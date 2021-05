Nueva York será una de las primeras grandes ciudades de EE.UU. en eliminar clases virtuales por la pandemia

La ciudad de Nueva York cerró las escuelas en marzo de 2020, al estallar la pandemia de Covid-19. Ese mismo otoño las reabrió, pero la mayoría de los padres optaron por mantener a sus hijos aprendiendo a distancia. Eso hasta ahora, porque el alcalde Bill de Blasio anunció este lunes que la urbe dejará de ofrecer la opción de enseñanza remota a partir del otoño, dando así un importante paso hacia la reapertura total del mayor sistema escolar de Estados Unidos.

Este año escolar, la mayor parte del millón de estudiantes que asiste a las escuelas públicas de la ciudad -unos 600.000- permaneció en clases virtuales desde sus hogares. Cuando el nuevo año escolar comience el 13 de septiembre, todos los alumnos y el personal docente regresarán a los establecimientos educacionales a tiempo completo, dijo De Blasio. “Esto va a ser crucial para las familias”, señaló el alcalde demócrata en una conferencia de prensa. “Muchos padres están aliviados, lo sé”, agregó.

En el programa “Morning Joe”, del canal MSNBC, De Blasio dio más detalles del retorno a clases presenciales. Los estudiantes tendrán que seguir las normas de prevención del coronavirus, como someterse a pruebas periódicamente y tener puesta la mascarilla, indicó el alcalde.

Según De Blasio, las escuelas tienen la capacidad de cumplir con las normas establecidas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de mantener a la gente con separación de un metro, pero especuló que la norma podría ser relajada antes del inicio del año escolar, el 13 de septiembre. “Es probable que los CDC cambien esa guía de aquí a septiembre, pero ahora, en la ciudad de Nueva York, podemos tener a los chicos separados un metro entre sí, tenemos la capacidad de hacer eso si se hace necesario”, expresó el alcalde.

“Es hora, realmente, es hora de regresar a clases plenamente”, señaló De Blasio. “No tendremos una plena recuperación hasta que vuelvan todos a sus aulas, hasta que los niños vuelvan a aprender”, añadió.

En los últimos meses, De Blasio dijo que esperaba que la ciudad mantuviera algún tipo de opción de aprendizaje a distancia para el otoño, recordó The New York Times. Pero él y sus colaboradores cambiaron de opinión en las últimas semanas, informaron los funcionarios, en tanto las cifras del virus se desplomaron en toda la ciudad y se autorizó a que los niños de 12 años o más pudieran recibir la vacuna de Pfizer-BioNTech. Estos laboratorios tienen previsto presentar en septiembre solicitudes de autorización de la vacuna para niños de dos a 11 años.

“Los datos han sido increíblemente claros”, explicó este lunes De Blasio. “La vacunación ha funcionado antes de lo previsto; ha tenido incluso más impacto del que pensábamos”. Según The Associated Press, alumnos y docentes que han estado físicamente en las aulas ya han sido sometidos a pruebas aleatorias y han arrojado tasas de contagio ínfimas.

Melissa Jean lee "The Gruffalo" en la clase de prekínder de su hijo en la Phyl's Academy, en el distrito de Brooklyn de Nueva York, en marzo pasado. Foto: AP

Al ser consultado cómo las autoridades piensan calmar los temores de los padres que hasta ahora han preferido tener a sus hijos aprendiendo a distancia, De Blasio contestó: “Con mucha información, con mucha educación”. Añadió que se invitará a los padres a ir a las escuelas por su propia cuenta, “para que se vayan acostumbrando” a la idea de asistir a clases en persona. “Para todo el que tenga alguna duda o inquietud: vaya a la escuela de su hijo, vea por su propia cuenta, haga preguntas”, declaró el alcalde.

Respaldo de profesores

Michael Mulgrew, presidente de la Federación Unida de Docentes, expresó su apoyo al anuncio del alcalde en un comunicado, diciendo que el sindicato de profesores de la ciudad quería “que el mayor número de estudiantes volviera a la escuela con la mayor seguridad posible.” Sin embargo, reconoció que “un pequeño número de alumnos con problemas médicos extremos” puede tener dificultades para volver a la enseñanza presencial en tanto la pandemia todavía sigue siendo una amenaza, y dijo que podría ser necesaria una opción a distancia para esos niños.

Según el Times, Nueva York se convierte así en una de las primeras grandes ciudades de Estados Unidos en eliminar por completo la opción de la enseñanza a distancia para el próximo curso escolar. Las predicciones generalizadas de que las clases online serían un elemento fijo para los distritos escolares quizá fueran prematuras, destacó el periódico, al señalar que el gobernador de Nueva Jersey, Philip D. Murphy, anunció la semana pasada que el estado dejaría de dictar clases a distancia a partir del otoño, después de que los gobernadores de Connecticut y Massachusetts hicieran anuncios similares.

Sin embargo, el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, quien ha discrepado con De Blasio sobre quién tiene la autoridad de imponer medidas en las escuelas de la ciudad de Nueva York, no ha anunciado normas a nivel estatal para el año escolar 2021-2022, apuntó The Associated Press.

Nueva York, al igual que los distritos de todo el país, ha tenido dificultades para que el aprendizaje a distancia resulte exitoso. Las clases online han sido frustrantes para muchos estudiantes e incluso desastrosas para otros, como los niños con discapacidades, consigna The New York Times.

Niños en su primer día de regreso a clases en el distrito de Manhattan, de la ciudad de Nueva York, el 7 de diciembre de 2020. Foto: Reuters

También ha sido extraordinariamente complejo para la ciudad gestionar dos sistemas escolares paralelos, uno presencial y otro virtual, con muchos estudiantes que pasaban de un sistema al otro en pocos días. El hecho de que tantos alumnos y docentes trabajen desde casa hizo casi imposible que algunas escuelas ofrecieran horarios normales, indicó el diario.

Según una estimación, tres millones de estudiantes de todo Estados Unidos, aproximadamente la población en edad escolar de Florida, dejaron de asistir a clases, virtuales o presenciales, tras el inicio de la pandemia. Un número desproporcionado de esos alumnos desvinculados son niños negros, latinos y nativos americanos de bajos ingresos que han tenido dificultades para seguir el ritmo en aulas parcial o totalmente a distancia.