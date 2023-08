Orlando D’Adamo, consultor en comunicación política: “Las elecciones en octubre en Argentina tienen un resultado aún abierto”

Consultor y especialista en comunicación política, Orlando D’Adamo reconoce que “nadie esperaba semejante resultado”, en referencia al batacazo dado por el candidato presidencial de La Libertad Avanza, el libertario Javier Milei, en las elecciones primarias del domingo en Argentina.

Pese a los decepcionantes resultados de la oficialista Unión por la Patria y la opositora Juntos por el Cambio, que tendrán a Sergio Massa y Patricia Bullrich, respectivamente, en las papeletas de las elecciones presidenciales del próximo 22 de octubre, el director del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano y profesor de Psicología Política en la misma casa de estudios y de Opinión Pública y Análisis Político en la Universidad de Buenos Aires, cree que esos comicios “tienen un resultado aún abierto dado el virtual triple empate”, según comenta a La Tercera.

El 30% conseguido por Javier Milei es el techo del candidato libertario de cara a octubre? ¿Puede aspirar a quitar votos a Juntos por el Cambio?

Es difícil saberlo, ya que nadie esperaba semejante resultado. La encuesta que más se acercó le daba ocho puntos menos. No creo que le pueda quitar más votos a Juntos por el Cambio. La gran duda es si lo logrará con quienes no votaron el domingo (31%) y eso dependerá de cuáles eran sus motivos para no votar. Si no votaron por hartazgo hacia la clase política, tiene posibilidades, si entre ellos, en cambio, hay personas que sean sensibles al marcado sesgo ultraderechista de sus propuestas, puede que decidan votar para impedirlo y allí bajarían mucho sus posibilidades.

La candidata presidencial Patricia Bullrich, a la derecha, y el excandidato Horacio Rodríguez Larreta, de la coalición Juntos por el Cambio, celebran en la sede de su campaña en Buenos Aires, el domingo. Foto: AP

¿Patricia Bullrich tiene asegurados los votos de Horacio Rodríguez Larreta para las presidenciales y, eventualmente, el balotaje? ¿Puede conseguir votos kirchneristas?

En un 90% tiene asegurados esos votos. Pero son dos cosas distintas la elección general y una eventual segunda vuelta. Por empezar, visto numéricamente es un triple empate: tres fuerzas separadas por un 1,5% cada una. Potencialmente hay varias combinaciones de segunda vuelta y ahí sí se producirán las transferencias de votos. Creo que, en cualquier contexto, Bullrich tendrá muy difícil sumar votos del kirchnerismo puro, pero sí puede obtenerlos dentro del peronismo no kirchnerista y de abstensionistas que teman el extremismo de Milei o una fuerte inestabilidad político social si éste asumiera.

Milei dijo que “estamos en condiciones de ganar en primera vuelta”. ¿Es un escenario realista?

Después de lo sucedido el domingo cuesta saber qué es realista. Pero fríamente analizado debería sumar un 10% a 15% más y esperar que las otras dos fuerzas no sumen nada significativo. O sea, no parece muy factible.

El ministro de Economía y precandidato presidencial, Sergio Massa, de la alianza Unión por la Patria, habla en el escenario de la sede de su campaña en Buenos Aires, el 14 de agosto de 2023. Foto: Reuters

¿El 21% de Sergio Massa o el 27% de Unión por la Patria no representan un buen resultado para el kirchnerismo?

No sólo no fue bueno, fue el peor resultado de su historia. Massa tendrá difícil sumar nuevos votos para las generales e inclusive no perderlos, ya que a él lo afecta algo que no afecta a los opositores: está gestionando, desde hace un año desde el Ministerio de Economía, una situación económica con una inflación desbocada y el peso depreciándose frente al dólar diariamente. Es decir, ¿por qué confiar en sus promesas futuras cuando no resuelve los problemas presentes? Tiene poco para atraer nuevos votantes.

Cristina Kirchner ya había dicho en mayo que “es una elección de tercios y lo importante es entrar al balotaje”. ¿Es posible que el peronismo sea el tercero nuevamente en octubre? ¿Cree que el kirchnerismo está viviendo un fin de ciclo o incluso podemos estar asistiendo al comienzo de su final?

Debemos reconocer que su pronóstico fue acertado. Las elecciones en octubre tienen un resultado aún abierto dado el virtual triple empate. En un contexto donde el oficialismo además gestiona y, tal como muestran los resultados del domingo, lo hace mal, es probable que le cueste obtener más votos y no debería sorprender un nuevo -histórico por cierto, ya que no registra antecedentes- tercer puesto que anunciaría un eventual fin de ciclo.

Javier Milei reacciona con Ramiro Marra, candidato a jefe de gobierno de Buenos Aires, y Victoria Villarruel, candidata a vicepresidenta, en el escenario de su sede de campaña el día de las primarias, en Buenos Aires. Foto: Reuters

A propósito del sorpresivo triunfo de Milei, el periodista argentino Jorge Lanata afirmó que “hay otro país”. ¿El batacazo del libertario responde solo a un voto bronca o hay algo más que los argentinos rescatan de su figura?

Lo que se ha puesto en evidencia es un brutal desafío a los partidos tradicionales. Que un político, sin experiencia ni estructura partidaria, haya llegado a un 30% de votos en sólo dos años, es un hecho inédito y notable. Pero no hay ningún fenómeno político sin contexto. Su liderazgo se vincula muy bien con votantes jóvenes desencantados de los políticos tradicionales, en medio de una profunda crisis económica y, con otros, frustrados y enojados con lo que Milei astutamente define como “la casta” política. Si la situación se equilibrara, y bajara el descontento, quizás su estilo de outsider antisistema pierda, paradojalmente, efectividad.