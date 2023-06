Los pronunciamientos de la Corte Suprema que mantienen en vilo a EE.UU.

La Corte Suprema de Estados Unidos se está preparando para decidir algunos de sus casos más importantes del período.

El martes, el tribunal superior comenzó lo que se espera sea la última semana de los jueces antes de que comiencen sus vacaciones de verano. Como es típico, las últimas opiniones que se publicarán cubren algunos de los temas más polémicos que la corte ha enfrentado con este término, incluida la acción afirmativa, los préstamos estudiantiles y los derechos gay.

Hasta ahora, un caso de votación seguido de cerca fue una de las tres opiniones emitidas esta semana y el tribunal superior publicará más decisiones el jueves.

Aquí hay un vistazo a esos casos.

Acción afirmativa

La supervivencia de la acción afirmativa en la educación superior es el tema de dos casos relacionados, uno que involucra a Harvard y el otro a la Universidad de Carolina del Norte. La Corte Suprema aprobó previamente el uso de la acción afirmativa en la educación superior en decisiones que se remontan a 1978. Pero la decisión de los jueces de tomar los casos sugirió la voluntad de revisar esos fallos. Y cuando el tribunal superior escuchó los argumentos de los casos a fines de octubre, los seis jueces conservadores del tribunal expresaron dudas sobre la práctica.

Activistas se manifiestan mientras la Corte Suprema escucha argumentos orales sobre un par de casos que podrían decidir el futuro de la acción afirmativa en las admisiones universitarias, en Washington, el 31 de octubre de 2022. Foto: AP

La administración de Joe Biden ha dicho que deshacerse de las admisiones universitarias conscientes de la raza tendría un efecto “desestabilizador” que haría que las filas de estudiantes negros y latinos cayeran en picada en las escuelas más selectivas del país.

Préstamos estudiantiles

Los jueces también decidirán el destino del plan del Presidente Biden para eliminar o reducir los préstamos estudiantiles de millones de estadounidenses. Cuando el tribunal escuchó los argumentos del caso en febrero, no parecía probable que el plan sobreviviera, aunque es posible que los jueces decidan que los demandantes no tenían derecho a demandar y que el plan aún puede seguir adelante.

Biden había propuesto borrar US$ 10.000 en deuda de préstamos estudiantiles federales para aquellos con ingresos inferiores a US$ 125.000 al año, u hogares que ganan menos de US$ 250.000. También quería cancelar US$ 10.000 adicionales para aquellos que recibieron becas federales Pell para asistir a la universidad. La administración ha dicho que millones de prestatarios se beneficiarían del programa.

La representante demócrata Ilhan Omar habla con los partidarios del alivio de la deuda de préstamos estudiantiles frente a la Corte Suprema en Washington, el 28 de febrero de 2023. Foto: Reuters

Independientemente de lo que suceda en el tribunal superior, los pagos de préstamos que han estado suspendidos desde el comienzo de la pandemia de coronavirus hace tres años se reanudarán este verano.

Derechos gay

El tribunal aún no ha decidido un choque entre los derechos de los homosexuales y los derechos religiosos. El caso involucra a un artista gráfico cristiano de Colorado, que quiere comenzar a diseñar sitios web de bodas, pero se opone a hacer sitios web de bodas para parejas del mismo sexo.

La ley estatal requiere que las empresas que están abiertas al público brinden servicios a todos los clientes, pero la diseñadora Lorie Smith dice que la ley viola sus derechos de libertad de expresión. Ella dice que fallar en su contra obligaría a los artistas, desde pintores y fotógrafos, hasta escritores y músicos, a hacer un trabajo que va en contra de sus creencias. Mientras tanto, sus oponentes dicen que, si gana, una variedad de empresas podrá discriminar, negándose a atender a clientes negros, judíos o musulmanes, parejas interraciales o interreligiosas o inmigrantes.

Lorie Smith, una artista gráfica cristiana y diseñadora de sitios web en Colorado, a la derecha, acompañada por su abogada, habla frente a la Corte Suprema en Washington, el 5 de diciembre de 2022. Foto: AP

Durante los argumentos del caso en diciembre, la mayoría conservadora del tribunal se mostró comprensiva con los argumentos de Smith, y los demandantes religiosos en los últimos años han obtenido una serie de victorias en el tribunal superior.

Derechos religiosos

Otro caso que podría terminar como una victoria de los derechos religiosos es el caso de un cartero cristiano que se negó a trabajar los domingos cuando se le exigía entregar paquetes de Amazon.

La pregunta para el alto tribunal tiene que ver con cuándo las empresas tienen que adaptarse a empleados religiosos. El caso es algo inusual en el sentido de que ambas partes están de acuerdo en una serie de cosas, y cuando el tribunal escuchó los argumentos en abril, tanto los jueces liberales como los conservadores parecían estar de acuerdo en que empresas como el Servicio Postal no pueden citar costos o dificultades menores para rechazar solicitudes para adaptarse a las prácticas religiosas. Eso podría significar un fallo al que se unan tanto liberales como conservadores.

Gerald Groff, un extrabajador postal cuyo caso será discutido ante la Corte Suprema, en una entrevista en Quarryville, Pennsylvania, el 8 de marzo de 2023. Foto: AP

Sin embargo, estaba menos claro cómo los jueces podrían decidir el caso de un trabajador en particular.

Votación

La Corte Suprema dictaminó el martes que los tribunales estatales pueden actuar como control de sus legislaturas en la redistribución de distritos y otros asuntos que afectan las elecciones federales, rechazando los argumentos de los republicanos de Carolina del Norte que podrían haber transformado las contiendas por el Congreso y la presidencia.

Los jueces con una votación de 6-3 confirmaron una decisión del tribunal superior de Carolina del Norte que anuló un plan de distritos del Congreso como excesivamente partidista según la ley estatal.

Un legislador estudia un mapa de distrito durante una reunión sobre redistribución de distritos en Raleigh, Carolina del Norte, el 26 de julio de 2017. Foto: AP

El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, fue el autor de la opinión de la mayoría, afirmando que “los tribunales estatales conservan la autoridad para aplicar restricciones constitucionales estatales cuando las legislaturas actúan bajo el poder que les confiere la Cláusula Electoral. Pero los tribunales federales no deben abandonar su propio deber de ejercer la revisión judicial”.

Sin embargo, el tribunal superior sugirió que podría haber límites en los esfuerzos de los tribunales estatales para controlar las elecciones para el Congreso y el presidente.

El efecto práctico de la decisión en Carolina del Norte es mínimo, ya que la Corte Suprema de Carolina del Norte, bajo una nueva mayoría republicana, ya anuló su fallo de redistribución de distritos.