Marcel asegura que Presupuesto 2024 será “relativamente estrecho”

Mientras en Santiago el Presidente Gabriel Boric encabezó este miércoles un cambio de gabinete, a 500 kilómetros de la capital, en Concepción, se encontraban la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en el marco de la gira que iniciaron esta semana para difundir los contenidos de la reforma previsional y del pacto fiscal.

En un punto de prensa que efectuaron en Concepción, Marcel se refirió al Presupuesto 2024: “Va a ser muy importante, porque es un Presupuesto en el cual ya algunos de los pasos iniciales que se dieron durante 2023 tenían que irse consolidando en términos de asignación de recursos, pero al mismo tiempo, va a ser un Presupuesto relativamente estrecho, porque no hemos podido todavía avanzar en iniciativas que aumenten la disponibilidad de recursos públicos más allá de lo que es el crecimiento de la economía”.

En esa línea, comentó que “a eso se agrega que hay que avanzar significativamente en lo que ya se comenzó el año pasado, en términos de racionalizar todas estas normas transitorias que están incorporadas en el Presupuesto, que llamamos glosas, para hacernos cargo de avanzar en materia de transparencia”.

La ministra Jara señaló que, junto Marcel, viajaban de vuelta a Santiago para participar este jueves en una reunión con los líderes de Chile Vamos, convocada por el Presidente Boric, para buscar viabilizar acuerdos respecto a las reformas. Los ministros retomarán este mismo jueves la gira, en Temuco, como estaba programado.

El fin del seguro de longevidad

Una de las llaves que aparecía para destrabar el principal nudo de la reforma previsional, el destino del 6% de cotización extra, era la creación de un seguro de longevidad. Un mecanismo que gustaba tanto en el gobierno, como en la oposición, pero que recientemente el Ejecutivo decidió desechar.

Por eso mismo, y pese a que se habían suspendido las mesas técnicas a las que había convocado el gobierno con representantes de todos los partidos, este miércoles el Ministerio del Trabajo realizó una nueva sesión de la mesa de expertos a fin de poder analizar los efectos del seguro de longevidad.

Según señalan fuentes que asistieron a la cita, allí el gobierno explicó por qué estiman que implementar una medida de este tipo sería inviable, profundizando en lo que ya comentaron a RN: que hicieron un análisis de la factibilidad de implementar dicho seguro, pero concluyeron que no tiene viabilidad técnica. Lo anterior, porque proyectan que no hay mercado para lanzar un seguro de este tipo, estiman que es caro, y apuntaron a que no conversa bien con el seguro social que propone el proyecto actualmente.

De esta manera, el gobierno descartó oficialmente el seguro de longevidad que estaba evaluando y que concitaba un cierto consenso. De hecho, por eso mismo dicha definición generó debate y algo de resistencia. Hubo asistentes, como los representantes de Demócratas y Evópoli, que no estuvieron de acuerdo con desechar esa idea, porque argumentaron que sí podría ser viable. Por eso mismo, dado el debate, la sesión se extendió por una media hora adicional de lo proyectado.

En dicha reunión de los técnicos, Evópoli también presentó formalmente su propuesta previsional, exposición que fue realizada por Juan José Obach, del centro de estudios Horizontal, y donde también participó la investigadora Soledad Hormazábal.