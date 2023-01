La tercera fue la vencida: Valencia logra los votos para ser ratificado como nuevo fiscal nacional pese a arremetida de senadoras Provoste y Carvajal

Un accidentado comienzo tuvo la sesión del Senado de este lunes, convocada especialmente para votar la tercera propuesta que realiza el Presidente Gabriel Boric para elegir al jefe del Ministerio Público por los próximos 8 años.

Tras las fallidas postulaciones de José Morales y Marta Herrera, el Mandatario optó sorpresivamente por el abogado penalista Ángel Valencia, lo que descolocó y molestó a ciertas bancadas oficialistas y a un sector de RN, que prefería a Juan Agustín Meléndez, fiscal regional de Los Ríos, quien hoy ejerce como jefe subrogante del Ministerio Público, luego de que Jorge Abbott dejara el cargo a fines de septiembre por cumplir el límite de edad de 75 años.

Sin embargo, al cierre de esta edición, Valencia alcanzaba 40 respaldos para ser ratificado, luego de que se abriera la votación, en la que también hubo 3 abstenciones y 6 votos en contra.

Aunque el abogado penalista corría con cierta ventaja, pues tenía el apoyo de un grupo influyente y transversal de senadores (desde el PS a la UDI), entre ellos los integrantes de la estratégica Comisión de Constitución de la Cámara Alta, el proceso no fue sencillo.

De partida, en la sesión previa en la que la mencionada comisión recibió a Valencia y a la ministra del Interior, Carolina Tohá -quien concurrió en representación del gobierno para defender al candidato a fiscal nacional-, las senadoras Loreto Carvajal (PPD) y Yasna Provoste (DC) emplazaron al abogado por su rol en casos de abusos sexuales y de derechos humanos.

“No se trata de traicionar al Presidente, se trata de no traicionar a la ciudadanía con un personero que no cumple los estándares que corresponden en lo técnico... Los abogados tienen derecho a ejercer su profesión, pero también tienen derecho a escoger sus causas... El historial profesional de él habla de una conducta reiterada en favor de la defensa no precisamente de las víctimas”, dijo Carvajal.

“No puede haber relativismo moral, porque cuando una persona es deudor de alimentos recibe todo tipo de condenas, pero cuando es amigo o compadre podemos hacer vista gorda”, dijo, a su turno, Provoste, en una velada alusión al lazo de amistad que tiene Valencia con el presidente del Senado, Álvaro Elizalde (PS), con quien es “compadre”.

Al igual que Carvajal, la senadora DC cuestionó la calidad ética del postulante. “A propósito de los principios, ¿le parece un abogado que defiende estas causas? Abusos a menores, violación a menores, abuso sexual y, además, como parte de su defensa (intenta) desacreditar el testimonio de las víctimas y particularmente de las mujeres y menores de edad, en violaciones masivas”, señaló Provoste en la sala del Senado, dirigiéndose a la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien hoy concurrió a la Comisión de Constitución de la Cámara Alta para defender a Valencia.

Luego en la sesión de Sala, donde se votó la nominación de Valencia, Provoste y Carvajal sacaron a colación la copia de un mandato judicial de 2008 en el que Valencia aparecía asumiendo la defensa del exintendente y exalcalde de Lo Barnechea, Felipe Guevara (RN), junto a Juan Domingo Acosta. A juicio de ellas, ese documento demostraba que el candidato a fiscal mintió en su exposición, pues dijo que no conocía a Guevara.

La denuncia obligó a que el presidente del Senado -el mismo Elizalde- pidiera un acuerdo excepcional para que Valencia se apersonara en el hemiciclo a aclarar los hechos. En su declaración, el abogado reiteró que no estaba faltando a la verdad, pues los mandatos judiciales se presentan sin necesidad de que concurra el representado y que él firmaba ese documento en su calidad de colaborador de Acosta, quien era el defensor del exalcalde.

La explicación, sin embargo, no dejó conforme a Provoste ni Carvajal. Esta última incluso dijo tener otra prueba de que estuvo presente en una audiencia en favor de Guevara. En todo caso, en esa audiencia el exintendente figuraba como ausente.

Todas estas acusaciones enrarecieron el inicio de la sesión, en la que supuestamente el gobierno ya llegaba con los votos asegurados. Aún así, las gestiones de las senadoras disidentes obligaron a los representantes del Ejecutivo a reforzar los apoyos.

De hecho, se vio a la ministra (s) de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, realizar una frenética ronda de conversaciones con senadores de distintas bancadas para ratificar el compromiso de votar a favor. Por su parte, el ministro (s) de Justicia, Jaime Gajardo, se acercó a dialogar con el jefe de senadores del PC, Daniel Núñez.

Se logran los respaldos

Otra prueba del nerviosismo que había en esos instantes, eran los paseos impacientes de Elizalde por detrás de la testera. El timonel del Senado terminó absteniéndose por su cercanía con Valencia. “No puedo ir contra lo que dice la ley y sentar un precedente complejo para el futuro”, dijo el senador, argumentando que no le aplicaba la causal legal para inhabilitarse de la votación.

Sin embargo, con los primeros discursos, la tranquilidad volvió al gobierno. Incluso algunos senadores que estaban indecisos, como Ricardo Lagos Weber (PPD), Alejandra Sepúlveda (FREVS), Iván Flores (DC), Francisco Huenchumilla (DC) y David Sandoval (UDI), anunciaron que apoyarían la propuesta presidencial.

Con ello, el respaldo a Valencia se empinaba sobre los 36 votos.

“Con reservas”, dijo, sin embargo, Lagos Weber. “Con dolor”, dijo a su turno Sepúlveda, quien justificó su respaldo por el difícil momento que está viviendo el Ejecutivo.

Mientras que también hubo sectores del oficialismo que se abstuvieron. Así fue el caso de los dos senadores comunistas, Daniel Núñez y Claudia Pascual.

“No le da la investidura moral que se requiere para ser fiscal nacional”, fue el duro cuestionamiento que hizo Núñez al momento de justificar su voto, citando su defensa al ex general director Bruno Villalobos en el caso de derechos humanos de Patricio Manzano que investigó el ahora supremo Mario Carroza.

El nombramiento de Valencia es tal vez el más importante que deba realizar Boric en su mandato, en vista del papel de la institución persecutora en el combate de la delincuencia, hoy la principal demanda de la ciudadanía.