Gloria Hutt responde a Vallejo por reforma previsional: “No puedo creer que siendo vocera de gobierno no sepa que el escenario del 3% y 3% era completamente distinto”

Parlamentarios de Chile Vamos plantearon la idea de reflotar el proyecto de pensiones del fallecido expresidente Sebastián Piñera, y este miércoles la ministra de la secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo (PC), respondió a la oposición señalando que entonces “sería bueno” reponer la fórmula que distribuye la cotización adicional de 6% extra, en un 3% a cuentas individuales y 3% a solidaridad.

“La fórmula del 3% y 3% fue una fórmula que propuso en su entonces Sebastián Piñera, pero que la actual oposición rechazó y, por lo tanto, yo creo que en honor a la voluntad de acuerdos que se construyó por parte del Presidente Sebastián Piñera, sería bueno reponer la fórmula del 3% y 3% en el Senado en el marco de la discusión de la reforma de pensiones”, dijo en esa oportunidad la secretaria de Estado.

Las declaraciones de vocera de gobierno no cayeron nada bien en algunos parlamentarios de la oposición. Este jueves la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, comentó que los dichos de la secretaria de Estado “fueron mal recibidos”. Esto, “porque usa la figura del Presidente y la usa malamente. Y creo que eso es algo que no ayuda y, además, no se hace. Eso no se hace”, enfatizó en conversación con radio Pauta.

La timonel Evópoli agregó que “es impresentable lo que hizo la ministra Vallejo ayer (miércoles). Ella sabe perfectamente que ese 3%-3% se presentó cuando no había Pensión Garantizada Universal (PGU). No había un componente solidario con financiamiento central, que ha sido tremendamente valorado por las personas”.

En esa línea, criticó la mención al exmandatario. “No puedo creer que siendo vocera de gobierno no sepa que el escenario del 3% y 3% era completamente distinto de lo que es ahora. Entonces, creo que eso tampoco ayuda a generar confianza, porque hay realmente una utilización mañosa de lo que fue la presentación del Presidente Piñera”, sentenció. Y enfatizó en que “me parece una utilización mañosa de la figura del presidente (Piñera)”.

Tras las declaraciones de la ministra, el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli), futuro integrante de la Comisión de Trabajo, dice que “Vallejo no ayuda en nada”. Y agrega que “por el contrario, volvió a levantar la definición expresa que hizo Sebastián Piñera al respecto en entrevista con La Tercera, producto de su desatinada y aprovechadora declaración”.

En agosto del año pasado, el expresidente Piñera comentó en La Tercera que “dado que está la Pensión Garantizada Universal (PGU), el 6% del mayor ahorro previsional que también se requiere, debiera ir en su inmensa mayoría a las cuentas individuales de ahorro previsional de los trabajadores”.

A lo mismo apuntó el exmandatario dijo el mes pasado en radio Duna, donde dijo que el acuerdo al que se llegó en su gobierno con la Cámara de Diputados para separar el 6% de cotización extra en 3% y 3%, fue antes de que existiera la PGU.

Ahí explicó que ese beneficio llega a 2,4 millones de personas, y que eso mejoró las tasas de reemplazo de forma efectiva, “solamente tienen tasas de reemplazo menores de 60% o 70% los dos deciles más altos de ingresos. Y por lo tanto, yo hoy día, con la PGU, lo que haría es que el 6% debería ir a la cuenta individual, porque ese es un ahorro que le pertenece al trabajador”, dijo en esa ocasión Piñera.

El futuro presidente de la Comisión de Trabajo, el senador Iván Moreira (UDI), comenta que antes del fatal accidente en helicóptero que terminó con la vida del expresidente, conversó con el exmandatario a inicios de este mes, y habían acordado juntarse la próxima semana “para recibir sus consejos y visión del tema”.

Moreira añade que “el acuerdo durante el gobierno de Sebastián Piñera se alcanzó sólo en la Cámara de Diputados y con 8 diputados de la DC, que propusieron el 3% y 3%. El resto de la oposición rechazó en general la idea de legislar de principio a fin. Dicho acuerdo se construyó en un contexto muy diferente al de hoy, no existía la PGU que hoy sabemos es equivalente a 5 puntos de cotización (estaríamos ya en promedio en un 15%), y no se habían retirado $50 mil millones de las AFP que fueron necesarios para sobrevivir en los dos primeros retiros del 10%, de lo contrario hubiésemos tenido otro fatal estallido”.

El senador UDI agrega que “todo ello hace más viable y realista buscar un acuerdo según las actuales circunstancias, más que reflotar la reforma anterior. Hoy el 6% es urgente que quede en manos de los trabajadores en cuentas individuales. Y también la otra línea roja es: nada para sistema fracasado de reparto inspirado en el PC. Porque la solidaridad hay que hacerla a través de la PGU, con impuestos generales de la nación”.