críticas en la oposición

Este lunes, el Ministerio del Interior confirmó al hasta hace unas horas alcalde de Independencia, Gonzalo Durán (FA), como el nuevo delegado presidencial de la Región Metropolitana, en reemplazo de Constanza Martínez (FA), quien durante horas de la tarde concretó su renuncia con miras a presidir el partido único del Frente Amplio (FA).

Así, Durán asumirá un nuevo cargo después de 12 años al mando de la Municipalidad de Independencia, puesto en el que no puede reelegirse debido a que cumplió con los tres periodos permitidos por ley.

Lo cierto es que su vínculo con la comuna parte varios años antes cuando, como militante del Partido Socialista (PS), en 1991 se empezó a desempeñar en la Municipalidad de Independencia como jefe de organizaciones comunitarias, hasta que cinco años después lanzó su primera candidatura como concejal, puesto en el que se mantuvo por dos periodos.

Posteriormente, en 2004 tuvo una postulación fallida al sillón municipal de esa comuna, al que finalmente llegó en las elecciones municipales de 2012, terminando así con los 16 años de administración del alcalde Antonio Garrido (RN).

Fuera de esa comuna, Durán también se ha desempeñado como jefe de gabinete Subdirección Nacional Injuv, jefe de gabinete de la Municipalidad de la Florida, jefe de Seguridad Pública de la Región Metropolitana, entre otros.

Actualmente, también preside la comisión de Ciudadanía y Seguridad Ciudadana de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM).

Uno de los momentos clave de su carrera política ocurrió el 11 de octubre de 2019 cuando, junto al exconvecional Fernando Atria, y el alcalde de Puerto Montt, Gervoy Paredes, presentó su renuncia al PS, luego de que el hoy ministro Segpres, Álvaro Elizalde, fuera reelecto como presidente de la colectividad.

El histórico jefe municipal de Independencia había sido parte de la disidencia -liderada por actual ministra de Defensa, Maya Fernández, y otros como el exdiputado Marcelo Díaz y el actual senador Juan Luis Castro- que en septiembre de ese año y tras la victoria de Elizalde, había formado movimiento Plataforma Socialista -hoy parte del Frente Amplio (FA)- que buscaba agrupar al sector más a la izquierda del partido con miras a una futura alianza política con el FA y el Partido Comunista (PC).

“Después de 36 años de militancia he decidido renunciar. Hoy hay al interior del PS, por un lado, un deterioro significativo de la convivencia interna y, por otro, una dinámica que ha dificultado que el partido pueda jugar el rol que le corresponde de liderar las transformaciones que Chile necesita”, dijo en esa ocasión.

Luego, en 2022 empezó a militar en Convergencia Social (CS) tras un breve paso por el Movimiento Unir, fundado por el también exministro vocero de gobierno Marcelo Díaz, uno de los más cercanos de Durán al interior del Frente Amplio.

Además, el vínculo del exjefe municipal con la hoy nueva colectividad se dio de forma natural ya que su exesposa, Valeska Naranjo, militó en CS y antes de eso fue parte de Fuerza Común, movimiento presidido por Fernando Atria, que tras no lograr constituirse como partido, en 2022, se integró a Convergencia. Naranjo, de hecho, fue parte de la administración del Presidente Gabriel Boric, ejerciendo como subsecretaria general de gobierno hasta marzo de 2023.

Ahora bien, el anuncio del gobierno no demoró en generar críticas al jefe municipal. Uno de los primeros en apuntar fue el concejal y candidato de Chile Vamos para esa comuna, Agustín Iglesias, quien aseguró que “el presidente Boric se equivoca. Nombra a Gonzalo Durán que no ha sido capaz de dar tranquilidad y paz a los barrios de Independencia, la comuna con más homicidios por habitantes de toda la Región Metropolitana. Hoy su alcalde va a ser el delegado presidencial a cargo de la seguridad, de toda la región. Un alcalde conocido por ser el alcalde de la polera del perro matapacos, que luego del estallido social apareció con esa insignia faltándole el respeto a todos los carabineros de la región y todo el país. Esta es una clara señal de que al gobierno del Presidente Boric no le importa la tranquilidad ni la seguridad de los chilenos”.

El diputado Jorge Durán (RN), por su parte, señaló que “el interés del gobierno nunca ha estado en entregar mayor seguridad a Chile, sino en difundir y legislar a favor de sus ideologías. Así que no me sorprende que Martínez haya preferido una candidatura a liderar el Frente Amplio que terminar correctamente su trabajo como delegada. Ahora el puesto lo ocupará el alcalde Gonzalo Durán, que como no puede ir de nuevo a su reelección, se asegura un cargo otros años y así poder hacer una pre-campaña diputado por el distrito”.

Su par del Partido Republicano, Catalina del Real, sostuvo que es “una mala decisión, una mala designación. Gonzalo Durán tuvo pésimas gestiones al mando de la municipalidad de Independencia, ya que en su período creció enormemente el comercio ilegal, la delincuencia y los microbasurales. Más encima, Gonzalo Durán tiene claras intenciones en llegar al Parlamento, debido a que en este puesto tendrá mayor oportunidad de mostrarse de forma masiva. Claramente, Gabriel Boric sigue pagando favores políticos a sus más cercanos y son los ciudadanos los que pagan el costo”.

En tanto, el diputado Álvaro Carter indicó que “me parece lamentable que se utilice la delegación como un premio de consuelo para un alcalde que no puede repostular. Espero que haya dejado de lado su inclinación octubrista y que este recambio de autoridades no sea solo una plataforma para que el Frente Amplio mueva sus piezas en función de los próximos procesos electorales”.

Quién será el sucesor en Independencia

Si bien Durán todavía no cita al concejo municipal para anunciar su renuncia, fuentes de las municipalidad dicen que lo hará dentro las próximas 48 horas. El objetivo es concretar su salida y ver quién será su reemplazo en la alcaldía.

En ese contexto, aparece el nombre de la concejala Daniela Parada, quien es la carta de Durán para las elecciones municipales del próximo 27 de octubre, quien fue ratificada como la candidata del pacto de los partidos de gobierno más la Democracia Cristiana (DC). Por otra parte, para reemplazar a Durán también suena la concejala Carola Rivero.

En su momento, Rivero también era una de las cartas en el oficialismo para ser candidata a Independencia, sin embargo, esto finalmente se descartó después de que el PS decidiera bajar su candidatura.